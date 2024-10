Trintech et PRYZM annoncent un partenariat stratégique visant à transformer et automatiser les processus financiers et comptables

PRYZM va référencer et mettre en œuvre les solutions cheffes de file de finance et de comptabilité de Trintech basées sur le cloud

LONDRES, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées sur le cloud pour l'Office of Finance, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec PRYZM, un cabinet de conseil de premier plan spécialisé dans la transformation financière et les solutions de gestion des performances de l'entreprise (Enterprise Performance Management, EPM). Ce partenariat permet à PRYZM d'offrir les solutions cheffes de file de finance et de comptabilité basées sur le cloud de Trintech aux entreprises de la région EMOA et au-delà, et de les mettre en œuvre. Les entreprises qui cherchent à transformer et à automatiser leurs processus de rapprochement et de clôture financière tout en rationalisant le travail, en améliorant la précision et en réduisant les risques, bénéficieront de la combinaison des services et des solutions que PRYZM et Trintech peuvent fournir.

« Nous sommes ravis de formaliser notre partenariat avec PRYZM à l'heure où nous continuons à développer l'écosystème des partenaires de Trintech à travers le monde afin de mieux servir nos clients nouveaux et existants », a déclaré Scott Vipond, directeur général de la région EMOA chez Trintech. « Trintech et PRYZM partagent un objectif commun, celui de fournir aux entreprises une vision et une stratégie commerciales holistiques pour réduire les coûts, accroître l'efficacité et atténuer les risques dans leurs processus de rapprochement et de clôture financière. »

Qu'il s'agisse du rapprochement de gros volumes de transactions, de l'automatisation et de la gestion des rapprochements de bilans, de la comptabilité inter-sociétés, des écritures de journal, des tâches de gestion des clôtures, de la gouvernance, des risques et de la conformité, le portefeuille de solutions financières de Trintech, y compris sa plateforme Cadency® (pour les grandes entreprises) et sa suite Adra® (pour les organisations du marché intermédiaire), aide à gérer tous les aspects des processus de réconciliation et de clôture financière.

« Chez PRYZM, nous sommes ravis de nous associer à Trintech pour aider nos clients à transformer leurs processus financiers », a confié pour sa part Dimitrios Christodoulopoulos, fondateur et PDG de PRYZM. « Grâce aux solutions de Trintech, nous pouvons aider les entreprises à simplifier les rapprochements complexes, à améliorer la visibilité dans tous les comptes et à garantir l'exactitude des rapports financiers. Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur des technologies avancées pour rationaliser leurs opérations financières, notre collaboration avec Trintech nous permet de fournir aux organisations des outils précis et automatisés qui assurent à la fois le contrôle et l'efficacité de leurs processus comptables. »

Pour découvrir comment ce partenariat stratégique peut aider votre organisation à rationaliser et à accélérer les processus de rapprochement et de clôture financière, visitez le site www.pryzm.global ou contactez-nous pour plus de renseignements.

À propos de PRYZM

PRYZM aide les directeurs financiers à réimaginer leur fonction financière en résolvant des problèmes complexes et en accélérant leur parcours de transformation numérique. Grâce à nos services, nous aidons les organisations à exploiter la technologie et l'innovation pour façonner leur vision, exécuter leurs stratégies et réinventer leurs activités afin d'obtenir une valeur exceptionnelle et durable de leurs investissements technologiques.

Contact :

Dimitrios Christodoulopoulos

Fondateur et PDG

[email protected]

À propos de Trintech

Trintech redonne du temps aux gens pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus. Notre plateforme et nos solutions basées sur le cloud permettent à des milliers de clients dans le monde entier de mener une transformation de la productivité dans leurs organisations financières et comptables - en augmentant l'efficacité, en garantissant la précision pour atténuer les risques et en renforçant la prise de décision stratégique. Optimisez votre temps avec Trintech.

Chef de file de la gestion des clôtures financières, Trintech a son siège à Plano, au Texas, et dispose de bureaux et de revendeurs stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à un solide écosystème de partenaires, Trintech collabore avec plus de 100 sociétés pour créer un réseau d'entreprises interconnectées. Pour en savoir plus sur Trintech, consultez le site www.trintech.com.

Contact pour les médias :

Kelli Shoevlin

Directrice du marketing et de la communication au niveau mondial

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2161503/Trintech_Logo.jpg