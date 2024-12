Trintech est classé n°1 sur quatre grilles pour les logiciels de clôture financière dans le rapport Winter 2025 de G2

DALLAS et LONDRES, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées dans le cloud pour le Bureau des Finances, est fier d'annoncer qu'il a été reconnu comme l'un des fournisseurs les plus performants dans le rapport Winter 2025 de G2. Trintech a obtenu 12 badges prestigieux, dont le statut de Leader dans 11 catégories, et sa Plateforme Adra a été classée n°1 sur quatre grilles G2 pour les logiciels de clôture financière en Europe et la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Trintech Ranked #1 on Four Grids for Financial Close Software in G2’s Winter 2025 Report

Cette réussite souligne l'engagement de Trintech à fournir des solutions de clôture financière innovantes et évolutives qui répondent aux divers besoins des organisations du monde entier.

Les badges Winter 2025 de G2 pour Trintech sont les suivants :

Plateforme Adra :

#1 Leader : EMEA Grid ® pour les logiciels de clôture financière

EMEA Grid pour les logiciels de clôture financière #1 Leader : Europe Grid ® pour les logiciels de clôture financière

Europe Grid pour les logiciels de clôture financière #1 Leader : Mid-Market EMEA Grid ® pour les logiciels de clôture financière

Mid-Market EMEA Grid pour les logiciels de clôture financière #1 Leader : Mid-Market Europe Grid ® pour les logiciels de clôture financière

Mid-Market Europe Grid pour les logiciels de clôture financière Leader : Grid ® pour les logiciels de clôture financière

pour les logiciels de clôture financière Leader : Enterprise Europe Grid ® pour les logiciels de clôture financière

pour les logiciels de clôture financière Leader : Enterprise EMEA Grid ® pour les logiciels de clôture financière

pour les logiciels de clôture financière Leader : Enterprise Implementation Index Grid® pour la réconciliation financière

Plateforme Cadency :

Leader : Enterprise Grid ® pour les logiciels de clôture financière

pour les logiciels de clôture financière Leader : Enterprise Europe Grid ® pour les logiciels de clôture financière

pour les logiciels de clôture financière Leader : Enterprise Implementation Index Grid® pour la réconciliation financière

En outre, Trintech a obtenu le très convoité badge « Users Love Us » (les utilisateurs nous aiment), ce qui témoigne de la grande satisfaction des clients sur l'ensemble de ses plateformes.

Les témoignages des clients de G2 montrent l'impact des plateformes de Trintech :

« Cadency a la capacité de traiter d'énormes quantités de données. Chez HPE, nous réconcilions actuellement environ 25 000 comptes de bilan représentant 1,5 milliard de dollars américains par mois et Cadency peut gérer ce volume de données chaque mois tout en offrant une expérience utilisateur transparente. »

« Je vous conseille vivement d'envisager l'automatisation de votre processus de reconnaissance des comptes avec Adra, un logiciel plus abordable que Blackline et qui semble offrir des capacités similaires. Il a été facile et rapide à mettre en œuvre en l'espace d'un mois ou deux. »

« Auparavant, une personne travaillait à plein temps à la réconciliation. Nous sommes désormais en mesure d'effectuer des réconciliations en moins de 30 minutes, ce qui nous permet de nous concentrer sur d'autres tâches à forte valeur ajoutée. »

« Cadency permet à tous les utilisateurs de s'organiser en fournissant une plateforme unique pour toutes les tâches de clôture et de réconciliation. En outre, il envoie des rappels concernant les éléments à venir et les éléments en retard. Les options de rapport sont excellentes et très personnalisables. J'apprécie le fait qu'il puisse être intégré à notre ERP (planification des ressources de l'entreprise). »

« Cadency réduit le travail manuel, automatise nos processus de clôture, fournit des informations cruciales grâce à ses rapports personnalisables et nous permet la visibilité de notre situation financière globale. »

« Un très bon logiciel de réconciliation doté d'une grande flexibilité et d'une technologie moderne. »

« La reconnaissance constante de notre position en tant que leader n°1 par G2 reflète la confiance que nos clients accordent à Trintech pour fournir des solutions exceptionnelles adaptées à leurs besoins uniques », a déclaré Darren Heffernan, PDG de Trintech. « Par l'intermédiaire d'Adra pour les entreprises de taille moyenne et de Cadency pour les entreprises, nous offrons des plateformes innovantes et efficaces qui génèrent une valeur mesurable. Nous sommes honorés d'être à la tête du secteur et restons concentrés sur l'autonomisation des équipes financières à l'échelle mondiale. »

« Les classements des rapports G2 sont basés sur des données fournies par de vrais acheteurs de logiciels », a déclaré Sara Rossio, cheffe de produit chez G2. « Les acheteurs potentiels savent qu'ils peuvent se fier à ces informations lorsqu'ils recherchent et choisissent un logiciel, car elles sont fondées sur des avis vérifiés, contrôlés et authentiques ».

Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions de clôture financière de Trintech peuvent vous aider à clôturer vos comptes plus rapidement, visitez trintech.com.

À propos de Trintech

Trintech redonne du temps aux gens pour ce qui compte le plus. Notre plateforme et nos solutions basées sur le cloud permettent à des milliers de clients dans le monde entier de mener une transformation de la productivité dans leurs organisations financières et comptables - en augmentant l'efficacité, en garantissant la précision pour atténuer les risques et en renforçant la prise de décision stratégique. Optimisez votre temps avec Trintech.

Chef de file de la gestion des clôtures financières, Trintech a son siège à Plano, au Texas, et dispose de bureaux et de revendeurs stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à un solide écosystème de partenaires, Trintech collabore avec plus de 100 sociétés pour créer un réseau d'entreprises interconnectées. Pour en savoir plus sur Trintech, consultez le site www.trintech.com.

Contact presse :

Kelli Shoevlin

Directrice du marketing et de la communication au niveau mondial

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2584447/Trintech_Ranked_G2_Winter_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2161503/Trintech_Logo.jpg