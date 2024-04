Tsingke présente des solutions biologiques de pointe au salon Biologics 2024

PÉKIN et PARIS, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 15 mars, le salon Biologics 2024 s'est achevé avec succès à Londres. Il a réuni 650 représentants des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et universitaire et plus de 50 exposants qui ont participé à des discussions de haut niveau sur les dernières innovations en matière de découverte et de développement de produits biologiques.

Tsingke, en tant que pionnier de la technologie de synthèse de l'ADN/ARN, a eu l'honneur de partager avec les participants ses produits et services innovants de pointe, ainsi que ses dernières avancées.

Au cours de discussions approfondies avec de nombreux professionnels et exposants, ceux-ci ont été impressionnés par la position de leader de Tsingke dans les domaines de la synthèse d'oligo et de gènes, et la plupart d'entre eux ont exprimé un vif intérêt pour une collaboration.

Caractéristiques des produits :

Synthèse d'oligo : Tsingke propose une gamme complète de produits oligonucléotidiques, notamment des oligos ADN/ARN personnalisés, des sondes qPCR et des oligos NGS. Avec la certification ISO 13485 et un engagement envers la confiance des clients, Tsingke sert plus de 500 sociétés de DIV avec une synthèse d'acide nucléique de haute qualité.

Tsynth™ Gene Synthesis : le produit phare de Tsingke, Tsynth™ Gene Synthesis, se situe à l'avant-garde de la technologie de synthèse génique. Les chercheurs bénéficient d'une grande précision et d'un délai d'exécution rapide, garantissant une synthèse génique stable et efficace.

Expression des protéines : proposant un service unique de la synthèse des gènes à l'expression des protéines, les cinq systèmes primaires de Tsingke offrent aux chercheurs une gamme d'options pour des besoins spécifiques. En outre, notre plateforme d'expression à haut débit fournit des produits de grande pureté dans des délais rapides, ce qui accélère les projets de recherche dans le monde entier.

Service d'anticorps : Tsingke propose une plateforme de service unique, de l'expression des gènes à celle des anticorps, afin de répondre à des besoins étendus pour des applications spécifiques. En mettant l'accent sur la traçabilité et les titres d'expression élevés, Tsingke garantit les normes de qualité et de conformité les plus strictes.

À propos de Tsingke

Beijing Tsingke Biotech Co. est une entreprise pionnière dans le domaine de la synthèse de l'ADN et de l'ARN, qui se distingue par ses capacités innovantes en matière de R&D et par son engagement en faveur de l'amélioration continue des instruments de synthèse, des matières premières et des systèmes de production automatisés. Avec pour mission de faire progresser « la biotechnologie pour un monde meilleur », Tsingke se consacre à l'innovation et à la qualité, au service des chercheurs et des entreprises du monde entier.

Pour plus d'informations sur Tsingke et ses solutions biologiques révolutionnaires, rendez-vous sur le site https://www.tsingke.com/ .