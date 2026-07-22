Triumph Higher Education Group übernimmt das Culinary Institute of Barcelona und erweitert ihr globales Netzwerk für kulinarische Ausbildung

Eine Institution aus Barcelona schließt sich dem Triumph-Portfolio an und erweitert damit die Möglichkeiten für internationale Studierende sowie die globale Reichweite beider Organisationen

SCHAUMBURG, Illinois, und BARCELONA, Spanien, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Triumph Higher Education Group gab heute die Übernahme des Culinary Institute of Barcelona (CIB) bekannt – einer in Barcelona ansässigen Institution, die für ihren innovationsorientierten Ansatz in der professionellen kulinarischen Ausbildung bekannt ist –, wirksam zum 17. Juli 2026.

Culinary Institute of Barcelona

Durch die Übernahme wird die CIB Teil des Portfolios von Triumph im Bereich der kulinarischen Ausbildung, zu dem bereits die Auguste Escoffier School of Culinary Arts (Escoffier), die größte Kochschulmarke in den Vereinigten Staaten*, sowie das Pacific Institute of Culinary Arts in Vancouver, British Columbia, gehören, und stärkt damit das globale Netzwerk von Triumph aus berufsorientierten Kochschulen. Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Insgesamt wird das Netzwerk von Triumph jährlich mehr als 8.000 Studierende betreuen und verfügt über ein Alumni-Netzwerk von mehr als 25.000 Absolventen sowie mehr als 150 Dozenten und Kochausbilder in Nordamerika und Europa. Das CIB wird seinen Betrieb vom Campus in Barcelona, Spanien, aus fortsetzen, ohne dass es zu Beeinträchtigungen für Studierende oder Studiengänge kommt. Das Institut wird seine unverwechselbare Methodik, seine Lehrkräfte und seine Beziehungen zur Branche beibehalten und innerhalb der kulinarischen Sparte von Triumph tätig sein.

Triumph erklärte, die Übernahme unterstütze seine Strategie, berufliche Bildungsprogramme in stark nachgefragten Bereichen wie Kochkunst und Gastgewerbe auszubauen und gleichzeitig die globalen Möglichkeiten für Studierende im gesamten Netzwerk zu erweitern. Das zukunftsorientierte Bildungsmodell des CIB stärkt den wirtschaftsorientierten Lehrplan an allen Einrichtungen von Triumph.

Aufbauend auf den bereits im gesamten Triumph-Netzwerk verfügbaren internationalen Studienmöglichkeiten werden die Organisationen zusätzliche Bildungswege für Studierende einführen, darunter Auslandsaufenthalte in Spanien, ein erweitertes Online-Lernangebot sowie den gemeinsamen Zugang zu einem globalen Lehrkörper aus Kochausbildern und Branchenexperten.

„Der Ansatz des CIB in der kulinarischen Ausbildung, der auf Kreativität, Innovation und Unternehmertum basiert, passt perfekt zur Triumph-Familie und zu Escoffiers Kombination aus professioneller Kochkunst und zeitgemäßer betriebswirtschaftlicher Ausbildung", sagte Jack Larson, Vorsitzender, CEO und Präsident der Triumph Higher Education Group. „Auguste Escoffier hat die Art und Weise revolutioniert, wie die Welt die professionelle Küche betrachtet, und das CIB trägt denselben Geist in sich, die kulinarische Ausbildung neu zu definieren. Wir heißen die Studierenden, Lehrkräfte und Partner des CIB bei Triumph herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam lohnende und sinnvolle Karrieren für kulinarische Fachkräfte auf der ganzen Welt zu fördern."

Das 2017 gegründete CIB hat bereits mehr als 1.300 Studierende aus über 100 Nationen durch professionelle Diplom- und Spezialisierungsprogramme in den Bereichen Haute Cuisine, Konditoreikunst, fortgeschrittene Kochtechniken, gesundes Kochen, Küchenleitung und Restaurantmanagement ausgebildet. Die eigens entwickelte Methodik legt den Schwerpunkt auf Kreativität, Problemlösungskompetenz und Unternehmertum, und eine deutliche Mehrheit der Absolventen gründet anschließend ein eigenes Gastronomieunternehmen. Von seinem lebendigen Campus im Zentrum Barcelonas aus unterhält das CIB Praktikumspartnerschaften mit mehr als 200 führenden Restaurants weltweit und war bei den World Culinary Awards 2025 und 2026 für die Auszeichnung als Europas beste kulinarische Ausbildungsstätte nominiert.

„Das CIB wurde gegründet, um die kulinarische Ausbildung zu revolutionieren und eine neue Generation von Koch-Unternehmern heranzubilden, und der Beitritt zu Triumph ermöglicht es uns, diese Mission auf die globale Bühne zu tragen", sagte Josep Gala Micó, Mitbegründer und Präsident des Culinary Institute of Barcelona. „Unsere Studierenden, Dozenten und Absolventen werden die Methodik und Identität beibehalten, die das CIB in Barcelona auszeichnen, und gleichzeitig Zugang zu erweiterten Ressourcen, Arbeitgebernetzwerken und Karrierewegen erhalten, die sich über Nordamerika und darüber hinaus erstrecken. Wir lehren unsere Studierenden, den Wandel voranzutreiben, und diese Partnerschaft setzt dieses Prinzip in die Tat um."

Barcelona zählt zu den weltweit führenden kulinarischen Reisezielen, und Spaniens Gastronomie- sowie kulinarischer Tourismussektor wachsen weiter, was die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften und Unternehmern im kulinarischen Bereich auf dem gesamten Kontinent ankurbelt.

Studierende im gesamten gemeinsamen Netzwerk erhalten Zugang zu erweiterten akademischen Ressourcen, umfassenderen Arbeitgeberpartnerschaften und grenzüberschreitenden Karrierewegen, die sich über Nordamerika und Europa erstrecken. Die gemeinsamen Programme werden die Ausbildung und Entwicklung zukünftiger Führungskräfte in der Gastronomie und im Gastgewerbe weltweit fördern.

Informationen zur Triumph Higher Education Group Die Triumph Higher Education Group ist ein globaler Anbieter von Ausbildung, Weiterbildung und Personalvermittlung für Fachkräfte in der Gastronomie- und Hotelleriebranche. Zu ihren Einrichtungen gehören die Auguste Escoffier School of Culinary Arts, Gecko Hospitality, Auguste Escoffier Global Solutions, das Pacific Institute of Culinary Arts und das Culinary Institute of Barcelona. Weitere Informationen finden Sie unter triumpheducation.com.

Informationen zum CIB – Culinary Institute of Barcelona Das as Culinary Institute of Barcelona (CIB) ist eine private internationale Kochschule mit Sitz in Barcelona, die 2017 von Ferran Fisas, Josep Gala und Pep Nogué gegründet wurde. Die Schule wurde ins Leben gerufen, um kulinarische Fachkräfte durch ein Bildungsmodell auszubilden, das sich auf Kreativität, Innovation, Führungsqualitäten und die sich wandelnden Anforderungen der Gastronomie des 21. Jahrhunderts konzentriert. Das CIB bietet Programme in den Bereichen Kochkunst, Konditorei, Management sowie spezialisierte Berufsausbildungen an und zieht durch ein selektives Zulassungsverfahren Studierende aus aller Welt an. Über seine akademischen Programme hinaus betreibt das CIB auch Innovationsinitiativen wie „openCIB", das Kreativitäts- und Innovationstrainings für Unternehmen anbietet, sowie „CIBlab", das neue Lebensmittelprodukte und -konzepte für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter https://cib.education/en/.

Informationen zur Auguste Escoffier School of Culinary Arts Die Auguste Escoffier School of Culinary Arts ist die größte Kochschulmarke in den USA* und verfügt über eine Gemeinschaft von Tausenden von Absolventen, die in den gesamten Vereinigten Staaten und international vertreten sind. Die Studiengänge von Escoffier verbinden einen klassischen mit einem zeitgemäßen Ansatz in der Koch- und Konditorenkunst und legen den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, „Farm-to-Table"-Praktiken, betriebswirtschaftliche Kompetenzen und Unternehmertum im Lebensmittelbereich. Der Campus in Austin, Texas, ist vom Council on Occupational Education (COE) national akkreditiert, und der Campus in Boulder, Colorado (einschließlich der Online-Programme) ist vom Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET) national akkreditiert. Escoffier wird von Niche.com als eine der besten Hochschulen für Kochkunst in Amerika 2026 eingestuft. Sowohl der Campus in Boulder als auch der in Austin sind „Great-Place-to-Work-Certified™"-Einrichtungen. Der Campus von Escoffier in Boulder (einschließlich der Online-Studiengänge) wurde als „Military Friendly"® School , als „Military Spouse Friendly"® School und von Newsweek als einer der besten Online-Bildungsanbieter für 2026 ausgezeichnet. Escoffier wurde außerdem für die Auszeichnung „North America's Best Culinary Training Institution" bei den World Culinary Awards 2026 nominiert, eine der renommiertesten internationalen Auszeichnungen der Gastronomiebranche. Weitere Informationen finden Sie unter escoffier.edu.

*Die Auguste Escoffier School of Culinary Arts ist die größte Kochschulmarke in den USA (basierend auf vergleichbaren Daten zur Studierendenzahl, die derzeit im IPEDS ausgewiesen sind).