Trucordiaadquiere Global Financial & Insurance Services, ampliando la plataforma de soluciones financieras a nivel nacional

LINDON, Utah, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Trucordia, una de las 20 principales corredurías de seguros de EE. UU., anunció hoy la adquisición de Global Financial & Insurance Services, un negocio de seguros y servicios financieros con sede en Irving, Texas. La empresa tiene presencia en Dallas, Fort Worth, Houston y Los Ángeles, y atiende a clientes en los 50 estados. Conocido por su enfoque personalizado y el lema "Su protección, nuestra prioridad", Global Financial & Insurance Services ofrece soluciones financieras y de seguros a medida para personas, familias y empresas en todo el país.

"Nos enorgullece dar la bienvenida a Trucordia al equipo de Servicios Financieros y de Seguros Globales", dijo Felix Morgan, CEO de Trucordia. "Su compromiso con las soluciones centradas en el cliente, la gestión de riesgos y el acceso a los principales operadores fortalece nuestra capacidad para satisfacer las cambiantes necesidades de seguridad financiera de los clientes de costa a costa. Esta adquisición forma parte de la estrategia de Trucordia de crear una plataforma de empresas de seguros y proveedores de servicios financieros que garantice que la experiencia local pueda estar respaldada por recursos nacionales ".

Fundada por Amin Chagani, Global Financial & Insurance Services ofrece soluciones de cobertura personal y comercial, que incluyen automóviles, viviendas, responsabilidad civil, vida, paraguas, compensación laboral, fianzas, propiedad y vehículos comerciales, junto con soluciones específicas para estaciones de servicio, hoteles, aviación, educación y otras industrias. También proporcionan planificación de la jubilación, protección de activos, estrategias fiscales, gestión de la deuda y planificación del legado. El experimentado equipo de Global Financial ha brindado históricamente un servicio receptivo, tarifas competitivas y soporte bilingüe, ya que ayudan a los clientes a lograr la tranquilidad financiera y sus objetivos a largo plazo.

Acerca de Trucordia

Trucordia es el nombre del grupo para una de las 20 principales corredurías de seguros de EE. UU. con sede en Lindon, Utah. El grupo de empresas Trucordia ofrece una amplia gama de líneas comerciales y personales, de vida y salud, y soluciones de seguros de beneficios para empleados. Trucordia es una organización integrada unida por la pasión de ofrecer oportunidades extraordinarias y experiencias excepcionales para sus clientes, socios y entre sí. Con más de 5000 miembros de equipo en los EE. UU., Trucordia es un líder notable en el espacio de corretaje de seguros, ocupando el puesto número18 en los 100 mejores corredores de seguros de 2025 de Business Insurance y el número16 en las principales agencias de propiedad/accidentes de 2025 de Insurance Journal. Para más información, visite trucordia.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2539999/Trucordia_Logo.jpg

