Triple-A erhält 10 Mio. US-Dollar aus der Serie A von Peak XV und Shorooq Partners, um das am stärksten regulierte Zahlungsinstitut für digitale Währungen weltweit zu werden

SINGAPUR, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Das globale Digitalwährungs-Zahlungsinstitut Triple-A gibt heute seine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen US-Dollar bekannt. Angeführt wird die Runde von den erneuten Investoren Peak XV Partners (früher bekannt als Sequoia India & South East Asia) sowie der strategischen Unterstützung von Shorooq Partners, einem der führenden Technologie-Investoren der MENA-Region.

Triple-A wurde 2017 von dem Fintech-Gründer Eric Barbier gegründet und leistet Pionierarbeit im Bereich digitaler, Stablecoin- und Blockchain-gestützter Zahlungen, die es globalen Unternehmen ermöglichen, schneller, rund um die Uhr und ohne das Risiko von Währungsschwankungen zu bezahlen und bezahlt zu werden - und das alles unter Einhaltung höchster Compliance-Standards.

Triple-A ist von der MAS (Monetary Authority of Singapore) als Zahlungsinstitut lizenziert. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Zahlungsinstitutslizenz der französischen Zentralbank, die es ihm erlaubt, Zahlungstransaktionen in allen EU-Mitgliedstaaten durchzuführen. Triple-A ist auch bei dem United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert. Das Unternehmen wird auch in Zukunft seinen regulatorischen Rahmen in Ländern auf der ganzen Welt stärken, um zu gewährleisten, dass Händler, die Triple-A nutzen, in einem sicheren und gesetzeskonformen Umfeld arbeiten.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein effizienteres globales Ökosystem für den Zahlungsverkehr aufzubauen, indem es die Lücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und Blockchain-gestützten Zahlungen schließt.

Händler wie Farfetch, Charles and Keith, Singapore Red Cross, Razer und Reap nutzen Triple-A ebenfalls, um Kryptowährung als Zahlungsmittel anzubieten. Zu den wichtigsten Währungen gehören USDT, USDC, ETH und BTC.

Triple-A verzeichnet auch eine wachsende Nachfrage von Unternehmenskunden, die vertrauenswürdige und lizenzierte Zahlungslösungen in digitaler Währung für Einkäufe und grenzüberschreitende Geschäftsvorgänge suchen.

Vor etwas mehr als einem Jahr erhielt das Startup eine Startfinanzierung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar, eine Investition, die den Grundstein für seine Plattform legte. Mehrere bestehende Investoren, die das Potenzial von Triple-A schon früh erkannt haben, haben sich auch an der aktuellen Serie-A-Runde beteiligt und damit ihr Vertrauen in das Unternehmen und das Team bekräftigt.

Triple-A hat ein vielseitiges Team von über 70 Mitarbeitern und unterhält eine globale Präsenz mit strategisch gelegenen Büros in Singapur, Miami, Hongkong, Paris und Barcelona.

„Wir glauben, dass Stablecoins und andere digitale Währungen den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr mit sofortigen Überweisungen rund um die Uhr verändern werden. Triple-A baut eine umfassende Produktpalette für Unternehmen auf, um Gelder weltweit zu empfangen, zu verwalten und zu überweisen", sagte Eric Barbier, Gründer und CEO von Triple-A.

Eric ist bereits zum dritten Mal ein Fintech-Gründer und hat mit seinen beiden vorherigen Unternehmen, darunter Thunes, immense Werte geschaffen. Seine Expertise liegt in der Identifizierung von Schlüsselproblemen und der Entwicklung von Lösungen in wachsenden Märkten. Eric ist seit über 15 Jahren auf Fintech und den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr spezialisiert. Eric ist auch in mehreren Vorständen von Fintech-Startups vertreten.

Eric wird von der erfahrenen Managerin im Zahlungsverkehr, Elodie Trichet, als COO von Triple-A unterstützt. Elodie verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Zahlungsverkehr, unter anderem in leitenden Positionen bei dem globalen Zahlungsverkehrsunternehmen Adyen und dem Fintech-Startup Airwallex.

„Blockchain-basierte digitale Infrastrukturen bieten im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr einen echten Mehrwert in Bezug auf Geschwindigkeit und Liquidität der Zahlungsströme. Diese Art von Infrastruktur, einschließlich Stablecoins und digitaler Zentralbankenwährungen (CBDCs), haben das Potenzial, die Art und Weise, wie globale Unternehmen Geldgeschäfte effizienter abwickeln, zu verändern. Mit der Zulassung durch die wichtigsten Regulierungsbehörden in Singapur und Europa schafft Triple-A eine konforme und stabile Grundlage für diese Zukunft", fügte Aakash Kapoor, Vice President bei Peak XV, hinzu.

Informationen zu Triple-A

Triple-A, das Zahlungsinstitut für digitale Währungen, ermöglicht es Unternehmen, sowohl in traditionellen als auch in digitalen Währungen zu bezahlen und bezahlt zu werden - ohne Volatilität.

Von API bis hin zur No-Code-Integration sind die reibungslosen White-Label-Zahlungslösungen von Triple-A so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende Geschäftsabläufe einfügen - und dabei die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards einhalten.

Triple-A ist von der Monetary Authority of Singapore (MAS) lizenziert und genießt das Vertrauen von über 20.000 Unternehmen. Triple-A ermöglicht es Unternehmen weltweit, Zahlungen in traditionellen und digitalen Währungen problemlos zu akzeptieren. Triple-A ist auch in der EU von der Banque de France zugelassen und beim United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://triple-a.io/

Informationen zu Peak XV

Peak XV (ehemals Sequoia Capital India & SEA) ist eine führende Risikokapitalgesellschaft, die in ganz Indien, Südostasien und darüber hinaus investiert. Peak XV (ausgesprochen: Peak Fifteen) war der Name des Mount Everest, bevor er so genannt wurde. In den letzten 17 Jahren unserer Tätigkeit in der Region hat Peak XV ein Kapital von über 9 Mrd. US-Dollar in 13 Fonds verwaltet und in über 400 Unternehmen investiert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.peakxv.com

Informationen zu Shorooq Partners

Shorooq Partners wurde 2017 gegründet und ist der führende Tech-Investor im Nahen Osten, Nordafrika und Pakistan (MENAP-Region). Die Risikokapital- und Risikokreditfonds des Unternehmens investieren in die innovativsten Startups in der Seed- und Early-Stage-Phase. Das Unternehmen verfügt über fundierte Branchenkenntnisse in den Bereichen Fintech, Plattformen, Software, Gaming und Web3. Shorooq Partners hat marktführende Innovatoren wie Pure Harvest Smart Farms, Nymcard, Tamara, Sarwa, Lean Technologies, TruKKer, Mozn und Lendo unterstützt. Seit seiner Gründung ist Shorooq Partners auf dem Prinzip aufgebaut, Partner von Gründern, Unternehmensentwickler und Wertinvestoren zu sein.

Shorooq Partners hat seinen Hauptsitz in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten und verfügt über Niederlassungen in KSA, Bahrain, Ägypten, Pakistan und Korea. Shorooq Partners ist eine Gruppe von Unternehmen, die miteinander verbunden sind und unter diesem Geschäftsnamen operieren. Shorooq Partners Ltd (reguliert durch die ADGM Financial Services Regulatory Authority FSRA Registration) ist ein Mitglied dieser Gruppe.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

[email protected]

oder www.shorooq.com.

