El relanzamiento culmina tres décadas de esfuerzo por parte de Cervecería La Tropical para recuperar, restaurar y preservar una de las marcas cerveceras más emblemáticas de Cuba.

MIAMI, 8 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tropi Crystal recupera su auténtica identidad de marca tras alcanzar un acuerdo que resolvió una disputa en Estados Unidos sobre los derechos del diseño comercial (trade dress) de la cerveza Cristal original de Cuba.

Cervecería La Tropical anunció hoy el relanzamiento de Tropi Crystal, reuniendo nuevamente a una de las marcas más queridas de la historia cervecera cubana con su familia fundadora.

Niek Vonk, CEO de Cervecería La Tropical en Miami y Manny Portuondo, fundador de Cervecería La Tropical en Miami. Tropi Crystal recupera su auténtica identidad de marca y reafirma su legado. El relanzamiento culmina tres décadas de esfuerzo por parte de Cervecería La Tropical para recuperar, restaurar y preservar una de las marcas cerveceras más emblemáticas de Cuba.

Desde su lanzamiento en La Habana en 1928 por Cervecería La Tropical, Tropi Crystal se convirtió en una de las cervezas más reconocidas de Cuba. Aunque la marca regresó al mercado estadounidense en 2023, esta nueva etapa representa mucho más que un relanzamiento: simboliza la recuperación de su identidad auténtica y, a la vez, reivindica la herencia, la maestría cervecera y el legado que ayudaron a definir su lugar en la historia de la industria cervecera cubana. Más que un relanzamiento de producto, este momento celebra la restauración de un ícono cubano, junto a la familia fundadora original, y el profundo vínculo cultural que ha convertido a Tropi Crystal en "La Favorita de los Cubanos" por generaciones.

Como resultado del proceso legal, Tropi Crystal recuperó su auténtica identidad, su imagen comercial (trade dress), sus registros de marca y elementos fundamentales de su legado histórico.

Este relanzamiento refleja el compromiso sostenido durante tres décadas de La Tropical por recuperar, preservar y honrar una pieza auténtica del patrimonio cultural cubano y de su tradición cervecera. Liderado por Manny Portuondo, fundador de Cervecería La Tropical en Miami y miembro de la quinta generación de la familia Kohly, el proyecto forma parte de una visión más amplia destinada a honrar el legado de la cervecería más antigua de Cuba, fundada en La Habana en 1888, y a la vez compartirlo con nuevas generaciones de consumidores.

"Para muchas personas, Tropi Crystal representa recuerdos, tradiciones y una conexión con sus raíces", expresó Manny Portuondo, fundador de Cervecería La Tropical en Miami. "Este relanzamiento busca honrar los 98 años de legado de Tropi Crystal y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutar de una auténtica expresión de la cultura cubana. Ver a Tropi Crystal reunida con su auténtica identidad de marca y su legado es profundamente significativo para nuestra familia, para la familia Blanco Herrera y para todos aquellos que han mantenido viva su historia".

Hoy, Tropi Crystal se consolida como un símbolo de autenticidad, resiliencia y conexión cultural. Elaborada como una refrescante pilsner de estilo caribeño e inspirada en la receta original de Cristal de 1928, la cerveza mantiene viva la tradición que la convirtió en una de las favoritas de generaciones de consumidores cubanos dentro y fuera de la isla.

"Tropi Crystal es uno de los nombres más reconocidos en la historia de la cerveza cubana", señaló Niek Vonk, CEO de Cervecería La Tropical en Miami. "Este relanzamiento honra la imagen auténtica de la marca mientras la proyecta hacia el futuro. Sobre la sólida presencia que hemos construido en el sur de Florida, continuamos ampliando el alcance de la marca, expandiendo su distribución y acercando a nuevos consumidores en todo Estados Unidos a una auténtica pieza del patrimonio cervecero cubano".

La reunión familiar de Tropi Crystal ("Tropi Crystal Family Reunion") se celebrará el 8 de julio, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., en Cervecería La Tropical, ubicada en el distrito artístico de Wynwood, en Miami. El encuentro reunirá a representantes de los medios, aliados estratégicos, líderes de opinión y miembros de la comunidad para celebrar la auténtica identidad de la marca, su rica herencia y su vínculo perdurable con la comunidad cubana.

Tropi Crystal ya está disponible en establecimientos selectos, restaurantes, bares y espacios de hospitalidad en todo el sur de Florida.

Para conocer las últimas novedades, los consumidores pueden seguir a Tropi Crystal en Instagram, Facebook y X a través de @CervezaCrystal o visitar www.cervecerialatropical.com/tropicrystal.

Acerca de Cervecería La Tropical

Cervecería La Tropical es una cervecería con sede en Miami que celebra la herencia multicultural y el estilo de vida de la ciudad, al tiempo que honra el legado de 138 años de su histórica cervecería cubana original y de marcas emblemáticas como La Tropical y Tropi Crystal. Fiel a su alma cubana, La Tropical tiene como misión elaborar con pasión cervezas y otras bebidas de la más alta calidad. A través de cada una de sus creaciones, la marca busca compartir el sol, la diversión y el ritmo que forman parte de su herencia, conectando con consumidores de todas partes del mundo.

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FUENTE Cervecería La Tropical