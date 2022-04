Trustly conquista FinTech of the Year 2022

ESTOCOLMO, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Trustly foi premiada FinTech of the Year de 2022 para pagamentos de varejo pelos leitores da série de relatórios FinTech Spotlight, por voto das partes interessadas do setor e pelos consultores do Aite-Novarica Group.

"Estou muito feliz com a conquista do prêmio FinTech of the Year pela Trustly. Este é o melhor feedback possível para nós, uma vez que nos esforçamos para garantir que estejamos sempre centrados no cliente e em nossa convicção de tornar os pagamentos entre contas (A2A) um novo padrão global", disse Johan Tjärnberg, CEO do grupo Trustly.

O Commercial Banking & Payments FinTech Spotlight é uma série trimestral de relatórios que analisam os fornecedores emergentes de FinTech ativos no setor de bancos comerciais. As FinTechs fornecedoras são selecionados por analistas com base em seu nível de inovação e abordagem para os desafios comerciais mais amplos enfrentados pelo mercado de bancos comerciais sob o ponto de vista de bancos e clientes.

Para mais informações:

Charlotte Eriksson, diretora de transformação estratégica e de relações públicas e comunicações da Trustly

+46 (0)76 115 32 10, [email protected]

Sobre a Trustly

Fundada em 2008, a Trustly é líder global em pagamentos bancários on-line. Nossa plataforma digital de conta para conta redefine a velocidade, simplicidade e segurança dos pagamentos, conectando alguns dos comerciantes mais importantes do mundo aos consumidores diretamente a partir de suas contas bancárias on-line. A Trustly pode processar toda a jornada de pagamento, diferenciando-nos da concorrência e habilitando-nos a oferecer uma alternativa atraente às redes de cartões tradicionais a um custo mais baixo. Atualmente, atendemos 8.100 comerciantes, conectando-os com 525 milhões de consumidores e 6.300 bancos em mais de 30 países; e em 2020 processamos mais de 21 bilhões de dólares em volume de transações em nossa rede global. Somos uma instituição de pagamento licenciada sob a Diretiva Revisada de Serviços de Pagamento (PSD2) e operamos sob a supervisão da Autoridade de Supervisão Financeira da Suécia, na Europa. Nos EUA, somos regulamentados pelo estado conforme exigido para atender nossos mercados-alvo. Leia mais em www.trustly.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1806485/Trustly_Logo.jpg

FONTE Trustly, Inc.

