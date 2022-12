Tronsmart lança Bang SE Party Speaker com 24 horas de diversão

Ele inclui luz impulsionada por batidas para iluminar as festas

Shenzhen, China, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Tronsmart herdou sua reputação dos speakers de festa, o excepcional Bang SE. Sendo uma seção da Tronsmart Bang Series, o Bang SE garante um tempo de reprodução de 24 horas com um esplêndido show de luzes.

Caixa de som Tronsmart Bang SE Portable Party

A Tronsmart Bang Series tem feito um excelente sucesso nas caixas de som para festas, que vem com os modelos Bang, Bang Mini e a mais atenta, o Bang SE.

Adaptado para cenários ao ar livre, o Tronsmart Bang SE tem uma impressionante saída de sistema estéreo brilhante de 40 W e um peso razoável de cerca de 2 kg. Graças às suas duas unidades de driver de alcance total de 3.1-inch, ele possui uma qualidade de som excepcional, apresentando som alto e nítido.

Para ampliar ainda mais o palco sonoro, os alto-falantes Bluetooth da Tronsmart possuem SoundPulse, que intensifica os sons reproduzidos e ainda traz um algoritmo de intensificação de graves para afinar graves fortes.

Aproveite tudo

Quer animar a festa com uma caixa de som que pode transformar o ambiente em uma pista de dança? O Bang SE Speaker está aqui para fazer exatamente isso! Dê vida a uma trilha sonora com o Bang SE, e, quando chegar a hora de trazer a diversão, as pessoas terão um show de som e luz para começar a festa. A alça integrada e destacável significa que o que quer que o dia tenha reservado, você podem levar o Bang SE a tiracolo.

Alto-Falante Portátil para Indoors & Outdoors

A Tronsmart inovou o design de sua série de alto-falantes com a integração de portabilidade, aplicabilidade e entretenimento. Considerando isso, nada é mais adequado do que o Bang SE, que tem a proteção IPX6 Waterproof contra poeira, derramamentos ou respingos. Isso significa que pode ser usado em ambientes empoeirados e úmidos sem risco de danos.

Com uma bateria que promete até 24 horas de tempo de uso, o Bang SE também oferece a função power bank para carregar telefones celulares. Além disso, o emparelhamento estéreo o torna uma excelente escolha para um sistema de áudio residencial, proporcionando um campo de som mais alto e mais amplo.

O alto-falante portátil Bang SE 40 W já está disponível com desconto antecipado no site da Tronsmart. Para mais detalhes e a gama completa de alto-falantes, por favor, acesse sua página de produtos.

