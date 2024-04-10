Tsingke демонстрирует передовые решения в области биопрепаратов на выставке Biologics 2024

ПЕКИН и ПАРИЖ, 11 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- 15 марта в Лондоне успешно завершилась выставка Biologics 2024, в которой приняли участие 650 фармацевтических, биотехнологических и академических представителей и более 50 экспонентов, участвующих в дискуссиях на высоком уровне о последних инновациях в области открытия и разработки биопрепаратов.

Компания Tsingke как пионер в области технологии синтеза ДНК/РНК была удостоена чести поделиться своими передовыми инновационными продуктами, услугами и последними достижениями с участниками.

Многочисленные профессионалы и экспоненты в ходе дискуссий были впечатлены лидирующими позициями Tsingke в области услуг по синтезу олигонуклеотидов и генного синтеза, и большинство из них выразили большой интерес к сотрудничеству.

Основные характеристики продукта

Синтез олигонуклеотидов. Tsingke предлагает широкий спектр олигонуклеотидных продуктов, включая специальные олигонуклеотиды ДНК/РНК, зонды для кПЦР и олигонуклеотиды NGS. Имея сертификат ISO 13485 и доверие клиентов, Tsingke обслуживает более 500 компаний лабораторной диагностики с высококачественным синтезом нуклеиновых кислот.

Tsynth™ Gene Synthesis. Флагманский продукт Tsingke, Tsynth™ Gene Synthesis, находится на переднем крае технологии генного синтеза. Исследователи используют высокую точность и быструю обработку, обеспечивая стабильный и эффективный синтез генов.

Белковая экспрессия. Предоставляя универсальные услуги, от синтеза генов до белковой экспрессии, пять основных систем Tsingke предлагают исследователям целый ряд вариантов для определенных потребностей. Кроме того, наша высокопроизводительная экспрессионная платформа поставляет продукты высокой чистоты с оперативной обработкой, ускоряя исследовательские проекты по всему миру.

Работа с антителами. Tsingke обеспечивает универсальную платформу обслуживания, от экспрессии гена до экспрессии антитела, для удовлетворения обширных потребностей в определенных применениях. Делая особый упор на прослеживаемость и высокоэкспрессионные титры, Tsingke обеспечивает высочайшие стандарты качества и соответствия.

О компании Tsingke

Beijing Tsingke Biotech Co., Ltd. является новаторской компанией по синтезу ДНК/РНК, отличающейся своими инновационными возможностями в области исследований и разработок и стремлением к постоянному совершенствованию синтетических инструментов, сырья и автоматизированных производственных систем. Благодаря миссии «Биотехнологии для лучшего мира» компания Tsingke посвящает себя инновациям и качеству, обслуживая исследователей и предприятия во всем мире.

Для получения дополнительной информации о компании Tsingke и ее революционных биопрепаратах посетите сайт https://www.tsingke.com/

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