Tronsmart lança o Halo 200 Karaoke Party Speaker

A melhor experiência de som para todas as ocasiões

SHENZHEN, China, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/-- A Tronsmart, fornecedora líder de soluções inovadoras de áudio, tem o prazer de anunciar o lançamento do tão esperado Halo 200 Karaoke Party Speaker. Esse speaker poderoso e rico em recursos foi projetado para elevar o entretenimento, seja em uma festa no quintal, dentro de casa, na piscina ou até em um acampamento.

Altavoz para fiestas karaoke Tronsmart Halo 200

Em sua essência, o Halo 200 foi criado para impressionar, proporcionando um som impressionante para os festeiros. Imagine organizar a festa anual e impressionar os convidados com um sistema de 3 vias que oferece um som amplo com áudio sem distorções, enquanto os 120 W geram um som incrivelmente alto — o suficiente para incomodar os vizinhos! Além disso, sincronize até mais de 100 alto-falantes através da tecnologia TuneConn™ ou emparelhe dois alto-falantes pelo emparelhamento da TWS para obter o melhor som possível. E mais: a festa pode continuar a noite toda graças às incríveis 18 horas de bateria do Halo 200.

Um dos recursos mais impressionantes é que o Halo 200 conta com cinco modos de iluminação para adicionar um vibrante elemento visual a qualquer encontro. Com apenas alguns cliques, o Halo 200 oferece uma pista de dança animada ou um ambiente descontraído com um show único de iluminação que dará vida a qualquer festa. Além disso, o aplicativo Tronsmart permite personalizar o show de luz e o equalizador para ajustar qualquer preferência.

Ouça um som superior com uma versátil conectividade versátil no Halo 200 Karaoke Speaker. Apresentando uma função dual-play, é fácil alternar entre os modos de tomada e bateria para satisfazer diferentes necessidades. Quanto à energia, o Halo 200 se garante: aproveite até 18 horas de reprodução ininterrupta, sendo perfeito para festas noturnas ou aventuras ao ar livre.

Com três versões disponíveis, o Halo 200 é a combinação perfeita para todas as possibilidades de entretenimento. Com compatibilidade de microfone com e sem fio, qualquer pessoa pode organizar festas e cantar com os amigos facilmente. Além disso, a entrada de guitarra permite que os usuários gravem e toquem suas músicas favoritas. Se você quiser uma versão padrão ou de karaokê, o Halo 200 Party Speaker atende a todas as preferências.

No geral, o Halo 200 é um alto-falante que vale a pena ser comprado, custando cerca de US$ 200, o que é uma excelente opção para quem procura um áudio decente. Ele já está disponível no site oficial da Tronsmart em três versões: padrão, mono-mic e dual-mic, com preços variando de US$ 169,99 a US$ 229,99. Outras plataformas estarão disponíveis em julho de 2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2104504/Tronsmart_Halo_200_karaoke_party_speaker.jpg

FONTE Tronsmart

SOURCE Tronsmart