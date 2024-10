Tronsmart présente l'enceinte Mirtune S100 et le casque haute fidélité Sounfii Q20S : un son de haute qualité partout où vous allez

-Grâce à son design portable, le Tronsmart Mirtune S100 mettra l'ambiance partout en extérieur, tandis que les Sounfii Q20 et Sounfii Q20S créent un son immersif pour les amateurs de musique.-

SHENZHEN, Chine, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Tronsmart, une marque audio mondiale, dévoile aujourd'hui l'enceinte Bluetooth portable Mirune S100, ainsi que le Sounfii Q20 et le Sounfii Q20S, deux modèles de casques avec annulation active du bruit. Le Mirtune S100 est doté d'une poignée rétractable, tandis que le Sounfii Q20S impressionne par une qualité sonore haute résolution.

Mirtune S100

Des détails riches et des basses puissantes dans un design portable

Le système audio 2.1 canaux comprend un caisson de basses de 30 W pour des basses profondes et deux tweeters de 10 W pour des aigus nets, alimentés par 50 W pour un son clair sans distorsion. Besoin de plus de basses ? Appuyez sur la touche SoundPulse pour obtenir un son plus puissant. De plus, la poignée rétractable en caoutchouc robuste vous permet de le transporter n'importe où ou de le poser à plat pour l'adapter à n'importe quelle pièce.

Autonomie accrue, audio stéréo et lumière

Jusqu'à 20 heures d'autonomie et recharge de vos appareils via l'enceinte. Avec une étanchéité IPX7, l'enceinte est parfaite pour les voyages en plein air. Emportez des chansons avec vous, que vous fassiez de la randonnée en forêt ou du camping au bord d'une rivière. Associez deux enceintes pour vous immerger dans un véritable son stéréo sans fil. Et allumez le jeu de lumières personnalisable pour créer une ambiance exceptionnelle.

Sounfii Q20S et Q20

Annulation active du bruit hybride pour un son de qualité supérieure

Le Sounfii Q20S est doté d'un système audio haute définition pour un son excellent, et l'annulation active hybride élimine 90 % des bruits ambiants, y compris les pleurs de bébé et les conversations dans les rues animées. Le casque Sounfii Q20 ANC bloque quant à lui 85 % du bruit. Avec 60 heures d'autonomie, plongez dans le monde de la musique grâce à son design confortable.

Un son adapté et des appels clairs

Les trois produits portables sont dotés d'un égaliseur personnalisable. Au-delà des cinq préréglages d'égalisation, réglez manuellement le son via l'appli Tronsmart pour obtenir la expérience musicale optimale. Et profitez d'appels clairs avec vos amis grâce à leurs microphones intégrés pour des conversations fluides.

Conclusion

Tronsmart Mirtune S100 sera disponible en noir et en bleu le au prix de 79,99 $/79,99 £/79,99 €. Sounfii Q20S sera disponible en novembre 2024 au prix de 49,99 $/49,99 £/49,99 €. Et Sounfii Q20 est disponible dès maintenant. Les deux modèles de casque sont disponibles en noir et en blanc.

Vous pouvez les obtenir sur tronsmart.com, amazon.com, aliexpress.com, geekbuying.com et d'autres plateformes autorisées par Tronsmart.

