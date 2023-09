Trintech stimule sa croissance stratégique en recrutant quatre cadres, approfondissant son expertise dans divers domaines

Trintech annonce la nomination de nouveaux CMO, CTO, SVP, directrice des affaires juridiques et directeur général pour la zone EMEA

DALLAS, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Trintech , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de rapprochement et de clôture financière basées sur le cloud, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tamir Sigal au poste de directeur marketing (CMO), de Sunil Padiyar au poste de directeur technique (CTO), de Heather Randall au poste de vice-présidente directrice (SVP) et directrice des affaires juridiques, et de Scott Vipond au poste de directeur général pour la zone EMEA.

« Je suis ravi de présenter les nouveaux membres de l'équipe de direction de Trintech », a déclaré Darren Heffernan, PDG de Trintech. « Nous vivons une époque charnière et très excitante chez Trintech où nous nous concentrons sur le développement de notre activité. Nous avons annoncé il y a quelques semaines notre acquisition de l'activité de rapprochement financier de Fiserv, et nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie principale consistant à aider les entreprises de toutes tailles à simplifier et à transformer leurs processus comptables et financiers. Chacun de ces cadres jouera un rôle essentiel dans la poursuite de cet élan en rejoignant une équipe de direction très expérimentée qui a fait ses preuves et qui est capable d'assurer un succès continu. »

En tant que directeur marketing, M. Sigal sera responsable de la direction des fonctions marketing mondiales de Trintech, notamment la stratégie marketing, le développement de la marque, l'expérience numérique, le marketing des produits et l'engagement client. « Notre organisation marketing mondiale bénéficiera grandement du leadership de Tamir qui possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des logiciels B2B pour les marchés commerciaux des petites et moyennes entreprises (PME). Je suis convaincu que ses contributions amélioreront la présence de Trintech sur le marché, la fidélité de la clientèle et le succès général de la marque », a déclaré M. Heffernan. Avant de rejoindre Trintech, M. Sigal a dirigé les équipes marketing mondiales de Mobius, d'ArisGlobal et de RSD et, plus récemment, il a occupé le poste de directeur marketing chez Quadient.

À la tête de l'équipe mondiale de R&D de la société, M. Padiyar jouera un rôle essentiel en veillant à ce que Trintech demeure à la pointe de l'innovation en matière de produits, et à ce que ses clients réalisent la valeur commerciale totale de ses solutions. « Sous la direction de Sunil, nous alignons nos efforts d'ingénierie et nos capacités pour être plus à même de fournir des solutions innovantes basées sur le cloud à notre clientèle mondiale », a poursuivi M. Heffernan. M. Padiyar est un directeur technique expérimenté qui possède une expérience solide dans l'architecture de solutions SaaS B2B basées sur le cloud pour les entreprises de logiciels à croissance rapide. Avant de rejoindre Trintech, M. Padiyar était CTO pour Corcentric.

En tant que vice-présidente directrice et directrice des affaires juridiques, Mme Randall sera chargée de superviser et de gérer toutes les questions juridiques pour Trintech, notamment l'orientation juridique, les conseils stratégiques et la conformité aux lois et règlements en vigueur. « Heather apporte plus de 20 ans d'expérience en droit des entreprises, en représentant des entreprises publiques et privées et en supervisant leurs affaires juridiques et commerciales, notamment les contrats et les transactions commerciales, la sécurité de l'information et la conformité », a indiqué M. Heffernan. « Elle jouera un rôle essentiel dans la gestion des intérêts juridiques de Trintech tout en favorisant notre croissance. » Avant de rejoindre Trintech, Mme Randall occupait le poste de vice-présidente des affaires juridiques pour DIRECTV.

En tant que directeur général pour la zone EMEA, M. Vipond se concentrera sur la direction des activités européennes de Trintech en favorisant une meilleure collaboration interfonctionnelle, en identifiant les opportunités stratégiques pour les clients de la région et en alignant les efforts dans la région EMEA sur la vision globale de Trintech. « J'ai eu le privilège de travailler avec Scott pendant plus de dix ans, et je ne peux pas imaginer de personne plus qualifiée pour ce poste », a ajouté M. Heffernan. Avant de devenir directeur général pour la zone EMEA, M. Vipond a occupé le poste de vice-président du succès client où il a dirigé les équipes en contact avec les clients en Europe dans des domaines comme la réussite des clients, les services professionnels et l'assistance, et contribué à la mise en œuvre de la prestation de services par les partenaires dans toute la région. Comptable qualifié par le CIMA, il possède plus de 20 ans d'expérience dans la livraison de logiciels et est un expert en matière de performances financières et commerciales pour les organisations internationales.

Trintech est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de rapprochement et de clôture financière basées sur le cloud pour les services financiers et comptables. Qu'il s'agisse du rapprochement de gros volumes de transactions, de l'automatisation et de la gestion des rapprochements de bilans, de la comptabilité intersociété, des écritures de journal, des tâches de gestion des clôtures, de la gouvernance, du risque et de la conformité, le portefeuille de solutions financières de Trintech, y compris sa plateforme Cadency (pour les grandes entreprises) et sa suite Adra (pour les organisations de taille moyenne), permet de gérer tous les aspects des processus de rapprochement et de clôture financière. L'excellence de Trintech en matière d'innovation et de soutien à la clientèle a été récompensée par de nombreux prix au fil des ans, dont les plus récents sont « Easiest to Do Business With » et « Fastest Implementation » dans le rapport d'automne du G2. Plus de 4 200 clients dans le monde - dont la majorité des entreprises du classement Fortune 100 - s'appuient sur les solutions de Trintech pour faire de leur activité F&A un partenaire stratégique de l'entreprise en optimisant les données, en contrôlant les risques, en augmentant l'efficacité et en fournissant des informations stratégiques.

Trintech, dont le siège social se trouve à Plano, au Texas, possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, à Singapour, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques, ainsi que des partenaires stratégiques en Afrique du Sud, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur Trintech, rendez-vous sur www.trintech.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

