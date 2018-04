Triumph lance une campagne mondiale axée sur l'autonomisation collective

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/660081/Triumph_Lingerie_Survey_Infographic.jpg )

Depuis plus de 130 ans, Triumph soutient les femmes avec ses produits, en leur donnant un sentiment de confiance totale et en leur fournissant des solutions adaptées à toutes les formes et toutes les tailles. Les valeurs de la marque Triumph incorporent le soutien des femmes qui se soutiennent les unes les autres et, représentant la marque, des milliers d'employés excellent en matière de service chaque jour, du design à l'innovation en passant par les experts en ajustement dans les magasins. #TogetherWeTriumph est une célébration des femmes dans le monde entier.

Cette nouvelle campagne est une déclaration audacieuse d'autonomisation et de force, reflétée à travers une série de moments de « vraie vie », où la bonté et la compréhension rayonnent dans chacune des courtes scènes. Nous commençons avec une femme en aidant une autre avec son jeune enfant, une amie venant en aide à une autre, une main pour la tirer vers le haut, un moment de mariage, un moment de Triumph sur scène et une dernière démonstration de solidarité montrant que les femmes sont plus fortes ensemble, et encore plus fortes quand elles sont soutenues par Triumph chaque jour.

Markus Spiesshofer, associé directeur chez Triumph, a déclaré : « Ce n'est pas un secret que derrière chaque femme se trouve une autre femme qui l'inspire et l'aide, et c'est cela que nous souhaitons célébrer. C'est également une célébration de notre famille Triumph. Nos employés dans le monde entier qui innovent et créent en permanence de la lingerie avec chaque femme à l'esprit. Ce message d'autonomisation de la femme est aujourd'hui incroyablement pertinent et mérite notre soutien. »

Suzanne McKenna, directrice de la marque, a commenté : « Notre campagne en 2018 a une orientation numérique et sociale, que nous suivrons pour nous connecter à nos consommatrices à un niveau plus approfondi en les plaçant sur le devant de la scène. En nous éloignant délibérément d'une campagne axée sur les produits, nous avons pu avoir une perspective fraîche de notre communication à travers tous les canaux. »

Triumph crée de la lingerie depuis plus de 130 ans, aidant les femmes à être belles et à se sentir le mieux dans leur corps. Depuis 1886, Triumph a compris que des produits de lingerie parfaitement adaptés sont indissociables d'une sensation de véritable soutien, contribuant à l'autonomisation des femmes chaque jour, dans le monde entier. Triumph International est l'une des plus grandes entreprises au monde spécialisée dans la lingerie avec plus de 2 000 magasins et 40 000 clients de gros à l'échelle internationale, vendant ses produits dans 3 600 points de vente contrôlés, avec une distribution mondiale englobant 120 pays. TRIUMPH est une marque déposée de Triumph Firm Group.

