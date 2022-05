Tulip s'associe à Stanley Black & Decker pour créer une plateforme opérationnelle mondiale

La plateforme fournira des solutions de fabrication numérique aux opérations de Stanley Black & Decker

Jane Arnold , vice-présidente des technologies de fabrication chez Stanley Black & Decker, rejoindra le conseil d'administration de Tulip

BOSTON, 21 mai 2022 /PRNewswire/ -- Tulip Interfaces (« Tulip ») a annoncé aujourd'hui que Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) a choisi la plateforme d'opérations de première ligne de Tulip (Frontline Operations Platform) pour fournir des solutions de fabrication numérique à toutes ses usines dans le monde.

« Notre partenariat avec Tulip contribue à la création de valeur à long terme », a déclaré Jane Arnold, vice-présidente des technologies de fabrication chez Stanley Black & Decker. « Le déploiement de Tulip à l'échelle mondiale incarne notre engagement sans faille en faveur des meilleures solutions de fabrication de pointe et de l'agilité des opérations. »

Stanley Black & Decker est un client de Tulip depuis 2018 et a constaté une croissance et une valeur significatives dans son investissement et l'expansion de son utilisation de la plateforme sur plusieurs sites. Pour soutenir le partenariat, Stanley Ventures, l'aile à risque de Stanley Black & Decker, a rejoint le cycle de financement de série C de 100 millions de dollars de Tulip, tandis que STANLEY X, la branche innovation de l'entreprise, travaillera avec les équipes pour rechercher des opportunités de croissance supplémentaires. De plus, Jane Arnold se joindra au conseil d'administration de Tulip à titre d'observatrice.

Au sujet de cette collaboration, Natan Linder, directeur général et cofondateur de Tulip, a déclaré : « Il s'agit d'un investissement mutuel dans un partenariat à long terme entre nos deux entreprises. L'équipe de Stanley Black & Decker est profondément engagée à soutenir ses employés. Ils sont des chefs de file en matière d'innovation opérationnelle, et j'ai hâte de voir comment ils tireront parti de Tulip pour favoriser l'excellence de leur fabrication. »

Pour Stanley Black & Decker, la plateforme de Tulip s'aligne sur leur vision de l'avenir de la technologie opérationnelle, une plateforme native du cloud sans code qui permet à la main-d'œuvre de se développer.

Pour plus d'information sur Tulip, rendez-vous sur : www.tulip.co. Pour en savoir plus sur Stanley Black & Decker, rendez-vous sur : www.stanleyblackanddecker.com.

À propos de Tulip Interfaces

Tulip, leader dans le domaine des opérations de première ligne, aide les entreprises de toutes tailles, dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les biens de consommation courante, les équipements industriels, la sous-traitance, les appareils médicaux et autres, à équiper leur personnel de première ligne, ce qui leur permet d'améliorer leur productivité, leur qualité et leur efficacité. Issue du MIT, la société a son siège social à Somerville, dans le Massachusetts, et possède des bureaux en Allemagne et en Hongrie. Elle a été reconnue comme un MES Challenger dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner pour ses systèmes d'exécution de la fabrication et est un innovateur mondial du Forum économique mondial.

À propos de Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker (NYSE: SWK), dont le siège social se trouve aux États-Unis, est la plus grande entreprise d'outillage au monde, avec près de 50 sites de production en Amérique et plus de 100 dans le monde. Guidés par son objectif (« pour ceux qui fabriquent le monde »), les plus de 60 000 employés diversifiés et très performants de la société produisent des outils électriques, des outils manuels, des rangements, des solutions d'outils numériques, des produits de style de vie, des produits de plein air, des fixations techniques et d'autres équipements industriels innovants et primés pour soutenir les fabricants, les créateurs, les artisans et les constructeurs du monde entier. Les marques emblématiques de la société comprennent DEWALT®, BLACK+DECKER®, CRAFTSMAN®, STANLEY®, CUB CADET®, HUSTLER® et TROY-BILT®. Reconnu pour son leadership en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG), Stanley Black & Decker s'efforce d'améliorer les choses pour soutenir ses communautés, ses employés, ses clients et autres parties prenantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.stanleyblackanddecker.com.

