Tronsmart lança fones de ouvido sem fio ONYX PRIME True Wireless Earbuds com driver duplo híbrido e áudio "Play without Delay" líderes do setor

Os fones ONYX PRIME da Tronsmart contam com um poderoso driver dinâmico combinado com uma armadura balanceada sintonizada, o que proporciona áudio detalhado de ponta com uma faixa de frequência expansiva (10Hz-25kHz). Tudo isso garante graves naturais e ressonantes e médios que se integram com agudos nítidos e melodiosos por meio de uma sintonização precisa e uma transição perfeita.

Com a tecnologia de espelhamento TrueWireless Mirroring, é possível fazer a troca contínua entre o fone de ouvido conectado ao smartphone e o fone de ouvido que espelha a conexão, para uma transmissão mais rápida e um streaming contínuo de música com áudio sem atraso.

O chip Qualcomm de ponta usado nos fones ONYX PRIME oferece áudio de alta resolução com sintonia acústica, integrado com música de alta qualidade e modo de gaming de latência ultrabaixa. Isso proporciona uma reprodução versátil e flexível de áudio para música ou gaming. A compatibilidade do equalizador dentro do aplicativo permite a personalização de oito perfis de áudio e controles de toque personalizados, oferecendo uma reprodução perfeita para todos os amantes de áudio.

A caixa de carregamento rápido de design ultracompacto cabe no bolso e é perfeita para ser levada para todo lugar, com um tempo de reprodução máximo de 40 horas. Uma única carga pode proporcionar até sete horas de música ininterruptas, perfeita para o dia a dia.

Os fones de ouvido ONYX PRIME com driver duplo híbrido da Tronsmart estarão disponíveis para compra no AliExpress pelo preço promocional de US$ 47 ,99 em 11 de novembro de 2021 . Além disso, a Tronsmart oferecerá um desconto de até 70% em fones de ouvido e alto-falantes na liquidação 11.11 do Aliexpress de 11 a 12 de novembro.

Especificações:

Entrada: 5V/400mA máx.

Decodificação de áudio: aptX adaptativa, aptX, AAC, SBC

Versão de Bluetooth: 5.2

Compatibilidade com Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP

Distância de transmissão: superior a 10 m/33pés

Capacidade da bateria: Fones de Ouvido: 50mAh; Caixa de carregamento: 500mAh

Tempo de reprodução: 40 horas

Tempo de carregamento: 2 horas

Sobre a Tronsmart:

Fundada em 2013 e tendo comemorado seu oitavo aniversário em junho, a Tronsmart é uma marca de tecnologia que projeta e fabrica acessórios tecnológicos de classe mundial, que já foi recomendada pela Qualcomm, Forbes, Yahoo e por muitas outras grandes empresas e meios de comunicação. Também nomeou Luis Suarez como embaixador oficial em 2018. A empresa cresceu rapidamente e vende seus produtos para mais de 70 países em muitas regiões, como América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Ásia, além de possuir mais de 40 patentes, incluindo sua tecnologia SoundPulse®. O valor central da Tronsmart é tornar a vida mais fácil, oferecendo aos clientes produtos de alta tecnologia, alta qualidade e alto desempenho.

FONTE Tronsmart

