Tumi prezentuje kolekcję damską Asra w kampanii z udziałem nowej globalnej ambasadorki marki, Mun Ka Young

TUMI umacnia swoje miejsce w świecie mody damskiej dzięki nowej kolekcji, która jest jednocześnie nowoczesna i wszechstronna.

SINGAPUR, 27 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa marka podróżnicza i lifestyle'owa TUMI zaprezentowała dzisiaj Asra, swoją najnowszą kolekcję torebek damskich zaprojektowaną dla stylowych i nowoczesnych kobiet będących w ciągłym ruchu. Świętując premierę nowej kolekcji i rozwijającą się kategorię mody damskiej marki, TUMI zwrócił się do cenionej południowokoreańskiej aktorki Mun Ka Young, aby została twarzą nowej kolekcji i wystąpiła w swojej pierwszej kampanii dla marki.

TUMI DEBUTS WOMEN’S ASRA COLLECTION WITH CAMPAIGN STARRING NEW GLOBAL BRAND AMBASSADOR, MUN KA YOUNG (PRNewsFoto/Tumi, Inc.)

Kolekcja Asra płynnie przechodzi z dnia w noc, oferując kobiecy design i wzmocnione akcenty łączące w sobie funkcjonalność i styl. Kolekcja obejmuje trzy różne rozmiary i cztery przykuwające uwagę kolory - typową dla TUMI matową czerń (Matte Black) i trzy kolory sezonowe - Moonlight (światło księżyca), Cameo Rose (pudrowy róż) i Purple Sunset (purpurowy zachód słońca) zainspirowany pięknymi krajobrazami wyspy Sentosa w Singapurze.

„TUMI z radością powiększa swoją ofertę dla kobiet poprzez wprowadzenie kolekcji Asra i pokazuje, że ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko nowoczesne walizki. Oferujemy akcesoria i piękne produkty, które stanowią doskonałe uzupełnienie aktywnego trybu życia - powiedziała Jill Krizelman, starsza wiceprezes ds. marketingu i handlu elektronicznego TUMI. - Cieszymy się, że możemy powitać Mun Ka Young jako nową globalną ambasadorkę marki TUMI. Ma w sobie wszystko, co chcemy dać naszym klientkom - pewność siebie, sukces i siłę sprawczą".

Każda torebka z kolekcji Asra ma plisowanie o miękkiej strukturze, dopasowane dodatki i pleciony pasek na ramię, które przykuwają uwagę swoim wyglądem i fakturą. Inne akcenty obejmują kieszeń z podszewką z mikrofibry, doskonałą do noszenia telefonu czy okularów przeciwsłonecznych oraz skórzaną zawieszkę z monogramem (sprzedawaną oddzielnie). Uzupełniają one i personalizują wyróżniający się design torebek TUMI z kolekcji Asra.

Aby odpowiednio zaprezentować nową kolekcję, marka TUMI nawiązała współpracę z Mun Ka Young w ramach oszałamiającej kampanii ukazującej elegancję i nowoczesny czar kolekcji Asra. Wyreżyserowana przez C Prinza i sfotografowana przez Bibi Cornejo Borthwick kampania przedstawia Mun z torebką Asra w klasycznej przestrzeni muzeum o ciekawej architekturze. Torebka swobodnie prowadzi ją przez pomieszczenie, a aktorka w tym czasie przechodzi przez różne swoje wcielenia. W ten sposób uchwycono płynność i grację nowej kolekcji.

„Jestem dumna, że mogę być twarzą nowej kolekcji torebek Asra marki TUMI - powiedziała Mun. - Od dawna jestem fanką TUMI i cieszę się, że firma eksploruje nowe formy. Piękno i wszechstronność odgrywają bardzo ważną rolę w moim życiu, a torebki TUMI doskonale pasują do każdej podróży".

Aby uczcić początek globalnej kampanii, TUMI zorganizowało olśniewające światowe wydarzenie w Singapurze z udziałem Mun Ka Young, podczas którego można było podziwiać kolekcję Asra na żywo. Torebki z kolekcji Asra dostępne są w zakresie cen 350-495 dolarów amerykańskich. Produkty kolekcji Asra dostępne są na stronie TUMI.com i w sklepach TUMI na całym świecie.

TUMI

Od 1975 r. firma TUMI produkuje światowej klasy produkty biznesowe i podróżne oraz wytrzymałe produkty luksusowe, które ułatwiają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze oraz podnoszą jego poziom. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma z zaangażowaniem udoskonala podróżowanie jako towarzysz dynamicznych osób, które dążą do realizacji własnych pasji. Więcej informacji na temat TUMI można znaleźć na stronie TUMI.com oraz obserwując nasze profile w serwisach Instagram, TikTok, Facebook i YouTube.

Marka TUMI i logo TUMI są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do spółki Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2354106/TUMI_DEBUTS_WOMEN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg