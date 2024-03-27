TUMI ДЕБЮТИРУЕТ С ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ ASRA С НОВЫМ ГЛОБАЛЬНЫМ АМБАССАДОРОМ БРЕНДА, МУН ГАЁН

News provided by

Tumi, Inc.

27 Mar, 2024, 00:00 ET

 TUMI продолжает завоевывать женщин с помощью новой коллекции, которая в равной степени современна и универсальна

СИНГАПУР,, 27 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный бренд TUMI, специализирующийся на путешествиях и образе жизни, представляет Asra — последнюю коллекцию женских сумок, созданных для стильной современной женщины. Чтобы отметить совершенно новую коллекцию и развивающуюся женскую категорию бренда, компания TUMI выбрала знаменитую южнокорейскую актрису Мун Гаён (Mun Ka Young) в качестве лица новой коллекции; эта кампания стала ее первой для бренда.

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TUMI DEBUTS WOMEN’S ASRA COLLECTION WITH CAMPAIGN STARRING NEW GLOBAL BRAND AMBASSADOR, MUN KA YOUNG
TUMI DEBUTS WOMEN’S ASRA COLLECTION WITH CAMPAIGN STARRING NEW GLOBAL BRAND AMBASSADOR, MUN KA YOUNG

Коллекция Asra плавно переходит между днем и ночью, а женственный дизайн и акценты объединяют функциональность и стиль. Коллекция включает в себя три разных размера и четыре привлекательных цвета – основной матовый черный TUMI и три сезонных цвета: «лунный свет», «драгоценный розовый» и «пурпурный закат». Последний представляет собой яркую цветовую гамму, вдохновленную красивыми пейзажами острова Сентоса в Сингапуре.

«Компания TUMI очень рада расширить свои женские предложения с запуском Asra, демонстрируя, что мы предлагаем больше, чем просто ультрасовременный багаж. У нас есть аксессуары и красивые изделия, которые служат идеальным дополнением к активному образу жизни, — сказала Джилл Крайзельман (Jill Krizelman), старший вице-президент TUMI по глобальному маркетингу и онлайн-торговле. — Мы рады приветствовать Мун Гаён в качестве нашего нового глобального посла в TUMI. Она воплощает в себе все, что мы хотим, чтобы чувствовала женщина TUMI: уверенность, успех и силу».

Каждая сумка Asra имеет мягкую структуру, соответствующую фурнитуру и плетеный плечевой ремень для дополнительной визуальной и текстурной изюминки. Среди дополнительных особенностей — внешний карман с подкладкой из микрофибры, идеально подходящий для телефона или пары солнцезащитных очков, и кожаную подвеску-монограмму (продается отдельно), чтобы добавить фирменный штрих персонализации TUMI в любую сумку Asra.

Чтобы представить коллекцию, компания TUMI сотрудничала с Мун Гаён в рамках потрясающей кампании, которая передает элегантность и современную привлекательность коллекции Asra. Кампания, снятая режиссером C Prinz и фотографом Биби Корнехо Бортвик (Bibi Cornejo Borthwick), показывает Мун с сумкой Asra, исследующей классическое архитектурное пространство, похожее на музей. Ее сумка без усилий направляет ее по всей комнате, когда она сливается с дубликатами себя, захватывая суть текучести и изящества коллекции.

«Для меня большая честь быть лицом новой коллекции сумок Asra от TUMI, — сказал Мун. — Я долгое время была поклонником TUMI, и я в восторге от того, что они исследуют свежие силуэты. Красота и универсальность — большая часть моей жизни, и с TUMI эти сумки идеально подходят для любого путешествия».

Чтобы отпраздновать запуск глобальной кампании, TUMI и Мун Гаён оживили коллекцию Asra, проведя потрясающее глобальное мероприятие в Сингапуре. Цена на коллекцию Asra варьируется от 350 до 495 долларов США. Купить коллекцию Asra можно на сайте TUMI.com и в магазинах TUMI по всему миру.

О TUMI

С 1975 года TUMI создает предметы первой необходимости мирового класса для бизнеса, путешествий и производительности, предназначенные для модернизации, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите TUMI.com и следите за новостями в Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4106866-1&h=1341749061&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTumiTravel%2F&a=Facebook

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2024.

Контакты TUMI для СМИ
Александра Гиллис (Alexandra Gillis)
TUMI
[email protected]

Хейли Холдрен (Hailey Hauldren)
SHADOW
[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2354106/TUMI_DEBUTS_WOMEN.jpg 

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

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