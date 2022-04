Trustly uitgeroepen tot FinTech van het jaar 2022

STOCKHOLM, 29 April 2022 /PRNewswire/ -- Trustly is uitgeroepen tot FinTech van het jaar 2022 voor retailbetalingen door de lezers van de FinTech Spotlight-rapportenserie, na een stemming onder belanghebbenden uit de sector en de adviseurs van de Aite-Novarica-groep.

"Ik ben erg blij dat Trustly tot de beste FinTech van het jaar is bekroond. Dit is de best mogelijke feedback voor ons omdat we ernaar streven om te zorgen dat we altijd klantgericht zijn en in onze overtuiging om van account-naar-account (A2A) een nieuwe, wereldwijde standaard te maken." Johan Tjärnberg, Group CEO van Trustly.

De Commercial Banking & Payments FinTech Spotlight is een driemaandelijkse reeks rapporten waarin wordt gekeken naar nieuwe FinTech-aanbieders die actief zijn op het gebied van commercieel bankieren. FinTech-aanbieders worden geselecteerd door analisten op basis van hun innovatieniveau en de aanpak van bredere zakelijke uitdagingen die de commerciële bankmarkt te wachten staan, zowel vanuit een banken- als vanuit een klantenperspectief.

Charlotte Eriksson, Head of Strategic Transformation and Head of PR & Communications bij Trustly

+46 (0)76 115 32 10, [email protected]

Over Trustly

Het in 2008 opgerichte Trustly is een wereldwijde marktleider op het gebied van online bankbetalingen. Ons digitale account-naar-account-platform herdefinieert de snelheid, eenvoud en beveiliging van betalingen, en verbindt een aantal van 's werelds meest prominente handelaren met consumenten rechtstreeks vanaf hun online bankrekeningen. Trustly kan het volledige betalingsproces afhandelen, wat ons onderscheidt van de concurrentie en ons in staat stelt om een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele kaartnetwerken te bieden voor een lagere prijs. Momenteel bedienen we 8100 handelaren en verbinden we hen met 525 miljoen consumenten en 6300 banken in meer dan 30 landen, en in 2020 hebben we in ons wereldwijde netwerk meer dan 21 miljard dollar aan transactievolume verwerkt. We zijn een gelicentieerde betalingsinstelling op grond van de tweede richtlijn betalingsdiensten (PSD2) en opereren onder toezicht van de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit in Europa. In de VS zijn we op staatsniveau gereguleerd, zoals vereist om onze doelmarkten te bedienen. Meer informatie is te vinden op www.trustly.com.

