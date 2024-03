TUMI PRÄSENTIERT DIE ASRA DAMEN-KOLLEKTION MIT EINER KAMPAGNE MIT DER NEUEN GLOBALEN MARKENBOTSCHAFTERIN MUN KA YOUNG

TUMI festigt seinen Platz in der Damenwelt mit einer neuen Kollektion, die gleichermaßen modern und vielseitig ist

SINGAPUR, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI stellt heute Asra vor, die neueste Kollektion von Damenhandtaschen, die für die mühelos stilvolle und unterwegs befindliche moderne Frau entworfen wurde. Um die neue Kollektion und die sich entwickelnde Damenkategorie der Marke zu feiern, hat TUMI die angesehene südkoreanische Schauspielerin Mun Ka Young als Gesicht der neuen Kollektion ausgewählt, die in ihrer allerersten Kampagne für die Marke zu sehen ist.

Die Asra-Kollektion geht nahtlos vom Tag in die Nacht über, mit femininen Designs und raffinierten Akzenten, die Funktionalität und Stil miteinander verbinden. Die Kollektion umfasst drei verschiedene Größen und vier überzeugende Farben – TUMIs Hauptfarbe Mattschwarz und die drei saisonalen Farben Moonlight, Cameo Rose und Purple Sunset, letztere eine leuchtende Farbgebung, die von der wunderschönen Landschaft der Insel Sentosa in Singapur inspiriert wurde.

„TUMI ist begeistert, mit der Einführung von Asra unser Angebot für Damen zu erweitern und damit zu zeigen, dass wir mehr als nur modernes Reisegepäck anbieten. Wir haben Accessoires und schöne Produkte, die eine perfekte Ergänzung zu einem geschäftigen Lebensstil sind", sagte Jill Krizelman, TUMIs Senior Vice President of Marketing and eCommerce. „Wir freuen uns, Mun Ka Young als unseren neuesten globalen TUMI-Botschafter begrüßen zu dürfen. Sie verkörpert alles, was wir uns von der TUMI-Frau wünschen: selbstbewusst, erfolgreich und selbstbestimmt."

Jede Asra-Tasche zeichnet sich durch Falten mit weicher Struktur, koordinierte Beschläge und einen geknoteten Schulterriemen aus, der für zusätzliches optisches und strukturelles Interesse sorgt. Weitere Details sind eine mit Mikrofaser gefütterte Außentasche, die sich perfekt für ein Telefon oder eine Sonnenbrille eignet, und ein Monogramm-Charm aus Leder (separat erhältlich), der jeder Asra-Tasche die für TUMI typische persönliche Note verleiht.

Zur Einführung der Kollektion hat sich TUMI mit Mun Ka Young für eine atemberaubende Kampagne zusammengetan, die die Eleganz und den modernen Charme der Asra-Kollektion widerspiegelt. Unter der Regie von C. Prinz und fotografiert von Bibi Cornejo Borthwick, zeigt die Kampagne Mun mit ihrer Asra-Tasche, wie sie einen klassischen, museumsähnlichen architektonischen Raum erkundet. Ihre Tasche führt sie mühelos durch den Raum, während sie zwischen ihren Duplikaten verschmilzt und so die Essenz der fließenden und anmutigen Kollektion einfängt.

„Ich fühle mich geehrt, das Gesicht der neuen Asra-Handtaschenkollektion von TUMI zu sein", sagte Mun. „Ich bin seit langem ein Fan von TUMI, und ich bin begeistert, dass sie neue Silhouetten erforschen. Schönheit und Vielseitigkeit sind ein großer Teil meines Lebens, und mit TUMI sind diese Taschen perfekt für jede Reise geeignet."

Zur Feier des globalen Kampagnenstarts haben TUMI und Mun Ka Young die Asra-Kollektion mit einem atemberaubenden, globalen Event in Singapur zum Leben erweckt. Die Asra-Kollektion hat eine Preisspanne von 350 - 495 USD. Die Asra-Kollektion ist auf TUMI.com und in den TUMI Stores weltweit erhältlich.

