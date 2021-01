Truist maakt resultaten vierde kwartaal 2020 bekend

Een winst van $ 1,2 miljard, of $ 0,90 per verwaterd aandeel

CHARLOTTE, N. C., 22 januari 2021 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) maakte vandaag de winst voor het vierde kwartaal van 2020 bekend.

Het nettoresultaat voor gewone aandeelhouders bedroeg $ 1,2 miljard, een stijging van 74,9 procent, vergeleken met het vierde kwartaal vorig jaar. De winst per verwaterd, gewoon aandeel bedroeg $ 0,90, een stijging van 20,0 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De resultaten voor het vierde kwartaal produceerden een geannualiseerd rendement op het gemiddelde vermogen (ROA) van 1,05 procent, een geannualiseerd rendement op het gemiddeld gewoon eigen vermogen (ROCE) van 7,88 procent en een geannualiseerd rendement op het tastbaar gewoon eigen vermogen (ROTCE) van 14,99 procent.

Het gecorrigeerde nettoresultaat dat voor gewone aandeelhouders beschikbaar was, bedroeg $ 1,6 miljard, of $ 1,18 per verwaterd aandeel, exclusief fusiegerelateerde en herstructureringskosten van $ 308 miljoen ($ 237 miljoen na belastingen) en incrementele bedrijfskosten in verband met de fusie van $ 179 miljoen ($ 138 miljoen na belastingen). Aangepaste resultaten produceerden een geannualiseerde ROA van 1,35 procent, een geannualiseerde ROCE van 10,25 procent en een geannualiseerde ROTCE van 19,03 procent.

"In een jaar van ongekende uitdagingen voor ons land en de financiële dienstverlening, ben ik buitengewoon trots op onze teamgenoten en hun snelle en aanhoudende reactie om te voldoen aan de behoeften van onze klanten en gemeenschappen", stelt voorzitter en CEO Kelly S. Koning. "Ondanks deze moeilijke omgeving hebben we in 2020 sterk gepresteerd en hebben we het jaar op een hoogtepunt afgesloten met ons beste kwartaal ooit op het gebied van financiële prestaties.

"Onze resultaten over het vierde kwartaal weerspiegelen een aanzienlijke daling van de voorziening voor kredietverliezen en sterke resultaten van veel van onze activiteiten die geen rente genereren. Onze aangepaste efficiëntieratio verbeterde tot 55,9 procent en ons gecorrigeerde rendement op tastbare gewone aandelen was met 19,03 procent zeer sterk.

"Het gecorrigeerde nettoresultaat was een record van $ 1,6 miljard, of $ 1,18 per aandeel, dankzij een sterke prestatie van onze verzekeringsactiviteiten en recordresultaten uit investeringsbankieren en inkomsten uit commercieel vastgoed, evenals een solide prestatie in netto renteinkomsten in deze renteomgeving.

"We blijven investeren in de toekomst met onze klantgerichte strategie en de algehele groei en diversificatie van ons bedrijf. Dit omvat de overname van vijf verzekeringsmakelaars in het vierde kwartaal, die naar verwachting de verzekeringsinkomsten met $ 110 miljoen per jaar zullen verhogen. We investeren ook selectief in digitale en flexibele capaciteiten, evenals talent voor investeringsbankieren, woninghypotheken en vermogensbeheer om te voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten.

"Te midden van een wereldwijde gezondheidspandemie heeft ons doel om te inspireren en levens en gemeenschappen te verbeteren, ons ertoe gebracht om in 2020 buitengewone maatregelen te nemen om onze teamgenoten, klanten en gemeenschappen te ondersteunen. Dit omvatte meer dan $ 100 miljoen aan speciale COVID-19-ondersteuning voor teamgenoten; hulp bij betalingen via meer dan 750.000 accommodaties voor klantenleningen; $ 50 miljoen via Truist Cares om de gemeenschapsbehoeften in de frontlinie te ondersteunen en $ 78 miljoen om historisch ondervertegenwoordigde gemeenschappen te ondersteunen; en de hulp aan ongeveer 80.000 bedrijven om bijna $ 13 miljard aan financiering van het Paycheck Protection Program binnen te halen om bijna drie miljoen banen te redden. We zetten ons extra sterk in voor sociale rechtvaardigheid met niet slechts mooie woorden maar met zinvolle en meetbare acties. We hebben ook grote vooruitgang geboekt bij onze integratie-inspanningen met een focus op een soepele overgang voor onze klanten. We kijken ernaar uit om op deze fronten vooruitgang te boeken, terwijl we onze klanten en gemeenschappen dienen en om van 2021 en de jaren erna betere jaren te maken."

Hoogtepunten in het vierde kwartaal van 2020

De winst per verwaterd, gewoon aandeel bedroeg $ 0,90

De aangepaste verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 1,18, een stijging van $ 0,21 per aandeel in vergelijking met het derde kwartaal van 2020

, een stijging van per aandeel in vergelijking met het derde kwartaal van 2020

ROA was 1,05 procent; aangepaste ROA was 1,35 procent



ROCE was 7,88 procent; aangepaste ROCE was 10,25 procent



ROTCE was 14,99 procent; aangepaste ROTCE was 19,03 procent

De gelijkwaardige omzet was $ 5,7 miljard, een stijging van 5,5 procent op jaarbasis vergeleken met het derde kwartaal van 2020

De fee-inkomstenratio bedroeg 40,4 procent, vergeleken met 39,7 procent voor het derde kwartaal van 2020



De nettorentemarge bedroeg 3,08 procent, twee basispunten lager dan in het derde kwartaal van 2020



De netto kernrentemarge bedroeg 2,72 procent, ongewijzigd ten opzichte van het derde kwartaal van 2020

De niet-rentekosten bedroegen $ 3,8 miljard

Niet-rentekosten omvatten $ 308 miljoen aan fusiegerelateerde en herstructureringskosten en $ 179 miljoen aan bijkomende bedrijfskosten in verband met de fusie

miljoen aan fusiegerelateerde en herstructureringskosten en miljoen aan bijkomende bedrijfskosten in verband met de fusie

De GAAP-efficiëntieratio bedroeg 67,8 procent, vergeleken met 67,4 procent voor het derde kwartaal van 2020



De aangepaste efficiëntieratio bedroeg 55,9 procent, vergeleken met 57,3 procent voor het derde kwartaal van 2020



Het huidige kwartaal omvat ongeveer $ 60 miljoen aan eenmalige uitgaven in verband met een initiatief voor het opnieuw indelen van banen

De kwaliteitsratio's van activa blijven relatief stabiel, wat de diversificatievoordelen van de fusie en de effectieve oplossing van problemen met activa weerspiegelt

Niet-presterende activa bedroegen 0,27 procent van de totale activa, 1 basispunt hoger dan in het voorgaande kwartaal



Leningen die 90 dagen of langer achterstallig waren en nog steeds hoger worden, waren 0,67 procent van de leningen die werden aangehouden voor investeringen, tegen 0,39 procent in het voorgaande kwartaal; de stijging deed zich vrijwel geheel voor bij door de overheid gegarandeerde leningen



Met uitzondering van door de overheid gegarandeerde leningen, waren leningen die 90 dagen of langer achterstallig waren en nog steeds in ontwikkeling 0,04 procent van de leningen die voor investeringen werden aangehouden



De nettokosten bedroegen 0,27 procent van de gemiddelde leningen en leases, 15 basispunten lager dan in het voorgaande kwartaal



De voorziening voor verliezen op leningen en leases bedroeg 1,95 procent van de leningen en leases die werden aangehouden voor investeringen, vergeleken met 1,91 procent voor het derde kwartaal van 2020



De voorziening voor kredietverliezen bedroeg $ 177 miljoen voor het vierde kwartaal van 2020, inclusief een bescheiden afname van de voorziening voor kredietverliezen als gevolg van het besluit om een kleine ticketlening en leaseportefeuille te beëindigen

miljoen voor het vierde kwartaal van 2020, inclusief een bescheiden afname van de voorziening voor kredietverliezen als gevolg van het besluit om een kleine ticketlening en leaseportefeuille te beëindigen

De voorziening voor dekkingsgraad voor leningen en leaseverlies was 4,39 keer niet-renderende leningen en leases aangehouden voor investeringen, tegenover 5,22 keer in het voorgaande kwartaal



Actieve accommodaties van klanten met betrekking tot de CARES-wet bleven afnemen; 97,2 procent en 90,6 procent van de commerciële en consumentenklanten die respectievelijk de huisvestingsprogramma's hebben verlaten, hebben hun leningen afbetaald of staan op de hoogte van hun leningen

Kapitaal- en liquiditeitsniveaus bleven sterk

Common equity Tier 1 t.o.v. risicogewogen activa bedroeg 10,0 procent



Het op risico gebaseerde Tier 1-kapitaal bedroeg 12,1 procent



Het totale risicogebaseerde kapitaal bedroeg 14,5 procent



De Raad van Bestuur heeft een aandeleninkoopprogramma van $ 2 miljard goedgekeurd

miljard goedgekeurd

De geconsolideerde gemiddelde LCR-ratio bedroeg 113 procent

Inkomstenpresentatie en kwartaalprestatiesamenvatting

Over Truist

Truist Financial Corporation is een doelgerichte financiële dienstverlener die zich ertoe verbonden heeft te inspireren en betere levens en gemeenschappen te creëren. Met de gezamenlijke geschiedenis van BB&T en SunTrust heeft Truist het grootste marktaandeel in veel snelgroeiende markten in het land. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder retail, kleine bedrijven en commercieel bankieren; vermogensbeheer; kapitaalmarkten; commerciëel vastgoed; corporate en institutioneel bankieren; verzekering; hypotheek; betalingen; gespecialiseerde kredietverlening; en vermogensbeheer. Truist, met hoofdkantoor in Charlotte, North Carolina, is de zesde grootste commerciële bank in de VS met een balanstotaal van $ 509 miljard per 31 december 2020. Truist Bank, FDIC-lid. Meer informatie op Truist.com.

De kapitaalratio's en het rendement op de risicogewogen activa zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatie-indicatoren die vastgesteld zijn volgens andere methoden dan de in de Verenigde Staten van Amerika algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes ('GAAP'). Het management van Truist gebruikt deze niet-GAAP-maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiëntie van zijn activiteiten. Het management is van mening dat deze niet-GAAP-maatregelen een beter inzicht geven in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbeteren en de effecten van belangrijke posten in de huidige periode aantonen. Het bedrijf gelooft dat een zinvolle analyse van zijn financiële prestaties een begrip van de factoren vereist die aan die prestaties ten grondslag liggen. Het management van Truist is van mening dat investeerders deze niet-GAAP financiële maatregelen nuttig kunnen vinden. Deze informatie moet niet beschouwd worden als een vervanging voor financiële maatregelen die in overeenstemming met GAAP vastgesteld werden, en is ook niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met niet-GAAP-prestatie-indicatoren die mogelijk door andere ondernemingen voorgesteld worden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten niet-GAAP-maatregelen die in dit persbericht gebruikt worden:

De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat effectenopbrengsten (verliezen), de afschrijving van immateriële activa, fusie- en herstructureringskosten en andere geselecteerde posten buiten beschouwing worden gelaten. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbetert, en de effecten van belangrijke baten en lasten aantoont.

Materiële vaste activa en daarmee samenhangende maatregelen zijn niet-GAAP-maatregelen die het effect van immateriële activa, na aftrek van uitgestelde belastingen, en de daarmee samenhangende afschrijving uitsluiten. Deze maatregelen zijn nuttig voor het evalueren van de prestaties van een bedrijf, of het nu gaat om een acquisitie of een interne ontwikkeling. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen om de kwaliteit van het kapitaal en het rendement ten opzichte van het balansrisico te beoordelen.

De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatregel die de nettorentemarge aanpast om het effect van de aankooprekeningen uit te sluiten. De markeringen van de aankooprekeningen en de bijbehorende afschrijving voor a) effecten die van de FDIC zijn verworven bij de aankoop van Colonial Bank en b) leningen, deposito's en langetermijnschulden van SunTrust, Susquehanna, National Penn en Colonial Bank zijn uitgesloten om de door de klanten betaalde rendementen bij benadering te kunnen bepalen. Rente-inkomsten voor PCI-leningen corrigeren de aangroei, na aftrek van rentestorneringen, die de van de cliënt ontvangen rente benaderen. Het management van Truist is van mening dat de aanpassingen aan de berekening van de nettorentemarge voor bepaalde verworven activa en passiva investeerders nuttige informatie verschaffen met betrekking tot de prestaties van Truist's verdienende activa.

De aangepaste verwaterde winst per aandeel is niet-GAAP in zoverre dat ze fusiegerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde items, na aftrek van belastingen, uitsluit. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbetert, en de effecten van belangrijke baten en lasten aantoont.

De aangepaste prestatieratio's, met inbegrip van het aangepaste rendement op de gemiddelde activa, het aangepaste rendement op het gemiddelde gewone aandelenkapitaal en het aangepaste rendement op het gemiddelde materiële gewone aandeelhouderskapitaal, zijn niet-GAAP in zoverre ze geen rekening houden met fusiegerelateerde en herstructureringskosten, bepaalde posten en, in het geval van het rendement op het gemiddelde materiële gewone aandeelhouderskapitaal, de afschrijving van immateriële activa. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregelen een beter inzicht geven in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbeteren, en de effecten van belangrijke baten en lasten aantonen.

De ebitda is een niet-GAAP-meting van de operationele winstgevendheid die wordt berekend door rente, belastingen, afschrijvingen en aflossing toe te voegen aan het nettoresultaat. Het management van Truist voegt ook fusiegerelateerde en herstructureringskosten, extra exploitatiekosten in verband met de fusie en andere geselecteerde posten toe. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van het segment verzekeringsholdings van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel een beter inzicht geeft in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met voorgaande perioden verbetert, en de effecten van belangrijke baten en lasten aantoont.

De voorziening voor verliezen op leningen en leases en niet-afgeschreven reële waarde als een percentage van bruto leningen en leases is een niet-GAAP-meting van kredietreserves die wordt berekend door de ALLL en leningen en leases aangehouden voor investering aan te passen aan de niet-afgeschreven reële waarde. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen om het verliesopnamevermogen te beoordelen.

Een afstemming van deze niet-GAAP-metingen met de meest direct vergelijkbare GAAP-meting is opgenomen in de bijlage bij Truist's winstpresentatie voor het vierde kwartaal van 2020, die beschikbaar is op https://ir.truist.com/earnings.

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met betrekking tot de financiële toestand, bedrijfsresultaten, bedrijfsplannen en de toekomstige prestaties van Truist. Woorden als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorziet", "is van plan", "plant", "project", "kan", "zal", "moet" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte uitspraken aan te duiden.

Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar vertegenwoordigen de verwachtingen en veronderstellingen van het management met betrekking tot de activiteiten van Truist, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Dergelijke uitspraken brengen inherente onzekerheden, risico's en veranderingen in omstandigheden met zich mee die moeilijk te voorspellen zijn. Als zodanig kunnen de werkelijke resultaten van Truist wezenlijk verschillen van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen worden overwogen. Hoewel er geen garantie kan worden gegeven dat een lijst van risico's en onzekerheden of risicofactoren volledig is, zijn belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden overwogen in toekomstgerichte verklaringen, waaronder de volgende, zonder beperking, evenals de risico's en onzekerheden nader besproken onder item 1A-risicofactoren in ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019, item 1A-risicofactoren in ons kwartaalverslag op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2020 en in de daaropvolgende deponeringen van Truist bij de Securities and Exchange Commission:

risico's en onzekerheden met betrekking tot de fusie van BB&T en SunTrust ("de fusie"), met inbegrip van het vermogen om de bedrijven succesvol op te nemen of om de verwachte voordelen van de fusie te realiseren;

uitgaven in verband met de fusie en de opname van het patrimonium van BB&T en het patrimonium van SunTrust;

het depositoverloop en het klanten- of inkomstenverlies na voltooide fusies of overnames kan groter zijn dan verwacht;

veranderingen in de renteomgeving, waaronder de vervanging van LIBOR als rentebenchmark, die een negatief effect kunnen hebben op de inkomsten en uitgaven van Truist, de waarde van activa en obligaties, en de beschikbaarheid en kosten van kapitaal, kasstromen en liquiditeit;

volatiliteit in de opbrengsten uit de hypotheekproductie en -diensten, en veranderingen in de boekwaarde van servicingactiva en hypotheken die voor verkoop worden aangehouden als gevolg van veranderingen in de rentetarieven;

het vermogen van het management om het kredietrisico effectief te beheren;

het onvermogen om op korte termijn toegang te krijgen tot financiering of liquiditeit;

verlies van klantendeposito's, wat de financieringskosten van Truist zou kunnen verhogen;

veranderingen in de kredietratings van Truist, die de financieringskosten zouden kunnen verhogen of de toegang tot de kapitaalmarkten zouden kunnen beperken;

aanvullende kapitaal- en liquiditeitsvereisten;

regelgeving, rechtszaken of andere juridische acties, die onder andere kunnen leiden tot kosten, boetes, sancties, beperkingen op de bedrijfsactiviteiten van Truist, reputatieschade of andere nadelige gevolgen;

risico's in verband met de oorsprong en de verkoop van hypotheken, met inbegrip van terugkoop- en vrijwaringsclaims van kopers in verband met verklaringen en garanties op verkochte leningen, die zouden kunnen leiden tot een toename van het bedrag van de verliezen voor de terugkoop van leningen;

het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, met inbegrip van het vermogen om fusies en overnames succesvol af te ronden en/of op te nemen;

risico's met betrekking tot de rol van Truist als beheerder van leningen, met inbegrip van een verhoging van de omvang of de kosten van de diensten die Truist moet uitvoeren zonder overeenkomstige verhoging van de vergoeding voor beheersdiensten van Truist, of een schending van de verplichtingen van Truist als beheerder;

negatieve publieke opinie, die de reputatie van Truist zou kunnen schaden;

meer toezicht op de consumentenverkooppraktijken, de opleidingspraktijken, het ontwerp van de aanmoedigingspremies en het bestuur van Truist;

de concurrentie van nieuwe of bestaande concurrenten, met inbegrip van de toegenomen concurrentie van producten en diensten die worden aangeboden door niet-bancaire financiële technologiebedrijven, kan het klantenbestand van Truist verkleinen, ertoe leiden dat Truist de prijzen van zijn producten en diensten verlaagt om zijn marktaandeel te behouden of op een andere manier de activiteiten of resultaten van Truist nadelig beïnvloeden;

Truist's vermogen om nieuwe producten en diensten te introduceren als reactie op trends in de sector of ontwikkelingen in de technologie die de aanvaarding door de markt en de goedkeuring van de regelgevende instanties bereiken;

Het succes van Truist hangt af van de expertise van sleutelpersoneel, en als deze personen hun rol verlaten of veranderen zonder effectieve vervanging, kunnen de bedrijfs- en integratieactiviteiten van Truist nadelig worden beïnvloed. Dit kan worden verergerd naarmate Truist de managementteams van erfgoed BB&T en erfgoed SunTrust blijft integreren, of als de organisatie niet in staat is om gekwalificeerd personeel aan te nemen en vast te houden;

wetgevings-, regelgevings- of boekhoudkundige wijzigingen kunnen een negatief effect hebben op de bedrijven waarin Truist actief is;

veranderende regelgevingsnormen, onder meer met betrekking tot de kapitaal- en liquiditeitsvereisten, en de resultaten van wettelijke onderzoeken, kunnen de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van Truist negatief beïnvloeden;

de grondslagen voor financiële verslaggeving en de processen vereisen dat het management schattingen maakt over zaken die onzeker zijn;

de algemene economische of zakelijke omstandigheden, nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat onder meer kan leiden tot een tragere groei van de deposito's of activa, een verslechtering van de kredietkwaliteit of een verminderde vraag naar krediet, verzekeringen of andere diensten;

het is mogelijk dat de toezichtsfuncties voor het risicobeheer de risico's niet adequaat identificeren of aanpakken;

een ongunstige afwikkeling van juridische procedures of andere claims of wettelijke of andere overheidsonderzoeken kan leiden tot negatieve publiciteit, protesten, boetes, sancties, beperkingen op de activiteiten van Truist of de mogelijkheid om zijn activiteiten uit te breiden of andere negatieve gevolgen, die allemaal reputatieschade kunnen veroorzaken en een negatieve invloed kunnen hebben op de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van Truist;

concurrenten van Truist kunnen meer financiële middelen hebben of producten ontwikkelen die hen in staat stellen om met meer succes te concurreren dan Truist en kunnen onderworpen zijn aan andere regelgevingsnormen dan Truist;

het niet handhaven of verbeteren van de concurrentiepositie van Truist met betrekking tot technologie, of het nu gaat om het niet anticiperen op de verwachtingen van de klant of omdat zijn technologische ontwikkelingen niet naar wens presteren of niet tijdig worden uitgerold of om andere redenen, kan ertoe leiden dat Truist marktaandeel verliest of extra kosten moet maken;

fraude of wangedrag door interne of externe partijen, die Truist mogelijk niet kan voorkomen, opsporen of beperken;

operationele of communicatiesystemen, met inbegrip van systemen die gebruikt worden door verkopers of andere externe partijen, kunnen uitvallen of het voorwerp uitmaken van een inbraak of cyberaanval die, indien succesvol, een negatieve invloed kan hebben op de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van Truist;

veiligheidsrisico's, waaronder denial-of-service-aanvallen, hacking, social-engineeringaanvallen gericht op werknemers en klanten van Truist, malware-inbraak of pogingen tot gegevenscorruptie, en identiteitsdiefstal kunnen leiden tot de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf of de reputatie van Truist of aanzienlijke juridische of financiële risico's met zich meebrengen;

de COVID-19-pandemie heeft de wereldeconomie ontwricht, de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van Truist negatief beïnvloed, onder meer door hogere kosten, lagere inkomsten uit vergoedingen en een lagere nettorentemarge en een verhoging van de voorziening voor kredietverliezen, en een voortzetting van de huidige omstandigheden zou deze gevolgen kunnen verergeren en ook de kapitaal- en liquiditeitspositie of de kapitaalkosten van Truist negatief kunnen beïnvloeden, het vermogen van kredietnemers om uitstaande leningen terug te betalen kunnen aantasten, een uitstroom van deposito's kunnen veroorzaken en een bijzondere waardevermindering van goodwill of andere activa kunnen veroorzaken;

natuurrampen of andere rampen, waaronder terreurdaden en pandemieën, kunnen een negatief effect hebben op Truist, zoals een wezenlijke verstoring van de activiteiten van Truist of het vermogen of de bereidheid van klanten om toegang te krijgen tot de producten en diensten van Truist;

wijdverbreide systeemuitval, veroorzaakt door het uitvallen van kritieke interne systemen of kritieke diensten die door derden worden geleverd, kunnen een negatief effect hebben op de financiële situatie en de bedrijfsresultaten van Truist; en

de ingezakte marktwaarde van de aandelen van Truist en de ongunstige economische omstandigheden die zich gedurende een bepaalde periode voordoen, kunnen een afschrijving op de goodwill vereisen.

Het bedrijf waarschuwt lezers om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, neemt Truist geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen te herzien of bij te werken.

