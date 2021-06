Truecaller publica su séptimo informe anual "Insights U.S. Spam & Scam Report", que reporta pérdidas el año pasado por $29.8 billones debido a estafas telefónicas

NUEVA YORK, 29 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Truecaller, la mejor aplicación mundial para el bloqueo de llamadas no deseadas e identificación de llamadas, anunció hoy los resultados de su séptimo informe anual "Insights U.S. Spam & Scam". La investigación se llevó a cabo en colaboración con The Harris Poll en marzo de 2021 y en sus resultados se presentan en detalle las tendencias sobre la creciente cantidad de casos y los métodos de estafa telefónica que se han extendido en Estados Unidos en los últimos 12 meses.