Tsingke prezentuje przełomowe rozwiązania z zakresu preparatów biologicznych na targach Biologics 2024

PEKIN i PARYŻ, 11 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- 15 marca pomyślnie zakończyły się targi Biologics 2024 w Londynie. Wzięło w nich udział 650 przedstawicieli branży farmaceutycznej, biotechnologicznej oraz akademickiej, a także przeszło 50 wystawców, którzy uczestniczyli w zaawansowanych dyskusjach na temat najświeższych innowacji w odkrywaniu i rozwoju preparatów biologicznych.

Tsingke, pionier technologii syntezy DNA/RNA, miał okazję zaprezentowania przybyłym swoich przełomowych, innowacyjnych produktów, usług i najnowszych osiągnięć.

Podczas pogłębionych dyskusji z licznymi specjalistami i wystawcami można było zauważyć, że czołowa pozycja Tsingke w zakresie usług oligosyntezy i syntezy genów wywarła wrażenie na uczestnikach a większość z nich wyraziła żywe zainteresowanie współpracą.

Najważniejsze produkty

Oligosynteza: Tsingke oferuje szeroką gamę produktów obejmujących oligonukleotydy, m. in. zindywidualizowane produkty oligonukleotydowe, sondy qPCR oraz oligonukleotydy NGS. Posiadająca certyfikat ISO 13485 spółka Tsingke, którą cechuje dbałość o zaufanie klientów, świadczy wysokiej jakości usługi syntezy kwasów nukleinowych dla przeszło 500 firm z branży diagnostyki in vitro.

Tsynth™ Gene Synthesis: flagowy produkt do syntezy genów Tsingke, Tsynth™ Gene Synthesis, jest przykładem przodującej technologii syntezy genów. Badacze korzystają na wysokiej precyzji i szybkim czasie realizacji, uzyskując stabilną i wydajną syntezę genów.

Ekspresja białek: zapewniając kompleksowe usługi od syntezy genów po ekspresję białek, pięć głównych systemów spółki Tsingke oferuje badaczom szereg opcji dostosowanych do konkretnych potrzeb. Nasza wydajna platforma do ekspresji zapewnia produkty o wysokiej czystości i szybkim czasie ukończenia, co pozwala przyspieszyć realizację projektów badawczych na świecie.

Przeciwciała: Tsingke zapewnia kompleksową platformę usługową do ekspresji genów i przeciwciał dostosowaną do szerokiego zakresu wymagań wynikających z określonych zastosowań. Kładąc nacisk na identyfikowalność i wysokie miana ekspresji, Tsingke zapewnia najwyższą jakość i zachowanie zgodności z normami.

Tsingke

Beijing Tsingke Biotech Co., Ltd. jest pionierem w zakresie syntezy DNA/RNA, który zyskał uznanie za innowacyjne możliwości w zakresie B+R oraz zaangażowanie na rzecz ulepszania narzędzi do syntezy, surowców i zautomatyzowanych systemów produkcji. Spółce Tsingke, której misją jest rozwijanie „Biotechnologii dla lepszego świata", zależy na innowacyjności i jakości oraz zapewnianiu ich przedsiębiorstwom na całym świecie.

Więcej informacji o spółce Tsingke i jej rewolucyjnych rozwiązaniach z zakresu preparatów biologicznych: https://www.tsingke.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2382387/Tsingke_Showcases_Cutting_Edge_Biologics_Solutions_at_Biologics_2024.jpg