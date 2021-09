Tudo a ser jogado: GAC MOTOR transporta o troféu para a final da Copa Chile

"Estamos muito entusiasmados com esse momento e o aguardávamos desde o início da Copa", disse Nicolás Piracés, gerente geral da GAC MOTOR no Chile. "O futebol é uma paixão de todos os chilenos, e estamos felizes que a GAC MOTOR faça parte desse esporte, que une todos os chilenos."

O acordo de patrocínio do torneio da GAC MOTOR, coroado com os eventos deste fim de semana, traz imensa visibilidade da marca e consolida a presença da GAC MOTOR no bem sucedido mercado chileno.

A Copa Chile, ou Copa Chilena, é organizada pela Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) e é um dos torneios nacionais mais representativos e importantes. As condições desafiadoras da pandemia do ano passado determinaram o cancelamento do torneio de 2020. Os fãs de futebol no Chile aguardaram o dobro do tempo pelos jogos deste ano.

Nos últimos dois meses, 31 equipes batalharam fortemente pelo campeonato. Em 4 de setembro, após uma partida competitiva de 90 minutos entre Colo Colo e Everton, o Colo Colo sagrou-se campeão da Copa do Chile de 2021 com um placar de 2x0.

GS4 | Um carro líder de vendas, uma imagem forte da marca

O GS4 é um dos modelos de melhor desempenho da GAC MOTOR no Chile. Ele se tornou um veículo de família adorado por muitos no Chile desde que foi disponibilizado para venda no ano passado.

Os fãs que assistiram ao jogo ao vivo no estádio ou em casa assistiram à chegada do troféu em um GS4 decorado com o logotipo da Copa Chile. O estádio também forneceu garrafas de água da GAC MOTOR.

Mesmo em tempos de dificuldade, os torneios nacionais nos unem e nos lembram o que realmente significa a vida: passar tempo juntos, seguir em frente e focar em nossas paixões.

É por isso que os carros e os esportes se dão tão bem juntos – assim como nossas equipes favoritas promovem alegria a nós e a nossos colegas quando eles ganham com velocidade e habilidade, dirigir um carro perfeitamente elaborado com nossos entes queridos no banco do passageiro é uma experiência gratificante.

