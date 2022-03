TripleLift réalise deux embauches clés pour accélérer sa croissance européenne

Mallory Illido-Bertome & Rob Ishag couvriront le continent pour accélérer l'adoption de l'offre de la société en tant que pilier clé de son expansion mondiale

NEW YORK, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- TripleLift, la société de technologie publicitaire qui réinvente le placement publicitaire à l'intersection de la création, médias et données, annonce aujourd'hui deux nouveaux ajouts à ses rangs de vente senior alors que l'entreprise accélère sa croissance en Europe du Nord et du Sud. Mallory Illido-Bertome, basée à Paris, rejoint la société en tant que vice-présidente régionale de la demande pour l'Europe du Sud tandis que Rob Ishag, Basé à Londres, rejoint la société en tant que vice-président régional de la demande pour l'Europe du Nord. Mallory et Rob sont bien placés pour étendre la présence de TripleLift en Europe grâce à leur expérience et à leur solide réputation dans leurs régions respectives. Mallory a notamment travaillé pour OMD (Omnicom) et Mindshare (WPP) en France, tandis que Rob a supervisé les comptes d'agences clés de Little Dot Studios et Teads.

Sous la responsabilité de Raphaëlle Tripet, directrice générale de TripleLift pour la région EMEA, Mallory dirigera les efforts d'expansion du marché en France, en Espagne et en Italie, tandis que Rob se concentrera sur des efforts similaires en Irlande, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mallory et Rob à ces postes clés. Grâce à leur expérience, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour poursuivre notre très forte croissance en Europe », a déclaré Raphaelle Tripet, directrice générale de TripleLift EMEA. « La forte expertise de Mallory en matière de stratégie média de marque et l'étendue de l'expérience de Rob en matière de collaboration avec les acheteurs à travers le paysage numérique constituent une combinaison et un partenariat puissants, difficiles à égaler. »

Cette annonce fait suite à une année record pour TripleLift. Dans la région EMEA, la demande de tous les formats sur le marché de TripleLift a augmenté de 75 % par rapport à l'année précédente, tandis que les partenariats d'approvisionnement ont progressé de plus de 30 %. La société a également accéléré sa croissance à l'échelle mondiale, en développant ses activités dans la région Asie-Pacifique, ainsi que ses centres européens en France et au Royaume-Uni.

