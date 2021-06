TSM en FTX ondertekenen voor $210 miljoen de grootste samenwerking inzake naamrechten in de geschiedenis van de e-sports

Met dit strategische partnership begint TSM FTX aan een nieuwe reeks toonaangevende initiatieven in de sector en wil het deze middelen de komende vijf jaar specifiek investeren in e-sports en gaming. De strategie van het partnership focust op grootschalige expansie naar nieuwe platforms zoals mobiele platforms, op het versnellen van het bestaande wereldwijde bereik met de opening van kantoren in onder meer Azië, Europa en Zuid-Amerika, op het voortbouwen op de bestaande performante infrastructuur, en op toegenomen investeringen in talentontwikkeling. Bovendien zal TSM FTX cryptogeld uitkeren aan elk van zijn spelers en werknemers, en zal het $1 miljoen aankopen in FTT, de native token van FTX.

"Toen ik Sam Bankman-Fried ontmoette, wist ik meteen dat we gingen samenwerken", zegt Andy Dinh, oprichter en CEO van TSM. "Niet alleen paste TSM FTX perfect als merk, Sam is een vernieuwende CEO die zijn tijd in alle opzichten ver vooruit is. Als jonge ambitieuze ondernemer is hij er tegen alle verwachtingen in in geslaagd markten te ontwrichten door slimme beslissingen te nemen en door zich met slimme mensen te omringen. Hij heeft bewezen dat het mogelijk is een miljardenbedrijf op te bouwen dat een ongelooflijke schaalvergroting kan ondergaan - en dat alles door slechts een fractie van de prijs van andere platforms in rekening brengen, en daarbij een gemeenschapscultuur te scheppen en te focussen op sociale impact. Deze deal is uiterst belangrijk voor de toekomst van onze organisatie, maar het was voor mij persoonlijk net zo belangrijk om met zo'n visionaire leider samen te werken. Zoals een gedeelde passie voor games mensen over de hele wereld verbindt - over leeftijden, continenten en taalbarrières heen - bouwde Sam een bedrijf dat de wereld verbindt rond een gedeelde valutawaarde. Ik ben ontzettend trots dat hij voor TSM heeft gekozen."

Sam Bankman-Fried, oprichter en CEO van zowel FTX.com als FTX.US, zei over het nieuws: "We zijn erg enthousiast om met TSM samen te werken. Hun team heeft zowel in-game als out-game alles uit de kast gehaald, en zich terecht gevestigd als het beste team in e-sports. We zijn ook echt onder de indruk van de samenwerking met hen: ze hebben de gedrevenheid, creativiteit, communicatie en gulheid die we maar op heel weinig plaatsen samen aantreffen. Uiteindelijk zullen onze partnerships slechts zo sterk zijn als wij ze maken, en wij denken dat TSM in staat zal zijn om de aanwezigheid van digitale activa buiten het traditionele landschap massaal te helpen uitbreiden. We zijn er ook trots op met hen samen te werken om iets terug te geven aan de wereld."

Om aan te sluiten bij TSM FTX's missie en focus op sociale impact en 'giving back', zal het partnerschap een binnenkort aan te kondigen groot filantropisch initiatief omvatten, gericht op de gedeelde doelen van het vergroten van educatieve mogelijkheden en het ontwikkelen van financieel alfabetisme.

TSM FTX is de meest waardevolle e-sportorganisatie ter wereld. TSM FTX is een platform van kampioenen en streeft naar maximale waarde via de competitieve uitmuntendheid van zijn teams en de creatie van opwindende, educatieve en onderhoudende inhoud die de ultieme e-sport- en gamefanervaring oplevert.

FTX.com is een cryptogeldbeurs opgezet door traders, voor traders. Het biedt in zijn sector innovatieve producten aan, waaronder derivaten, opties, volatiliteitsproducten en tokens met hefboomwerking, en streeft ernaar een platform aan te bieden dat robuust genoeg is voor professionele traders en intuïtief genoeg voor beginnende gebruikers. In minder dan 2 jaar tijd is FTX.com uitgegroeid tot een van de toonaangevende, meest innovatieve en gerespecteerde cryptogeldbeurzen ter wereld. Haar missie om inkomsten om te zetten in liefdadigheid heeft geleid tot de lancering van de FTX Foundation, waarbij 1% van alle nettokosten van FTX.com worden gedoneerd aan 's werelds meest effectieve liefdadigheidsinstellingen.

FTX.US is een door de VS gereguleerde cryptogeldbeurs, die vanaf de grond is opgebouwd. Onze missie is dat FTX.US het ecosysteem van digitale valuta laat groeien, Amerikaanse traders een platform biedt dat aanzet tot loyaliteit, en in de komende twee jaar qua volume uitgroeit tot de marktleidende Amerikaanse cryptogeldbeurs. Meer informatie over FTX.US vindt u op: ftx.us

