Trintech propose des solutions sur mesure à ses clients par l'intermédiaire de Built on Workday

DALLAS, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées sur le cloud pour les services financiers et comptables, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint Built on Workday. Cette annonce fait suite à la récente nomination de Trintech en tant que partenaire d'innovation Workday Partner et à l'obtention de badges pour des solutions packagées Workday.

« Built on Workday illustre notre engagement à étendre les capacités de la plateforme Workday en collaborant avec nos partenaires pour continuer à répondre aux besoins évolutifs de nos clients », a déclaré Mark David, Vice-président, Innovations des partenaires, Workday. « Nous sommes ravis d'accueillir Trintech dans le programme Built on Workday et nous nous réjouissons que nos clients financiers communs en tirent des avantages significatifs. »

Built on Workday permet aux partenaires Workday de facilement créer, lancer et gérer de manière centralisée des applications sur la plateforme Workday. Les partenaires ont ainsi la possibilité d'accélérer et d'étendre le développement de leurs applications tout en répondant à l'évolution des défis commerciaux, sectoriels et régionaux de leurs clients. Les solutions de Trintech sont spécifiquement conçues pour aider à résoudre les complexités des processus de rapprochement et de clôture.

« Rejoindre le programme Built on Workday est une étape passionnante dans notre partenariat avec Workday et souligne notre engagement commun à fournir des solutions cohérentes à nos clients communs », a déclaré Mekaela Davis, responsable des partenariats de Trintech. « Cet aspect de notre partenariat nous permet d'offrir, à grande échelle, des capacités d'automatisation et d'intégration avancées qui rationalisent les processus de rapprochement, améliorent la précision et permettent aux équipes financières de réaliser de la valeur plus rapidement. »

Lepartenariat entre Trintech et Workday aide les clients communs à résoudre la complexité des processus de rapprochement et de clôture financière. Grâce à ces solutions, les utilisateurs peuvent automatiser la collecte des transactions financières externes dans plusieurs systèmes en éliminant les processus manuels et en réduisant la dépendance à l'égard des équipes informatiques internes. Les solutions peuvent rapprocher des millions de transactions aux comptes financiers en quelques secondes, en renvoyant les écritures au grand livre de Workday pour une clôture financière plus rapide et plus précise. Cette automatisation renforce la précision et contribue à améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des équipes comptables, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à la planification et à l'analyse financières stratégiques.

Des informations supplémentaires sur Trintech et Workday sont disponibles ici.

À propos de Trintech

Trintech redonne du temps aux gens pour ce qui compte le plus. Notre plateforme et nos solutions basées sur le cloud permettent à des milliers de clients dans le monde entier de mener une transformation de la productivité dans leurs organisations financières et comptables - en augmentant l'efficacité, en garantissant la précision pour atténuer les risques et en renforçant la prise de décision stratégique. Optimisez votre temps avec Trintech.

Chef de file de la gestion des clôtures financières, Trintech a son siège à Plano, au Texas, et dispose de bureaux et de revendeurs stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à un solide écosystème de partenaires, Trintech collabore avec plus de 100 sociétés pour créer un réseau d'entreprises interconnectées. Pour en savoir plus sur Trintech, consultez le site www.trintech.com.

