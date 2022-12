TripleLift ernennt Sonja Kristiansen zum Chief Business Officer

Kristiansen wird für die Leitung der strategischen Initiativen von TripleLift zuständig sein, während das Unternehmen die Medien- und Datenstrategie beschleunigt

NEW YORK, 14. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Das Werbetechnologieunternehmen TripleLift, das die Platzierung von Anzeigen neu erfindet, gab heute bekannt, dass es Sonja Kristiansen zum Chief Business Officer ernannt hat, eine neue Rolle für das Unternehmen. Als Mitglied des Führungsteams von TripleLift wird Kristiansen für die strategischen Initiativen des Unternehmens, die Unternehmensentwicklung verantwortlich sein und eine zentrale Rolle bei der Förderung globaler Partnerschaften für das Unternehmen spielen.

Die Branche der digitalen Medien verändert sich weiterhin in rasantem Tempo, sodass Verlage und Werbetreibende kontinuierlich daran arbeiten, ihre Ziele zu erreichen. Die Rolle des Chief Business Officer wurde entwickelt, um die strategischen Partnerschaften von TripleLift zu beschleunigen und die Fähigkeit des Unternehmens zu verbessern, Publishern zu helfen, ihre Inhalte besser zu monetarisieren, und Werbetreibende darin zu unterstützen, ihre Zielgruppen während der Transformation der Branche effektiver zu erreichen.

„Sonja Kristiansen verfügt über eine seltene Kombination aus dynamischen Führungsfähigkeiten und einem ausgeprägten Verständnis für alle Bereiche des digitalen Medienökosystems", erklärte Dave Clark, CEO von TripleLift. „Sie ist ein vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden, eine beliebte Führungskraft in unserem Unternehmen sowie eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der Branche. Sie wird für den Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Strategie von zentraler Bedeutung sein."

„Angesichts des derart großen Wandels, der in der Branche stattfindet, ergibt sich für TripleLift die Gelegenheit, diese Veränderungen zu nutzen und seinen Aktionsplan als ein führender SSP-Partner zu beschleunigen", bemerkte Sonja Kristiansen, Chief Business Officer bei TripleLift. „Ich freue mich, die Umsetzung des strategischen Plans durch TripleLift voranzutreiben und mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen."

Kristiansen verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Leitung von Strategien, Partnerschaften und Ertragsteams im Bereich der digitalen Medien. Sie kam erstmals im Jahr 2016 zu TripleLift und hatte eine Reihe strategischer Führungspositionen im Unternehmen inne, darunter zuletzt als Senior Vice President, Global Platform Partnerships. In dieser Funktion leitete sie die Teams, die für die Unterstützung von mehr als 80 Demand-Side-Plattformen (DSPs), Zielgruppennetzwerke und andere Plattformen, einschließlich Verifikation, Identität und Datenpartner, zuständig waren. Vor ihrem Eintritt in das Unternehmen leitete Kristiansen die Publisher-Entwicklung beim Werbetechnologie-Start-up Virool und eine Reihe von Positionen in den Bereichen Vertrieb, Dienstleistungen und digitale Medien bei den Vancouver Canucks der NHL.

Die Ernennung von Kristiansen beendet ein Jahr des rasanten Wandels für TripleLift. Im März schloss das Unternehmen die Übernahme von 1plusX ab, einer globalen Plattform zur Aktivierung von First-Party-Daten, um seine Medien- und Datenstrategie zu beschleunigen und sein Portfolio von First-Party-Datenlösungen für Publisher und Werbetreibende zu erweitern. Im August kündigte das Unternehmen eine Ausweitung seines Geschäfts auf die DACH-Region an und fügte seiner langen Liste von Regionen außerhalb der USA, von EMEA bis APAC, neue Märkte hinzu. Im September kündigte das Unternehmen Vevo als weiteren wichtigen Streaming-Partner an, um die bahnbrechende CTV-In-Show-Technologie des Unternehmens zu integrieren, die Marken und Produkte durch Produktplatzierung nach der Produktion in das Fernsehprogramm einbindet. Und zuletzt kam Dave Clark, ehemaliger General Manager bei Free Wheel, einem Comcast-Unternehmen, als CEO zu TripleLift.

Informationen zu TripleLift

TripleLift ist das Werbetechnologieunternehmen, das die Anzeigenplatzierung an der Schnittstelle von kreativer Arbeit, Medien und Daten neu erfindet. Unser Marktplatz bedient die weltweit führenden Marken, Publisher, Streaming-Unternehmen und Demand-Side-Plattformen und führt jeden Monat über eine Billion Werbetransaktionen durch. Kunden entscheiden sich für uns aufgrund unserer adressierbaren Angebote von Native Video über Online-Video bis hin zu vernetztem Fernsehen, Innovationen, die Marken in Echtzeit in Inhalte einfügen, und unterstützenden Experten, die sich der Maximierung der Leistungen bei den Partnern verschrieben haben. Und mit der Übernahme von 1plusX können Kunden mit ihrer First-Party-Datenmanagementplattform den vollen Wert ihrer Marketingdaten auf datenschutzfreundliche Weise erschließen. Als Teil des Portfolios von Vista Equity Partners ist TripleLift seit fünf Jahren in Folge sowohl in den Inc. 5000 als auch in den Deloitte Technology Fast 500 vertreten, wurde drei Jahre in Folge in die Liste der „Hottest Ad Tech Companies" von Business Insider aufgenommen und 2021 von AdExchanger als innovativste TV-Werbetechnologie ausgezeichnet. Weitere Informationen darüber, wie TripleLift die Zukunft der Werbung gestaltet, finden Sie unter triplelift.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1476042/TripleLift_Logo.jpg

SOURCE TripleLift