Truist maakt resultaten eerste kwartaal 2021 bekend

Een winst van $1,3 miljard, of $0,98 per verwaterd aandeel

CHARLOTTE, NC, 16 april 2021 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) maakte vandaag de winst voor het eerste kwartaal van 2021 bekend.

Het nettoresultaat voor gewone aandeelhouders bedroeg $1,3 miljard, een stijging van 35,3 procent, vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. De winst per verwaterd, gewoon aandeel bedroeg $ 0,98, een stijging van 34,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De resultaten voor het eerste kwartaal produceerden een geannualiseerd rendement op het gemiddelde vermogen (ROA) van 1,17 procent, een geannualiseerd rendement op het gemiddeld gewoon eigen vermogen (ROCE) van 8,69 procent en een geannualiseerd rendement op het tastbaar gewoon eigen vermogen (ROTCE) van 16,40 procent.

Het aangepaste netto-inkomen dat beschikbaar is voor de gewone aandeelhouders bedroeg $1,6 miljard, of $1,18 per verwaterd aandeel, exclusief fusiegerelateerde en herstructureringskosten van $141 miljoen ($108 miljoen na belasting), toenemende exploitatiekosten met betrekking tot de fusie van $175 miljoen ($134 miljoen na belasting) en een versnelde verliesverantwoording met betrekking tot bepaalde beëindigde kasstroomafdekkingen van $ 36 miljoen ($28 miljoen na belasting). Aangepaste resultaten produceerden een geannualiseerde ROA van 1,39 procent, een geannualiseerde ROCE van 10,41 procent en een geannualiseerde ROTCE van 19,36 procent.

"Truist en onze teamleden hebben heel wat om trots op te zijn in het eerste kwartaal, waaronder een sterke financiële prestatie en meerdere belangrijke mijlpalen die ons doel in actie weerspiegelen," aldus Chairman and Chief Executive Officer Kelly S. King. "We hebben onze ESG-strategie verder ontwikkeld met de uitgifte van onze eerste sociale obligatie. Zo werden we de eerste regionale bank in de VS die dat deed. We werden ook de hoofdinvesteerder van Greenwood, een innovatief digitaal bankplatform dat is ontworpen voor zwarte en latino consumenten en bedrijfseigenaren. Daarnaast kregen we een 'Uitstekende' kredietrating voor onze inspanningen op het vlak van gemeenschapsontwikkeling. We bleven ook flinke vorderingen maken wat ons Community Benefits Plan betreft, nadat we 2020 afgesloten hadden op 114 percent van onze jaarlijkse doelstelling. Deze verwezenlijkingen weerspiegelen ons continu engagement om de diverse gemeenschappen die we met trots bedienen te ondersteunen en erin te investeren.

"Het aangepaste netto-inkomen bedroeg $ 1,6 miljard, een stijging van 42 percent in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Op basis van de verwaterde inkomsten per aandeel was het aangepaste netto-inkomen $ 1,18 per aandeel, eveneens 42 hoger dan vorig jaar dus. Deze groei was het resultaat van een recordprestatie in onze verzekeringsactiviteiten, recordresultaten van ons investeringsbankieren en een aanzienlijk lagere voorziening voor kredietverliezen. We vertoonden ook een sterke discipline op het vlak van uitgaven door de uitgaven te verminderen. De aangepaste efficiëntieratio voor het kwartaal was 56,9 procent en het aangepaste rendement op het gemiddeld materieel eigen vermogen was een sterke 19,36 procent.

"We blijven grote vooruitgang boeken met onze integratie-inspanningen, inclusief de voltooiing van de overgang naar vermogensbemiddeling eerder dit kwartaal. Door onze unieke benadering van Geïntegreerd Relatiebeheer bleven we de klantrelaties verdiepen binnen onze investeringsbank- en verzekeringsactiviteiten, waardoor we het aantal verwijzingen aanzienlijk verhoogden.

"We waren ook vereerd om erkend te worden voor onze inzet om voor beter te staan door de Corporate Equality Index van de Humans Rights Campaign met een perfecte score van 100, door 'FORTUNE' als een van 's werelds meest bewonderde bedrijven en als een top 50-werkgever door de tijdschriften 'Equal Opportunity' en 'CAREERS & the disABLED'"

Hoogtepunten in het eerste kwartaal van 2021

De winst per verwaterd, gewoon aandeel bedroeg $0,98

De aangepaste verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 1,18 , een stijging van $0,35 per aandeel in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020

ROA was 1,17 procent; aangepaste ROA was 1,39 procent



ROCE was 8,69 procent; aangepaste ROCE was 10,41 procent



ROTCE was 16,40 procent; aangepaste ROTCE was 19,36 procent





De belastbare gelijkwaardige inkomsten bedroegen $ 5,5 miljard

miljard De fee-inkomstenratio bedroeg 40,1 procent, vergeleken met 40,4 procent voor het vierde kwartaal van 2020



Recordinkomsten van verzekeringen en investeringsbankieren en handelen



De nettorentemarge bedroeg 3,01 procent, zeven basispunten lager dan in het vierde kwartaal van 2020



De nettorentemarge bedroeg 2,69 procent, een daling van drie basispunten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020





De niet-rentekosten bedroegen $3,6 miljard

miljard Niet-rentekosten omvatten $141 miljoen aan fusiegerelateerde en herstructureringskosten en $175 miljoen aan bijkomende bedrijfskosten in verband met de fusie

De GAAP-efficiëntieratio bedroeg 65,8 procent, vergeleken met 67,8 procent voor het vierde kwartaal van 2020



De aangepaste efficiëntieratio bedroeg 56,9 procent, vergeleken met 55,9 procent voor het vierde kwartaal van 2020





De kwaliteitsratio's van activa blijven stabiel, wat de diversificatievoordelen van de fusie en de effectieve oplossing van problemen met activa weerspiegelt

Niet-presterende activa bedroegen 0,25 procent van de totale activa, 2 basispunten lager dan in het vierde kwartaal van 2020



Leningen die 90 dagen of langer achterstallig waren en nog steeds hoger worden, waren 0,71 procent van de leningen die werden aangehouden voor investeringen, hoger dan de 0,67 procent in het vierde kwartaal van 2020; de stijging deed zich vrijwel geheel voor bij door de overheid gegarandeerde leningen



Met uitzondering van door de overheid gegarandeerde leningen, waren leningen die 90 dagen of langer achterstallig waren en nog steeds in ontwikkeling 0,04 procent van de leningen die voor investeringen werden aangehouden



De nettoschulden aan kapitaal bedroegen 0,33 procent van de gemiddelde leningen en leases, een stijging met zes basispunten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2020



De voorziening voor verliezen op leningen en leases bedroeg 1,94 procent van de leningen en leases die werden aangehouden voor investeringen, vergeleken met 1,95 procent voor het vierde kwartaal van 2020



De voorziening voor kredietverliezen bedroeg $ 48 miljoen voor het eerste kwartaal van 2021, waaronder ook een vrijgave van $ 190 miljoen hoofdzakelijk als gevolg van lagere kredietbalansen en verbeterde economische vooruitzichten

De voorziening voor dekkingsgraad voor leningen en leaseverlies was 4,84 keer niet-renderende leningen en leases aangehouden voor investeringen, tegenover 4,39 keer in het vierde kwartaal van 2020





Kapitaal- en liquiditeitsniveaus bleven sterk

Common equity tier 1 t.o.v. risicogewogen activa bedroeg 10,1 procent



Het op risico gebaseerde tier 1-kapitaal bedroeg 12,0 procent



Het totale risicogebaseerde kapitaal bedroeg 14,3 procent



$ 506 miljoen aan gewone aandelen teruggekocht

$ 950 miljoen aan preferente aandelen afgelost

De geconsolideerde gemiddelde LCR-ratio bedroeg 111 procent

Inkomstenpresentatie en kwartaalprestatiesamenvatting

Om de live conference call van Truist over de inkomsten over het eerste kwartaal van 2021 om 8 uur ET vandaag te beluisteren, belt u 866-519-2796 en voert u de deelnemerscode 391805 in. Tijdens de conference call over inkomsten zal er een presentatie gegeven worden die beschikbaar is op onze website op https://ir.truist.com/events-and-presentation. Herhalingen van de conference call zijn gedurende 30 dagen beschikbaar door 888-203-1112 te bellen (toegangscode 391805).

De presentatie, inclusief een bijlage waarin niet-GAAP-toelichtingen worden weergegeven en Truist's First Quarter 2021 Quarterly Performance Summary, die gedetailleerde financiële schema's bevat, is beschikbaar op https://ir.truist.com/earnings.

Over Truist

Truist Financial Corporation is een doelgerichte financiële dienstverlener die zich ertoe verbonden heeft te inspireren en betere levens en gemeenschappen te creëren. Met de gezamenlijke geschiedenis van BB&T en SunTrust heeft Truist het grootste marktaandeel in veel snelgroeiende markten in het land. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder retail, kleine bedrijven en commercieel bankieren; vermogensbeheer; kapitaalmarkten; commercieel vastgoed; corporate en institutioneel bankieren; verzekering; hypotheek; betalingen; gespecialiseerde kredietverlening; en vermogensbeheer. Truist, met hoofdkantoor in Charlotte, North Carolina, is de op vijf na grootste commerciële bank in de VS met een balanstotaal van $518 miljard op woensdag 31 maart 2021. Truist Bank, FDIC-lid. Meer informatie op Truist.com.

De kapitaalratio's en het rendement op de risicogewogen activa zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatie-indicatoren die vastgesteld zijn volgens andere methoden dan de in de Verenigde Staten van Amerika algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes ('GAAP'). Het management van Truist gebruikt deze niet-GAAP-maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiëntie van zijn activiteiten. Het management is van mening dat deze niet-GAAP-maatregelen een beter inzicht geven in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbeteren en de effecten van belangrijke posten in de huidige periode aantonen. Het bedrijf gelooft dat een zinvolle analyse van zijn financiële prestaties een begrip van de factoren vereist die aan die prestaties ten grondslag liggen. Het management van Truist is van mening dat investeerders deze financiële niet-GAAP-maatregelen nuttig kunnen vinden. Deze informatie mag niet beschouwd worden als een vervanging voor financiële maatregelen die in overeenstemming met GAAP vastgesteld werden en is ook niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met niet-GAAP-prestatie-indicatoren die mogelijk door andere ondernemingen voorgesteld worden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten niet-GAAP-maatregelen die in dit persbericht gebruikt worden:

Aangepaste efficiëntieratio - De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat effectenopbrengsten (verliezen), de afschrijving van immateriële activa, fusie- en herstructureringskosten en andere geselecteerde posten buiten beschouwing worden gelaten. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbetert en de effecten van belangrijke baten en lasten aantoont.

Materiële vaste activa en daarmee samenhangende maatregelen - Materiële vaste activa en daarmee samenhangende maatregelen zijn niet-GAAP-maatregelen die het effect van immateriële activa, na aftrek van uitgestelde belastingen, en de daarmee samenhangende afschrijving uitsluiten. Deze maatregelen zijn nuttig voor het evalueren van de prestaties van een bedrijf, of het nu gaat om een acquisitie of een interne ontwikkeling. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen om de kwaliteit van het kapitaal en het rendement ten opzichte van het balansrisico te beoordelen.

Nettokernrentemarge - De nettokernrentemarge is een niet-GAAP-maatregel die de nettorentemarge aanpast om het effect van de aankooprekeningen uit te sluiten. De markeringen van de aankooprekeningen en de bijbehorende afschrijving voor a) effecten die van de FDIC zijn verworven bij de aankoop van Colonial Bank en b) leningen, deposito's en langetermijnschulden van SunTrust, Susquehanna, National Penn en Colonial Bank zijn uitgesloten om de door de klanten betaalde rendementen bij benadering te kunnen bepalen. Het management van Truist is van mening dat de aanpassingen aan de berekening van de nettorentemarge voor bepaalde verworven activa en passiva investeerders nuttige informatie verschaffen met betrekking tot de prestaties van Truists verdienende activa.

De aangepaste verwaterde winst per aandeel is niet-GAAP in zoverre dat hij fusiegerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde items, na aftrek van belastingen, uitsluit. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbetert en de effecten van belangrijke baten en lasten aantoont.

Aangepaste prestatieratio's - De aangepaste prestatieratio's, met inbegrip van het aangepaste rendement op de gemiddelde activa, het aangepaste rendement op het gemiddelde gewone aandelenkapitaal en het aangepaste rendement op het gemiddelde materiële gewone aandeelhouderskapitaal, zijn niet-GAAP in zoverre ze geen rekening houden met fusiegerelateerde en herstructureringskosten, bepaalde posten en, in het geval van het rendement op het gemiddelde materiële gewone aandeelhouderskapitaal, de afschrijving van immateriële activa. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregelen een beter inzicht geven in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbeteren, en de effecten van belangrijke baten en lasten aantonen.

Door verzekeringsondernemingen aangepaste ebitda - De ebitda is een niet-GAAP-meting van de operationele winstgevendheid die wordt berekend door rente, belastingen, afschrijvingen en aflossing toe te voegen aan het nettoresultaat. Het management van Truist voegt ook fusiegerelateerde en herstructureringskosten, extra exploitatiekosten in verband met de fusie en andere geselecteerde posten toe. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van het segment verzekeringsholdings van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbetert en de effecten van belangrijke baten en lasten aantoont.

Voorziening voor leen- en leaseverliezen en niet-geamortiseerde reële-waardemarkering als percentage van de brutoleningen en -leases - Voorziening voor leen- en leaseverliezen en niet-geamortiseerde reële-waardemarkering, als percentage van de brutoleningen en -leases zijn niet-GAAP-metingen van de kredietreserves die berekend worden door aanpassing van de ALLL en leningen en leases die worden aangehouden voor investeringen door de niet-geamortiseerde reële-waardemarkering. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen om het verliesopnamevermogen te beoordelen.

Een afstemming van deze niet-GAAP-maatregelen met de meest rechtstreeks vergelijkbare GAAP-maatregel is opgenomen in de bijlage bij de First Quarter 2021 Earnings Presentation van Truist, die beschikbaar is via https://ir.truist.com/earnings.

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met betrekking tot de financiële toestand, bedrijfsresultaten, bedrijfsplannen en de toekomstige prestaties van Truist. Woorden als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorziet", "is van plan", "plant", "project", "kan", "zal", "moet" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte uitspraken aan te duiden.

Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar vertegenwoordigen de verwachtingen en veronderstellingen van het management met betrekking tot de activiteiten van Truist, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Dergelijke uitspraken brengen inherente onzekerheden, risico's en veranderingen in omstandigheden met zich mee die moeilijk te voorspellen zijn. Als zodanig kunnen de werkelijke resultaten van Truist wezenlijk verschillen van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen worden overwogen. Hoewel er geen garantie kan worden gegeven dat een lijst van risico's en onzekerheden of risicofactoren volledig is, zijn belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden overwogen in toekomstgerichte verklaringen, waaronder de volgende, zonder beperking, evenals de risico's en onzekerheden nader besproken onder item 1A-risicofactoren in ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020, en in de daaropvolgende deponeringen van Truist bij de Securities and Exchange Commission:

risico's en onzekerheden met betrekking tot de fusie van het voormalige BB&T en het voormalige SunTrust, met inbegrip van het vermogen om de bedrijven succesvol te integreren of om de verwachte voordelen van de fusie te realiseren;

uitgaven in verband met de fusie en de integratie van het voormalige BB&T en voormalige SunTrust;

het depositoverloop en het klanten- of inkomstenverlies na voltooide fusies of overnames kan groter zijn dan verwacht;

de COVID-19-pandemie heeft de wereldeconomie ontwricht, de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van Truist negatief beïnvloed, onder meer door hogere kosten, lagere inkomsten uit vergoedingen en een lagere nettorentemarge en een verhoging van de voorziening voor kredietverliezen, en een voortzetting van de huidige omstandigheden zou deze gevolgen kunnen verergeren en ook de kapitaal- en liquiditeitspositie of de kapitaalkosten van Truist negatief kunnen beïnvloeden, het vermogen van kredietnemers om uitstaande leningen terug te betalen kunnen aantasten, een uitstroom van deposito's kunnen veroorzaken en een bijzondere waardevermindering van goodwill of andere activa kunnen veroorzaken;

Truist is onderhevig aan kredietrisico door geld te lenen of zich ertoe te verbinden geld te lenen en kan meer kredietrisico en hogere kredietverliezen hebben in de mate dat leningen geconcentreerd zijn op type lening, bedrijfstak, type lener of locatie van de lener of onderpand;

veranderingen in de renteomgeving, waaronder de vervanging van LIBOR als rentebenchmark en potentieel negatieve rentevoeten, die een negatief effect kunnen hebben op de inkomsten en uitgaven van Truist, de waarde van activa en obligaties, en de beschikbaarheid en kosten van kapitaal, kasstromen en liquiditeit;

het onvermogen om toegang te krijgen kortetermijnfinanciering of -liquiditeit, verlies van cliëntendeposito's of veranderingen in de kredietratings van Truist, die de financieringskosten zouden kunnen verhogen of de toegang tot kapitaalmarkten zouden kunnen beperken;

Toezichtsfuncties op het gebied van risicobeheer identificeren of behandelen risico's mogelijk niet adequaat, en het management is mogelijk niet in staat om kredietrisico effectief te beheren;

risico's die voortkomen uit het uitgebreid gebruik van modellen in Truists activiteiten die invloed kunnen hebben op beslissingen die gemaakt zijn door het management en regelgevers;

het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, met inbegrip van het vermogen om fusies en overnames succesvol af te ronden en/of te integreren;

grotere concurrentie, inclusief van nieuwe of bestaande concurrenten, die grotere financiële middelen kunnen hebben of onderworpen kunnen zijn aan andere regelgevende normen, voor producten en diensten die worden aangeboden door niet-bancaire financiële technologiebedrijven, kan het klantenbestand van Truist verkleinen, ertoe leiden dat Truist de prijzen van zijn producten en diensten verlaagt om zijn marktaandeel te behouden of op een andere manier de activiteiten of resultaten van Truist nadelig beïnvloeden;

het niet handhaven of verbeteren van de concurrentiepositie van Truist met betrekking tot nieuwe producten, diensten en technologie, of het nu gaat om het niet anticiperen op de verwachtingen van de klant of omdat zijn technologische ontwikkelingen niet naar wens presteren of geen marktaanvaarding of wettelijke goedkeuring krijgen of om andere redenen, kan ertoe leiden dat Truist marktaandeel verliest of extra kosten moet maken;

negatieve publieke opinie, die de reputatie van Truist zou kunnen schaden;

meer toezicht op de consumentenverkooppraktijken, de opleidingspraktijken, het ontwerp van de aanmoedigingspremies en het bestuur van Truist;

regelgeving, rechtszaken of andere juridische acties, die onder andere kunnen leiden tot kosten, boetes, sancties, beperkingen op de bedrijfsactiviteiten van Truist, reputatieschade, negatieve publiciteit of andere nadelige gevolgen;

veranderende wetgevende, boekhoudings- en regelgevingsnormen, onder meer met betrekking tot de kapitaal- en liquiditeitsvereisten, en de resultaten van wettelijke onderzoeken, kunnen de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van Truist negatief beïnvloeden;

het monetaire en fiscale beleid van de federale overheid en zijn agentschappen kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben op de winstgevendheid;

boekhoudkundig beleid en processen vereisen dat het management schattingen maakt over zaken die onzeker zijn, waaronder ook de mogelijke afschrijving op goodwill, als er een langdurige periode is van daling van de marktwaarde voor Truists aandelen en als ongunstige economische omstandigheden gedurende een bepaalde periode aanhouden;

de algemene economische of zakelijke omstandigheden, globaal, nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, en instabiliteit in globale geopolitieke aangelegenheden of volatiliteit in de financiële markten kunnen onder meer leiden tot een tragere groei van de deposito's of activa, een verslechtering van de kredietkwaliteit of een verminderde vraag naar krediet, verzekeringen of andere diensten;

risico's in verband met de oorsprong en de verkoop van hypotheken, met inbegrip van terugkoop- en vrijwaringsclaims van kopers in verband met verklaringen en garanties op verkochte leningen, die zouden kunnen leiden tot een toename van het bedrag van de verliezen voor de terugkoop van leningen;

risico's met betrekking tot de rol van Truist als beheerder van leningen, met inbegrip van een verhoging van de omvang of de kosten van de diensten die Truist moet uitvoeren zonder overeenkomstige verhoging van de servicekosten, of een schending van de verplichtingen van Truist als beheerder;

Truists succes hangt af van het aanwerven en behouden van essentieel personeel en als deze personen weggaan of van functie veranderen zonder effectieve vervanging, kunnen Truists werking en integratieactiviteiten negatief beïnvloed worden, wat nog versterkt kan worden naarmate Truist de managementteams van het voormalige BB&T en het voormalige SunTrust blijft integreren.

fraude of wangedrag door interne of externe partijen, die Truist mogelijk niet kan voorkomen, opsporen of beperken;

veiligheidsrisico's, waaronder denial-of-service-aanvallen, hacking, social-engineeringaanvallen gericht op werknemers en klanten van Truist, malware-inbraak of pogingen tot gegevenscorruptie, systeembreuken, cyberaanvallen en identiteitsdiefstal kunnen leiden tot de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf of de reputatie van Truist of aanzienlijke juridische of financiële risico's met zich meebrengen; en

wijdverspreide pannes van operationele, communicatie- of andere systemen, intern of verstrekt door externe partijen, natuur- of andere rampen (inclusief terroristische aanslagen en pandemieën) en de effecten van klimaatverandering kunnen een negatief effect hebben op Truists financiële toestand en de resultaten van zijn activiteiten of leiden tot een materiële storing van Truists activiteiten of het vermogen of de bereidwilligheid van klanten om Truists producten en diensten te raadplegen.

Het bedrijf waarschuwt lezers om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, neemt Truist geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen te herzien of bij te werken.

