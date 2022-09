Tronsmart lance le T7, son nouveau haut-parleur Bluetooth d'extérieur

SHENZHEN, Chine, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tronsmart a lancé le haut-parleur Bluetooth portable T7, un nouveau haut-parleur puissant amélioré à partir du Tronsmart T6.

Tronsmart T7 Portable Outdoor Bluetooth Speaker

Les gens sont toujours prêts à vivre des aventures en plein air avec leurs amis ou leur famille. Que ce soit pour se promener ou aller à la plage, il ne fait aucun doute que beaucoup de temps sera consacré à des activités en extérieur. Qu'en est-il de la musique ? Peut-être peut-on apporter un haut-parleur portable sans fil pour instaurer une musique de fond. Et les rassemblements en plein air ? Voilà pourquoi le T7 a été créé.

La série T de Tronsmart a amélioré son légendaire haut-parleur Bluetooth sans fil, le T6, en sortant le T7. Avec son spectacle lumineux, le Tronsmart T7 est le compagnon idéal pour les projets d'extérieur. Il possède un rétro-éclairage personnalisable, palpitant et scintillant au rythme de la musique. Réchauffez l'atmosphère, que ce soit en organisant une fête ou en recevant vos invités.

En ce qui concerne la qualité du son, le haut-parleur offre un son stéréo complet grâce à un woofer puissant combiné à deux tweeters placés dos-à-dos. Doté de la technologie audio brevetée SoundPulse de Tronsmart, il crée des basses puissantes dans un format compact.

Afin de renforcer son engagement envers la qualité de la musique, Tronsmart a lancé une application qui permet aux utilisateurs de personnaliser les modes EQ d'un seul geste. Choisissez parmi des modes EQ flexibles pour répondre aux différents goûts musicaux. En outre, il peut également être utilisé pour profiter d'un son stéréo exceptionnel avec une clarté supérieure en mode d'appairage stéréo.

Héritier de la conception en cylindre de la série T6, le T7 est aussi pratique à utiliser et transporter qu'avant. Il est maintenant possible d'aller encore plus loin avec le haut-parleur d'extérieur Tronsmart T7. La norme IPX7 permet de voyager sans se soucier du mauvais temps lors des aventures en extérieur. En outre, une batterie longue durée garantit jusqu'à 12 heures de lecture continue de la musique sur une seule charge. Que ce soit à vélo, en randonnée ou en camping, le T7 peut accompagner avec facilité n'importe quelle aventure que la vie nous réserve.

Même s'il existe de nombreuses enceintes plus faciles à transporter que la Tronsmart T7, elle vaut largement la peine d'être achetée grâce à un son surround 360° époustouflant et ses modes d'éclairage éblouissants. Si vous êtes intéressés et cherchez plus d'informations ainsi qu'une réduction pour les premiers arrivés, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique officielle de Tronsmart , et à acheter le haut-parleur disponible sur Amazon US , Amazon UK et Amazon ES .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890605/image_1.jpg

SOURCE Tronsmart