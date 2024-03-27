TUMI ДЕБЮТИРУЕТ С ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ ASRA С НОВЫМ ГЛОБАЛЬНЫМ АМБАССАДОРОМ БРЕНДА, МУН ГАЁН

TUMI продолжает завоевывать женщин с помощью новой коллекции, которая в равной степени современна и универсальна

СИНГАПУР,, 27 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный бренд TUMI, специализирующийся на путешествиях и образе жизни, представляет Asra — последнюю коллекцию женских сумок, созданных для стильной современной женщины. Чтобы отметить совершенно новую коллекцию и развивающуюся женскую категорию бренда, компания TUMI выбрала знаменитую южнокорейскую актрису Мун Гаён (Mun Ka Young) в качестве лица новой коллекции; эта кампания стала ее первой для бренда.

TUMI DEBUTS WOMEN’S ASRA COLLECTION WITH CAMPAIGN STARRING NEW GLOBAL BRAND AMBASSADOR, MUN KA YOUNG

Коллекция Asra плавно переходит между днем и ночью, а женственный дизайн и акценты объединяют функциональность и стиль. Коллекция включает в себя три разных размера и четыре привлекательных цвета – основной матовый черный TUMI и три сезонных цвета: «лунный свет», «драгоценный розовый» и «пурпурный закат». Последний представляет собой яркую цветовую гамму, вдохновленную красивыми пейзажами острова Сентоса в Сингапуре.

«Компания TUMI очень рада расширить свои женские предложения с запуском Asra, демонстрируя, что мы предлагаем больше, чем просто ультрасовременный багаж. У нас есть аксессуары и красивые изделия, которые служат идеальным дополнением к активному образу жизни, — сказала Джилл Крайзельман (Jill Krizelman), старший вице-президент TUMI по глобальному маркетингу и онлайн-торговле. — Мы рады приветствовать Мун Гаён в качестве нашего нового глобального посла в TUMI. Она воплощает в себе все, что мы хотим, чтобы чувствовала женщина TUMI: уверенность, успех и силу».

Каждая сумка Asra имеет мягкую структуру, соответствующую фурнитуру и плетеный плечевой ремень для дополнительной визуальной и текстурной изюминки. Среди дополнительных особенностей — внешний карман с подкладкой из микрофибры, идеально подходящий для телефона или пары солнцезащитных очков, и кожаную подвеску-монограмму (продается отдельно), чтобы добавить фирменный штрих персонализации TUMI в любую сумку Asra.

Чтобы представить коллекцию, компания TUMI сотрудничала с Мун Гаён в рамках потрясающей кампании, которая передает элегантность и современную привлекательность коллекции Asra. Кампания, снятая режиссером C Prinz и фотографом Биби Корнехо Бортвик (Bibi Cornejo Borthwick), показывает Мун с сумкой Asra, исследующей классическое архитектурное пространство, похожее на музей. Ее сумка без усилий направляет ее по всей комнате, когда она сливается с дубликатами себя, захватывая суть текучести и изящества коллекции.

«Для меня большая честь быть лицом новой коллекции сумок Asra от TUMI, — сказал Мун. — Я долгое время была поклонником TUMI, и я в восторге от того, что они исследуют свежие силуэты. Красота и универсальность — большая часть моей жизни, и с TUMI эти сумки идеально подходят для любого путешествия».

Чтобы отпраздновать запуск глобальной кампании, TUMI и Мун Гаён оживили коллекцию Asra, проведя потрясающее глобальное мероприятие в Сингапуре. Цена на коллекцию Asra варьируется от 350 до 495 долларов США. Купить коллекцию Asra можно на сайте TUMI.com и в магазинах TUMI по всему миру.

О TUMI

С 1975 года TUMI создает предметы первой необходимости мирового класса для бизнеса, путешествий и производительности, предназначенные для модернизации, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите TUMI.com и следите за новостями в Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4106866-1&h=1341749061&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTumiTravel%2F&a=Facebook

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2024.

Контакты TUMI для СМИ

Александра Гиллис (Alexandra Gillis)

TUMI

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Хейли Холдрен (Hailey Hauldren)

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