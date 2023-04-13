TUMI И McLAREN СОВМЕСТНО ОТМЕЧАЮТ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ McLAREN ВЫПУСКОМ ЮБИЛЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Благодаря памятному сотрудничеству компаний TUMI и McLaren в дальнейшем мы сможем органично объединять моду, стиль жизни и технологии в наших новейших сезонных изделиях, и все это благодаря сочетанию передовых технологий, инноваций и выдающемуся дизайну.

Коллекция, разработанная с учетом требований первопроходцев, путешественников и искателей приключений, включает в себя целый ряд лимитированных моделей, выполненных в фирменном цвете папайи от компании McLaren, включая рюкзак Velocity, чемодан для ручной клади с 4-мя колесами Aero International Expandable Carry-On и слинг Torque. Эти изделия можно увидеть на изображениях от Ландо Норриса, посвященных кампании "Unpack Tomorrow". Эта новая коллекция была официально представлена сегодня, 13 апреля, и уже доступна для покупки в магазинах TUMI по всему миру, а также на веб-сайте TUMI.com.

"Вместе с TUMI мы хотели развить успех наших основных коллекций и коллекций изделий из углеродного волокна, создав капсульную коллекцию, посвященную шестидесятилетию компании McLaren, – сообщил Горан Озболт, главный конструктор компании McLaren Automotive. "В этой серии роскошных предметов для путешествий также отмечена страстная любовь нашего основателя Брюса Макларена к следующим моментам: смотреть в будущее, расширять границы и сочетать легкую функциональность с современным языком дизайна, который отражает дух обеих компаний".

Ролик с участием Ландо Норриса "Unpack Tomorrow", который выпущен после аналогичных роликов с участием членов команды TUMI Ришарлисона де Андраде и Рене Раппа, представляет собой короткометражный фильм о путешествиях этой суперзвезды из мира автогонок, в котором демонстрируется гибридный суперкар McLaren Artura а также то, как характеристики сумки TUMI Ландо Норриса соответствуют качествам самого гонщика.

В видеоролике, посвященному кампании для водителей Формулы-1, вновь представлены наиболее популярные изделия из основной коллекции компании TUMI под названием "TUMI McLaren", которую этот производитель снова представил в этом сезоне. Это способствует возможности отметить юбилей компании McLaren и обеспечить постоянное сотрудничество между международными производителями изделий для путешествий и ежедневных задач со стилизацией в духе автомобилей класса люкс.

В дополнение к выпуску этой коллекции, посвященной 60-летнему юбилею, компания TUMI будет укреплять свое партнерство с компанией McLaren посредством выпуска глобальной серии контента на ключевых гонках класса "Гран-при", включая различные тактики взаимодействия с сообществом, привлечение талантливых лидеров мнений и эксклюзивные призы.

О компании TUMI:

Компания TUMI с 1975 года занимается созданием аксессуаров класса люкс для деловой деятельности и путешествий, а также различных высокофункциональных изделий, предназначенных для модернизации, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательности, мы стремимся расширять возможности наших клиентов во время путешествий, и на протяжении всего периода деятельности компании мы выступаем в качестве партнера для путешественников и производителей, занимающихся своими увлечениями. Более подробная информация о компании TUMI представлена на веб-сайте компании по следующему адресу: TUMI.com

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О группе компаний McLaren Group

Шестьдесят лет назад новозеландский гонщик, инженер и мечтатель Брюс Макларен создал в Англии гоночную команду, которая до сих пор остается одной из самых успешных фигур в мире автоспорта. Компания McLaren выиграла 20 чемпионатов мира Формула-1, завоевала 183 Гран-при Формулы-1, трижды выиграла гонку Indianapolis 500, а также выиграла гонку 24 часа Ле-Мана с первой попытки. В 1960-х годах Брюс сам представил M6GT, первый в истории суперкар McLaren, отражающий его видение отрасли производства лучших в мире автомобилей для гоночных трасс и обычных дорог.

Группа компаний McLaren Group является мировым лидером в области производства роскошных автомобилей и элитного автоспорта, с акцентом на суперкары и гоночный бизнес. Эта группа компаний, основанная в 1963 году гонщиком, инженером и предпринимателем Брюсом Маклареном, включает в себя компанию McLaren Automotive, которая вручную собирает легкие суперкары, а также владеет контрольным пакетом акций компании McLaren Racing, которая принимает участие в Чемпионате мира Формула-1 и INDYCAR в США. Штаб-квартира этой группы компаний находится в легендарном технологическом центре McLaren Technology Centre, расположенном в г. Уокинг (графство Суррей, Англия). Компания McLaren, обладающая репутацией инновационной и технологически совершенной компании, является одной из крупнейших независимых компаний Великобритании.

TUMI Контакты для прессы

Александра Гиллис (Alexandra Gillis)

Руководитель отдела связи с общественностью

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Николь Коласанто (Nicole Colasanto)

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Контакты для прессы компании McLaren Automotive

Дэниел Голдинг (Daniel Golding)

Руководитель отдела корпоративных связей

[email protected]

Хлои-Элиза Брэдфорд (Chloe-Elise Bradford)

Ответственный за связь с прессой по вопросам корпоративного стиля

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Контакты для прессы компании McLaren Racing

Кертис Ницца (Curtis Nice)

Менеджер по связям с партнерами

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2049852/Tumi_McClaren_Collection.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2049853/Tumi_McClaren_Lando_Norris.jpg

SOURCE Tumi, Inc.