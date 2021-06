TSM e FTX assinam parceria de naming rights de US$ 210 milhões, a maior da história dos esports

Com esta parceria estratégica, a TSM FTX embarcará em um novo conjunto de iniciativas líderes do setor e buscará investir especificamente esses recursos em esports e jogos nos próximos cinco anos. A estratégia da parceria inclui um foco na expansão em massa para novas plataformas, como dispositivos móveis, acelerando o alcance global existente com a abertura de escritórios na Ásia, Europa, América do Sul e muito mais, e ampliando a infraestrutura de desempenho existente e maior investimento no desenvolvimento de talentos. Além disso, a TSM FTX irá distribuir criptomoedas para todos os seus jogadores e funcionários, bem como comprar US $1 milhão em FTT, o token nativo da FTX.

"Quando conheci Sam Bankman-Fried, percebi imediatamente que tínhamos que trabalhar juntos", disse Andy Dinh, fundador e CEO da TSM. "A TSM FTX não somente se enquadrou perfeitamente como marca, Sam é um CEO inovador que está à frente de seu tempo em todos os sentidos. Contra todas as probabilidades, como um jovem empreendedor ambicioso, ele foi capaz de revolucionar os mercados ao tomar decisões inteligentes e cercando-se de pessoas inteligentes. Ele provou que é possível construir um negócio multibilionário que pode crescer incrivelmente rápido em escala, tudo ao mesmo tempo ao cobrar uma fração do que outras plataformas cobram, e criar uma cultura de comunidade e foco no impacto social. Este acordo é extremamente importante para o futuro da nossa empresa, mas foi igualmente importante para mim, pessoalmente, fazer parceria com um líder tão visionário. Assim como uma paixão compartilhada por jogos conecta pessoas em todo o mundo, todas as idades, continentes e barreiras linguísticas, Sam construiu uma empresa que conecta o mundo em torno de um valor compartilhado de moeda. Estou extremamente orgulhoso por ele ter escolhido trabalhar com a TSM."

Sam Bankman-Fried, fundador e CEO da FTX.com e da FTX.US, comentou sobre a notícia: "Estamos muito entusiasmados em trabalhar com a TSM. Sua equipe fez o possível e o impossível dentro e fora do jogo, e estabeleceu-se legitimamente como a maior equipe de esports. Também ficamos impressionados em trabalhar com eles: eles têm o dinamismo, a criatividade, a comunicação e a generosidade que encontramos reunidos em poucos lugares. No final, nossas parcerias serão tão fortes quanto as fizermos, e acreditamos que a TSM será capaz de ajudar a expandir amplamente a presença de ativos digitais fora do cenário tradicional. Também temos orgulho de trabalhar com eles para retribuir ao mundo."

Para alinhar à missão da TSM FTX e focar no impacto social e na retribuição, a parceria deverá apresentar uma iniciativa filantrópica a ser anunciada em breve, focada nos objetivos compartilhados de aumentar as oportunidades educacionais e desenvolver a educação financeira.

Sobre a TSM

A FTX TSM é a empresa de esports mais valiosa do mundo. Sendo uma plataforma de campeões, a TSM FTX busca oferecer o máximo valor por meio da excelência competitiva de suas equipes e da criação de conteúdo empolgante, educativo e divertido que ofereça a melhor experiência em esports e jogos para os fãs.

Sobre a FTX

A FTX.com é uma exchange de criptomoedas desenvolvida por traders, para traders. Ela oferece produtos inovadores, incluindo derivados, opções, produtos de volatilidade e tokens alavancados pioneiros do setor e se esforça para oferecer uma plataforma robusta o suficiente para empresas de trading profissionais e intuitivas o suficiente para usuários iniciantes. Em menos de dois anos, a FTX.com tornou-se uma das principais, mais inovadoras e respeitadas exchanges de criptomoedas do mundo. Sua missão de transformar receita em doações filantrópicas resultou no lançamento da FTX Foundation, na qual 1% de todas as taxas líquidas da FTX.com são doadas para as instituições de caridade mais eficazes do mundo.

Sobre a FTX.US

A FTX.US é uma exchange de criptomoedas regulamentada nos Estados Unidos, criada a partir do zero. Nossa missão é que a FTX.US contribua para desenvolver o ecossistema de moedas digitais, oferecer aos traders americanos uma plataforma que inspire sua lealdade e se torne a exchange de criptomoedas líder de mercado nos EUA em termos de volume nos próximos dois anos. Para saber mais sobre a FTX.US, acesse: ftx.us

