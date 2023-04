True Green Capital Management LLC gibt den kürzlich erfolgten Abschluss seiner Investition in Faradae SAS bekannt, die seine erste Investition in Europa darstellt.

WESTPORT, Connecticut, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- True Green Capital Management LLC („TGC"), ein Investmentunternehmen für erneuerbare Energieinfrastrukturen, freut sich, den kürzlich erfolgten Abschluss einer kontrollierenden Investition in Faradae SAS („Faradae") sowie Projektkapital bekanntgeben zu können, wodurch das Wachstum des Unternehmens auf dem französischen dezentralisierten Solarmarkt unterstützt wird. Faradae ist ein unabhängiger Hersteller von erneuerbaren Energien mit Sitz in Lyon, Frankreich, und richtet sich an französische Immobilieninvestmentfonds („REITs") und andere Unternehmenskunden für Solaranlagen. Die Eigenkapitalfinanzierung für diese Meilensteininvestition, die erste von TGC in Europa, wurde vom vierten Fonds von TGC, dem True Green Capital Fund IV, L.P. („Fonds IV"), bereitgestellt.

Faradae, Lyon

„Faradae teilt unsere grundlegende Überzeugung, dass die dezentralisierte Solarerzeugung das attraktivste Segment unserer Branche ist", bemerkte Panos Ninios, geschäftsführender Partner und Mitbegründer von TGC. „Unsere Zusammenarbeit ebnet den Weg für unsere schnelle Entwicklung auf dem verteilten Solarmarkt in Frankreich."

„Wir freuen uns, Faradae in die nächste Wachstumsphase zu bringen. Wir waren beeindruckt von der Erfahrung und den operativen Fähigkeiten von TGC im Bereich der dezentralisierten Solarenergie", sagte Tom Lawson, CEO und Mitbegründer von Faradae. „Für uns hat sich TGC als viel mehr als nur ein Geldgeber erwiesen – seine Erfahrung und sein Scharfsinn sind bei Infrastrukturinvestoren selten."

„Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für die hinter dem Zähler stehende Sonnenenergie", fährt Tom Lawson fort. „Unsere Anlagen versorgen die Gebäude unserer Kunden mit Strom und schützen sie vor Schwankungen der Energiepreise. Die Preise in Europa sind sehr schnell gestiegen und instabil geworden. Darüber hinaus begünstigt die neue Regulierung speziell Solaranlagen hinter dem Zähler gegenüber größeren Projekten im Massenversorgungsmaßstab."

Mit seinem kürzlich aufgestellten Fonds IV, der über Geldmittel in Höhe von 660 Millionen US-Dollar verfügt, zielt TGC weiterhin auf Kernmärkte für die dezentralisierte Erzeugung erneuerbarer Energien in Nordamerika sowie auf ausgewählte neue Märkte im Vereinigten Königreich und der Europäischen Union ab, wo das Unternehmen glaubt, dass sich seine Erfahrung und Fähigkeiten im Bereich der dezentralisierten Erzeugung in den USA, die ihm einen Wettbewerbsvorteil in diesen sich entwickelnden Märkten verschaffen, auszahlen werden.

Jones Day (David Swinburne, Adrien Descoutures, Kévin Bousset) war Rechtsberater von TGC und Edwards & Praly (Olivier Edwards, Lucie Praly) war Rechtsberater von Faradae.

Informationen zu True Green Capital Management LLC

TGC ist eine spezialisierte Investmentfirma für erneuerbare Energieinfrastruktur mit Sitz in Westport, Connecticut. Nachdem TGC die Fähigkeiten eines direkt operierenden Unternehmens entwickelt hat, hat es vier Private-Equity-Fonds mit insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar Eigenkapital aufgelegt und im Mai 2022 seinen vierten Fonds mit einem Kapital von 660 Millionen US-Dollar eingerichtet. Diese Mittel sollen in den nächsten vier Jahren investiert werden. Bis heute hat TGC in dezentralisierte Solarstromerzeugungsportfolios in 14 US-Bundesstaaten investiert, die saubere, zuverlässige erneuerbare Energie liefern. Der Schwerpunkt des Unternehmens verlagert sich nun zunehmend auf das Vereinigte Königreich und die Europäische Union. Das Unternehmen wurde im Juli 2011 gegründet und wird von einem Team von Investmentexperten mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und der nachgewiesenen Fähigkeit zur Gründung, Finanzierung, Errichtung, zum Betrieb und zum Ausstieg aus Stromerzeugungsanlagen für dezentralisierte erneuerbare Energie auf institutioneller Ebene geleitet. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://truegreencapital.com/.

Informationen zu Faradae SAS

Faradae mit Sitz in Lyon, Frankreich, entwickelt, errichtet, besitzt und betreibt Solaranlagen zur Stromversorgung von Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Bürogebäuden in Frankreich. Es unterstützt Immobilieneigentümer bei ihrer Suche nach kostengünstigen Lösungen, um ihre Energieeffizienzziele zu erreichen, ihr Vermögensportfolio zu dekarbonisieren und zur Energieunabhängigkeit des Landes beizutragen. Besuchen Sie www.faradae.com, um mehr zu erfahren.

