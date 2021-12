TTT est désormais listé sur Orca

Orca est un teneur de marché automatisé qui se concentre sur les gens et la résolution de leurs véritables problèmes. Leur mission est de rendre les choses plus simples et plus faciles pour les traders sur Solana, ainsi que de créer les meilleures expériences pour le secteur de la finance décentralisée. Lancé initialement en février 2021, TabTrader est rapidement devenu l'un des principaux projets de finance décentralisée de Solana.

Le fondateur et PDG de TabTrader, Kirill Suslov , a publié plusieurs annonces et partenariats qui ont véritablement favorisé l'augmentation de l'intérêt porté à cette nouveauté pendant sa phase de lancement. Selon lui, « il ne fait aucun doute que l'introduction du token TTT va renforcer l'attractivité de l'écosystème. »

Ce token ouvre de nombreuses possibilités pour faire croître le produit d'une manière qui est impossible sans lui. Ce token peut permettre un meilleur engagement des utilisateurs existants ainsi qu'attirer de nouveaux utilisateurs. Une exploitation commerciale innovante pourrait également être introduite lorsque vous recevez un token pour échanger sur la plateforme, à l'instar des jeux de type "play-to-earn". »

Kirill a déclaré que la coopération est essentielle pour la croissance du projet et a mentionné qu'ils sont prêts à travailler sur plus de partenariats à l'avenir. Il s'est montré très enthousiaste quant au soutien d'Orca et a exprimé son espoir d'une collaboration durable :

« Nous ferons de notre mieux pour être cotés sur les bourses décentralisées les plus importantes, ainsi que sur les bourses centralisées, car nous avons de bonnes relations avec toutes les bourses. »

Milan, l'expert marketing d'ORCA, accueille TTT et qualifie d'« excellente » la relation avec TabTrader :

« Nous suivons l'actualité de TabTrader depuis un moment et nous avons été très enthousiastes de savoir qu'ils lançaient leur propre token. Nous sommes heureux de soutenir le projet et de le voir grandir !

« En tant qu'équipe, nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir de la finance décentralisée, et nous nous attendons à ce que les finances décentralisées se développent massivement au cours des prochaines années. Nous prévoyons de mettre progressivement en œuvre le token dans l'écosystème, ainsi que de fournir plus d'options de trading en nous connectant à autant d'échanges décentralisés que possible. »

INFORMATIONS IMPORTANTES : Les personnes situées ou résidant aux États-Unis, en Corée du Nord, en Iran, au Venezuela, dans tout pays sanctionné tel que prévu par l'OFAC, ou dans toute autre juridiction dans laquelle il est interdit d'utiliser l'un des services proposés sur les sites Web de Raydium et Solanium, ne sont pas autorisées à participer à cette vente de tokens.

