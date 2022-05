Tulip faz parceria com Stanley Black & Decker em plataforma de operações globais

A plataforma fornecerá soluções digitais de fabricação para as operações da Stanley Black & Decker

Jane Arnold , vice-presidente de tecnologia de fabricação da Stanley Black & Decker, fará parte do Conselho de Administração da Tulip

BOSTON, 21 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Tulip Interfaces ("Tulip") anunciou hoje que a Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) escolheu a plataforma de operações de linha de frente da Tulip para oferecer soluções digitais de fabricação para todas as fábricas do grupo em todo o mundo.

"Nossa parceria com a Tulip ajuda a impulsionar a criação de valor de longo prazo", disse Jane Arnold, vice-presidente de tecnologia de fabricação da Stanley Black & Decker. "A implementação global da Tulip resume nosso compromisso incansável com as melhores soluções avançadas de fabricação e agilidade nas operações."

A Stanley Black & Decker é cliente da Tulip desde 2018 e observou crescimento e valor significativos em seu investimento e expansão com a utilização da plataforma em várias unidades. Em apoio à parceria, a Stanley Ventures, divisão de investimentos da Stanley Black & Decker, aderiu ao financiamento da Série C de USD 100 milhões da Tulip, enquanto a STANLEY X, o braço de inovação da empresa, trabalhará com as equipes para buscar oportunidades de crescimento adicionais. Além disso, Jane Arnold fará parte do Conselho de Administração da Tulip como observadora.

Sobre a colaboração, Natan Linder, CEO e cofundador da Tulip, comentou: "Este é um investimento mútuo em uma parceria de longo prazo entre nossas duas empresas. A equipe da Stanley Black & Decker tem um profundo compromisso em apoiar seus funcionários. Eles são líderes em inovação operacional e estou na expectativa para ver como eles utilizarão a Tulip para impulsionar a excelência em fabricação."

Para a Stanley Black & Decker, a plataforma da Tulip está alinhada com a visão da empresa para o futuro da tecnologia operacional – uma plataforma nativa da nuvem sem recursos de código que capacita a força de trabalho de fabricação.

Sobre a Tulip Interfaces

A Tulip, líder em operações de linha de frente, está ajudando empresas de todos os tamanhos, em todos os setores, incluindo produtos farmacêuticos, bens de consumo embalados, equipamentos industriais, fabricação por contrato, dispositivos médicos e outros a equipar sua força de trabalho da linha de frente, resultando em melhor produtividade, maior qualidade e maior eficiência. Uma spin-off (derivada) do MIT, a sede da empresa está localizada em Somerville, Massachusetts, com escritórios na Alemanha e na Hungria. Ela foi reconhecida como um MES Challenger no Quadrante Mágico do Gartner de 2021 para sistemas de execução de manufatura e é uma inovadora Global do Fórum Econômico Mundial.

Sobre a Stanley Black & Decker

Com sede nos EUA, a Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) é a maior empresa de ferramentas do mundo, operando cerca de 50 fábricas nos Estados Unidos e mais de 100 em todo o mundo. Orientados por seu propósito – para aqueles que fazem o mundo – os mais de 60 mil funcionários diversificados e de alto desempenho da empresa produzem ferramentas elétricas inovadoras e premiadas, ferramentas manuais, armazenamento, soluções de ferramentas digitais, produtos de estilo de vida, produtos para uso ao ar livre, elementos de fixação projetados e outros equipamentos industriais para auxiliar os fabricantes, criadores, comerciantes e construtores do mundo. Entre as marcas icônicas da empresa estão DEWALT®, BLACK+DECKER®, CRAFTSMAN®, STANLEY®, CUB CADET®, HUSTLER® e TROY-BILT®. Reconhecida por sua liderança em meio ambiente, social e governança (ESG), a Stanley Black & Decker se esforça para ser uma força para o bem em apoio a suas comunidades, funcionários, clientes e outras partes interessadas. Para saber mais, acesse: www.stanleyblackanddecker.com.

