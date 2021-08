Tulip Interfaces annonce une série C de 100 millions de dollars menée par Insight Partners pour aider les industries de première ligne à transférer leurs opérations dans le cloud

L'entreprise utilisera ce financement pour étendre ses livraisons aux clients internationaux et développer ses capacités en matière de produits

BOSTON, 10 août 2021 /PRNewswire/ -- Tulip Interfaces a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé 100 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série C mené par Insight Partners, une société internationale de capital-investissement et de capital-risque basée à New York. Les nouveaux investisseurs Pitango Growth et TIME Ventures de Marc Benioff ont rejoint le tour de table, ainsi que les investisseurs existants DMG MORI, NEA et Vertex Ventures US.

La plate-forme Frontline Operations de Tulip est une plate-forme no-code, basée sur le cloud et dotée de fonctionnalités natives, qui relie les personnes, les machines, les appareils et les systèmes utilisés dans les opérations d'une variété d'industries de première ligne, notamment la fabrication générale, les produits pharmaceutiques et les biotechnologies, les laboratoires et l'entreposage.

Grâce au financement de série C, Tulip prévoit d'étendre ses activités internationales afin de mieux soutenir ses centaines d'entreprises clientes comme Terex, Delta Faucet et Outset Medical, réparties dans plus de 35 pays. Tulip a l'intention de doubler ses effectifs, en développant ses activités à Boston, Munich et Budapest, et d'établir un nouveau siège APAC début 2022. L'entreprise prévoit d'investir dans de nouvelles fonctionnalités de produits, et d'appliquer davantage les fonctionnalités de l'IA et de la science des données aux flux de travail des clients les plus courants. Tulip consacrera des ressources supplémentaires à sa communauté d'utilisateurs en pleine expansion et à sa place de marché Frontline Operations Marketplace.

Selon Natan Linder, cofondateur et PDG de Tulip, « Environ un travailleur sur cinq dans le monde est un opérateur de première ligne qui est fondamentalement sans bureau. Leurs environnements de travail sont très complexes, avec des cellules de travail, des capteurs, des bancs, des bandes transporteuses et des systèmes dorsaux dans ce qui constitue un environnement physique et numérique, et ils ont besoin d'une plate-forme tout aussi dynamique pour prendre en charge toutes ces pièces mobiles. Tout comme les travailleurs du savoir, les travailleurs de première ligne doivent avoir accès aux bons outils pour obtenir les données dont ils ont besoin pour rester compétitifs et pour assurer l'avenir de leurs opérations. »

Peter Sobiloff, directeur général d'Insight Partners, va rejoindre le conseil d'administration de Tulip. À propos du partenariat avec Tulip, il note : « Les opérations de première ligne représentent une opportunité de marché de 150 milliards de dollars, et Tulip est clairement le leader de la prochaine génération. Ses puissantes capacités no-code et edge font le lien entre les aspects numériques et physiques de ces industries, et sont particulièrement adaptées pour travailler dans ce type d'environnement. Nous sommes impatients de nous associer à Tulip pour la prochaine étape de la croissance de l'entreprise. »

En ce qui concerne le partenariat entre Tulip et Insight Partners, Linder déclare : « Insight a fait ses preuves en travaillant avec des entreprises B2B en phase de croissance comme Tulip. J'ai été impressionné par tous ceux avec qui j'ai collaboré dans leur équipe et je suis convaincu qu'ils seront un excellent partenaire pour notre phase d'expansion. » Tulip s'attend également à ce que d'autres partenaires stratégiques se joignent au tour de financement dans un avenir proche.

Tout au long de la pandémie de COVID-19, les fabricants et autres entreprises de ces secteurs ont dû s'adapter à une variété de défis : demande fluctuante, chaînes d'approvisionnement volatiles et changements de personnel, entre autres. Contrairement aux solutions traditionnelles sur site, la plate-forme flexible de Tulip, basée sur le cloud, offre l'agilité et l'extensibilité nécessaires pour faire face à ces conditions, ce qui a valu à l'entreprise d'être reconnue comme un Challenger positionné avec la plus grande capacité d'exécution dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les systèmes d'exécution de la fabrication (MES) , et d'être à l'origine d'une croissance significative des nouveaux clients et de l'expansion au cours des 18 derniers mois.

En chiffres :

Depuis son lancement, Tulip a aidé ses clients à suivre plus de 140 millions de processus de production jusqu'alors non suivis

Au cours des trois dernières années, Tulip a connu une croissance de 270 % de son chiffre d'affaires annuel moyen

Au cours des deux dernières années, la base de clients a augmenté de plus de 500 %, Tulip étant déployé sur plus de 300 sites

Les utilisateurs de Tulip ont créé plus de 20 000 applications au cours de l'année écoulée, et la base d'utilisateurs a augmenté de 300 % par rapport à l'année précédente

Au cours des 12 derniers mois, Tulip a augmenté ses effectifs de 81 % pour atteindre plus de 130 employés à Boston , Munich et Budapest

Pour en savoir plus sur la plate-forme Tulip, visitez le site https://tulip.co/ . Pour consulter les postes à pourvoir, visitez le site https://tulip.co/careers/ .

À propos de Tulip

Tulip, le leader des opérations de première ligne, permet aux travailleurs de première ligne du monde entier d'améliorer la productivité de leurs équipes, la qualité de leur production et l'efficacité de leurs opérations. Grâce à la plate-forme no-code de Tulip, les entreprises peuvent donner aux personnes les plus proches des opérations les moyens de les transformer numériquement et d'obtenir une visibilité en temps réel sur les personnes, les outils, les machines et les processus impliqués, le tout en quelques jours seulement. Des entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs d'activité, ont mis en œuvre la plate-forme intuitive de Tulip pour résoudre certains des défis les plus urgents en matière d'opérations. Issue du MIT, la société a son siège à Somerville, dans le Massachusetts, et est présente en Hongrie et en Allemagne. Elle a été reconnue comme un challenger dans le Magic Quadrant de Gartner pour les systèmes d'exécution de la fabrication (MES) en 2021, comme la société entrepreneuriale de l'année de Frost and Sullivan et comme un pionnier technologique du Forum économique mondial.

À propos d'Insight Partners

Insight Partners est une société internationale de capital-risque et de capital-investissement de premier plan qui investit dans des entreprises de technologie et de logiciels à forte croissance qui sont à l'origine de changements profonds dans leur secteur. Fondée en 1995, Insight Partners a investi dans plus de 400 entreprises dans le monde entier et a levé, par le biais d'une série de fonds, plus de 30 milliards de dollars en engagements de capitaux. La mission d'Insight est de trouver, de financer et de travailler avec succès avec des dirigeants visionnaires, en leur apportant une expertise pratique et concrète en matière de logiciels afin de favoriser la réussite à long terme. Grâce à ses employés et à son portefeuille, Insight encourage une culture axée sur la conviction selon laquelle les entreprises ScaleUp et en croissance créent des opportunités pour tous. Pour en savoir plus sur Insight et tous ses investissements, veuillez consulter le site www.insightpartners.com ou suivez-nous sur Twitter : @insightpartners.

