Trump sin Popularidad entre los Hispanos de la Florida y con Dificultad en Alcanzar a sus Oponentes Demócratas, según una Nueva Encuesta de FAU.

BOCA RATON, Florida, 6 de noviembre del 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El porcentaje de aprobación del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump se encuentra en un nivel bien bajo entre los hispanos en Florida, en donde ha quedado rezagado por amplio margen por sus principales oponentes demócratas aspirando a la Presidencia, esto conforme a una encuesta de votantes realizada en el todo el Estado y conducida por la Iniciativa de la Encuesta sobre Economía y Negocios de la Universidad Florida Atlantic (FAU BEPI) en la Escuela de Negocios.

La encuesta de 600 votantes registrados muestra que los hispanos en general presentan una opinión desfavorable de Trump, con el 48 por ciento que no aprueban su desempeño laboral, mientras que el 31 por ciento sí aprueban su desempeño laboral, y el 22 por ciento no presentan opinión alguna. El porcentaje de aprobación de Trump está en un nivel bien bajo entre los hispanos de Puerto Rico, con un 64 por ciento desfavorable y un 19 por ciento favorable. Sin embargo, los hispanos de Mexico están divididos, con un 43 por ciento desfavorable y un 38 por ciento favorable. Los Cubanos proporcionaron una luz en medio en la oscuridad para Trump, con el 47 por ciento favorable, y el 28 por ciento desfavorable.

El Gobernador de Florida Ron DeSantis recibió apoyo de los hispanos que le dieron 36 por ciento de aprobación por el desempeño de su trabajo, contra el 23 por ciento desfavorable y el 34 por ciento no presentaron opinión alguna.

En una hipotética Primaria Republicana, el 77 por ciento votaría por Trump, el 12 por ciento por el ex congresista de Illinois Joe Walsh, el 7 por ciento por el ex gobernador de Massachusetts Bell Weld, y un 5 por ciento por el ex gobernador de Carolina del Sur y congresista Mark Sanford. Los republicanos representaron 152 de los entrevistados en la encuesta, estableciendo un margen por error en el voto de la Primaria del +/- 7.9 por ciento.

En la Primaria Demócrata, el Senador de Estados Unidos Bernie Sanders presenta una ligera ventaja con el 27 por ciento de los votos, seguido por el ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden con el 21 por ciento, y la Senadora de Estados Unidos Elizabeth Warren con el 20 por ciento. El ex Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos Julián Castro completó los cuatro primeros con un 5 por ciento. Los demócratas representaron 268 de los entrevistados en la encuesta, estableciendo un margen por error en el voto de la Primaria de +/- 6 por ciento.

En una lista comparativa de oponentes de una potencial elección general, Biden fue el más poderoso contra Trump con una ventaja de 65,7 contra un 34,3 por ciento. Warren también presentó un resultado similar derrotando a Trump con 64,9 por ciento contra un 35,1 por ciento, mientras que Sanders venció al presidente con 62,1 por ciento contra un 37,9 por ciento.

Los datos se recopilaron del 30 de octubre al 2 de noviembre por medio de una muestra mixta con un panel en línea proporcionada por Dynata y una muestra de teléfono fijo proporcionada por Aristotle Inc. y recopilada por IVR. La encuesta tiene un margen de error de +/- 3.9 por ciento.

