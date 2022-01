Triple Ring Technologies e Woods Hole Oceanographic Institution colaboram em sensoriamento de microplásticos em água com subsídio da EPA

NEWARK, Califórnia, 11 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Triple Ring Technologies e a Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) estão colaborando para atender a uma necessidade não atendida de sensoriamento ambiental, oferecendo um sensor de microplástico confiável e portátil que quantifica o número de partículas de plástico na água. Uma compreensão abrangente da poluição por microplásticos é prejudicada, em grande parte, pela indisponibilidade de técnicas de análise de baixo custo, robustas, precisas e rápidas. Há uma necessidade urgente desse tipo de dado de medição, para informar o público e os formuladores de políticas e para desenvolver e gerenciar estratégias eficazes de mitigação da poluição por plástico nos corpos de água do mundo. Com leitura disponível em minutos, o sensor garantirá que o tempo de amostragem em campo seja produtivo ao máximo, além de poder ser utilizado em um ambiente de laboratório para acelerar significativamente os testes de amostras.

A tecnologia central foi desenvolvida na WHOI, no laboratório da Dra. Anna Michel, cientista associada do Departamento de Física e Engenharia Aplicadas do Oceano, com o estudante de doutorado Beckett Colson. A transformação da prova de conceito em uma unidade robusta e confiável está sendo realizada pela Triple Ring Technologies sob a liderança da Dra. Sheila Hemami, diretora sênior de iniciativas de crescimento. Para desenvolver ainda mais a tecnologia, a Triple Ring Technologies recebeu um subsídio SBIR de Fase I da Agência de Proteção Ambiental (EPA) intitulado "Um sensor de microplásticos confiável, portátil e livre de reagentes que permite uma rápida leitura e operação modular" e trabalhará com a WHOI para executar o subsídio.

A Dra. Hemami e a Dra. Michel acreditam que essa nova ferramenta permitirá uma avaliação fácil e disseminada da poluição por microplásticos em hidrovias, águas residuais, água pluviais e outras aplicações em que a presença de microplásticos represente uma preocupação. "Combinar a tecnologia central de sensoriamento da WHOI com a experiência da Triple Ring no fornecimento de produtos integrados promoverá significativamente a compreensão da poluição por microplásticos e impulsionará as soluções de mitigação baseadas em dados", disse a Dra. Hemami.

A Dra. Michel acrescentou: "Meu laboratório está especialmente interessado em desenvolver tecnologias que nos permitam contar de forma robusta o número de microplásticos em água potável, lagos, lagoas e oceanos. Precisamos de sensores implementáveis em campo que nos forneçam essas informações para entendermos a poluição por microplásticos."

Sobre a Triple Ring Technologies

A Triple Ring Technologies é uma empresa de desenvolvimento conjunto com sede no Vale do Silício e escritórios em Boston, Toronto e Copenhague. A empresa faz parceria com clientes em tecnologia médica, ciências da vida e sustentabilidade e meio ambiente para criar novas tecnologias, lançar projetos inovadores e iniciar novos empreendimentos. Suas competências abrangem P&D precoce, desenvolvimento de produtos, fabricação, aprovação regulatória, acesso ao mercado, investimento estratégico e incubação. Para mais informações, acesse www.tripleringtech.com.

Sobre a Woods Hole Oceanographic Institution

A Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) é uma organização privada sem fins lucrativos em Cape Cod, Massachusetts, dedicada à pesquisa, engenharia e ensino superior marítimos. As descobertas pioneiras da WHOI são o resultado da combinação ideal de ciência e engenharia. A WHOI é conhecida por sua abordagem multidisciplinar, operações de navios superiores e recursos incomparáveis de robótica de águas profundas. Para mais informações, acesse www.whoi.edu.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1426255/Triple_Ring_Technologies_Logo.jpg

FONTE Triple Ring Technologies

SOURCE Triple Ring Technologies