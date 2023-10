Triple-A lève 10 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A auprès de Peak XV et de Shorooq Partners pour devenir l'institution de paiement en monnaie numérique la plus réglementée au monde

SINGAPOUR, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- L'établissement mondial de paiement en monnaie numérique Triple-A annonce aujourd'hui son cycle de financement de série A de 10 millions de dollars américains. Ce cycle de financement est mené par les investisseurs réguliers Peak XV Partners (anciennement connu sous le nom de Sequoia India & South East Asia), avec le soutien stratégique de Shorooq Partners, l'un des principaux investisseurs technologiques de la région MENA.

Fondée en 2017 par le fondateur de fintech en série Eric Barbier, Triple-A est pionnière des paiements numériques, en stablecoin et en blockchain, permettant aux entreprises mondiales de payer et d'être payées plus rapidement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans aucun risque de volatilité des devises, tout en respectant les normes de conformité réglementaire les plus strictes.

Triple-A est titulaire d'une licence d'établissement de paiement délivrée par la MAS (Autorité monétaire de Singapour). La société est également titulaire d'une licence d'établissement de paiement délivrée par la Banque centrale de France, ce qui lui permet d'effectuer des opérations de paiement dans tous les États membres de l'Union européenne. Triple-A est également enregistrée auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis. La société continuera à renforcer son cadre réglementaire dans les pays du monde entier afin que les commerçants qui utilisent Triple-A opèrent dans un environnement sûr et règlementaire.

La mission de l'entreprise est de construire un écosystème de paiement mondial plus efficace en comblant le fossé entre la finance traditionnelle et les paiements soutenus par la blockchain.

Des commerçants tels que Farfetch, Charles and Keith, la Croix-Rouge de Singapour, Razer et Reap utilisent également Triple-A pour proposer des cryptomonnaies comme forme de paiement. Les cryptomonnaies dominantes sont l'USDT, l'USDC, l'ETH et le BTC.

Triple-A a également constaté une demande croissante de la part des entreprises clientes qui recherchent des solutions de paiement en monnaie numérique fiables et autorisées pour leurs achats et leurs flux transfrontaliers entre entreprises.

Il y a un peu plus d'un an, la startup a levé 4 millions de dollars en financement de démarrage, un investissement qui a jeté les bases de sa plateforme. Plusieurs investisseurs existants, qui ont reconnu très tôt le potentiel de Triple-A, ont également participé à l'actuel cycle de financement de série A, réaffirmant ainsi leur confiance dans l'entreprise et son équipe.

Triple-A dispose d'une équipe diversifiée composée de plus de 70 employés et maintient une présence mondiale grâce à ses bureaux stratégiquement situés à Singapour, Miami, Hong Kong, Paris et Barcelone.

« Nous pensons que les stablecoins et les autres monnaies numériques sont en train de transformer les transactions transfrontalières, en permettant des transferts instantanés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Triple-A développe une gamme complète de produits permettant aux entreprises de recevoir, gérer et transférer des fonds à l'échelle mondiale », a déclaré Eric Barbier, fondateur et PDG de Triple-A.

Eric est un fondateur de fintech pour la troisième fois, ayant créé une valeur immense dans ses deux sociétés précédentes, dont Thunes. Son expertise consiste à identifier les principaux problèmes et à développer des solutions sur des marchés en pleine croissance. Eric a passé plus de 15 ans à se spécialiser dans la Fintech et dans les paiements transfrontaliers. Il siège également au conseil d'administration de plusieurs startups du secteur de la fintech.

Elodie Trichet, cadre chevronnée dans le domaine des paiements, rejoint Eric dans sa mission en tant que directrice de l'exploitation de Triple-A. Elodie possède des dizaines d'années d'expérience dans le domaine des paiements et a notamment occupé des postes de direction au sein de la société mondiale de paiements Adyen et de la start-up fintech Airwallex.

« L'infrastructure numérique basée sur la blockchain apporte une réelle valeur ajoutée aux paiements transfrontaliers en termes de rapidité et de liquidité des flux. Ces éléments d'infrastructure, notamment les stablecoins et les monnaies numériques de banque centrale (CBDC), ont le potentiel de transformer la manière dont les entreprises mondiales effectuent des transactions monétaires pour les rendre plus efficaces. Agréée par les principaux régulateurs de Singapour et d'Europe, Triple-A construit une base conforme et stable pour ouvrir la voie à cet avenir », a ajouté Aakash Kapoor, vice-président de Peak XV.

À propos de Triple-A

Triple-A, Triple-A, établissement de paiement en monnaie numérique, permet aux entreprises de payer et d'être payées en monnaies traditionnelles et numériques, sans volatilité.

De l'API à l'intégration sans code, les solutions de paiement sans friction et en marque blanche de Triple-A sont conçues pour s'intégrer harmonieusement dans les opérations commerciales existantes, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité et de conformité.

Agréée par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et bénéficiant de la confiance de plus de 20 000 entreprises, Triple-A simplifie l'acceptation des paiements en monnaies traditionnelles et numériques pour les entreprises du monde entier. Triple-A est également agréée dans l'UE par la Banque de France et est enregistrée auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://triple-a.io/ .

À propos de Peak XV

Peak XV (anciennement Sequoia Capital India & SEA) est une société de capital-risque de premier plan qui investit en Inde, en Asie du Sud-Est et au-delà. Peak XV (prononcé Peak Fifteen) était le nom utilisé pour le mont Everest avant qu'il ne soit appelé ainsi. Au cours des 17 dernières années d'activité dans la région, Peak XV a géré plus de 9 milliards de dollars américains de capital à travers 13 fonds et a investi dans plus de 400 entreprises.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.peakxv.com .

À propos de Shorooq Partners

Fondée en 2017, Shorooq Partners est le principal investisseur technologique dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et du Pakistan (région MENAP). Les fonds de capital-risque et de dette à risque de la société investissent dans les startups les plus innovantes en phase d'amorçage et de démarrage. L'entreprise a développé une expertise sectorielle approfondie dans les domaines de la fintech, des plateformes, des logiciels, des jeux et du Web3.0. Shorooq Partners soutient les principaux innovateurs du marché, notamment Pure Harvest Smart Farms, Nymcard, Tamara, Sarwa, Lean Technologies, TruKKer, Mozn et Lendo. Depuis sa création, Shorooq Partners repose sur le principe d'être un partenaire des fondateurs, un créateur d'entreprise et un investisseur de valeur.

Shorooq Partners a son siège social à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, et possède des bureaux en Arabie saoudite, au Bahreïn, en Égypte, au Pakistan et en Corée. Shorooq Partners désigne un groupe de sociétés qui sont affiliées les unes aux autres et qui opèrent sous ce nom commercial, dont Shorooq Partners Ltd (réglementée par l'Autorité de régulation des services financiers d'Abu Dhabi Global Market, enregistrée auprès du FSRA) est membre.

Pour en savoir plus, contactez-nous :

[email protected]

www.shorooq.com

