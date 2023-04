TUMI E McLAREN COLABORAM COMEMORAM SEIS DÉCADAS DA McLAREN COM O LANÇAMENTO DA COLEÇÃO DO 60º ANIVERSÁRIO JUNTAMENTE COM LANDO NORRIS

A colaboração comemorativa da TUMI e da McLaren continuará a integrar perfeitamente moda, estilo de vida e tecnologia com suas mais recentes peças sazonais por meio de uma combinação de tecnologia de ponta, inovação e excelência em design.

Desenvolvida para atender às necessidades de pioneiros, viajantes e aventureiros em qualquer lugar, a coleção oferece uma variedade de estilos de edição limitada na exclusiva cor papaia da McLaren, incluindo o Velocity Backpack, o transporte expansível de 4 rodas Aero International e o Torque Sling, conforme visto nas imagens da campanha "Unpack Tomorrow" da Lando. A nova coleção foi lançada oficialmente hoje, 13 de abril, e agora está disponível para compra em lojas TUMI em todo o mundo e no site TUMI.com.

"Em conjunto com TUMI, queríamos ampliar o sucesso de nossas coleções de núcleo e fibra de carbono com uma edição de cápsula personalizada para comemorar sessenta anos da McLaren", disse Goran Ozbolt, Designer-chefe da McLaren Automotive. "Esta edição de peças de viagem de luxo também celebra a paixão de nosso fundador Bruce McLaren por olhar para o futuro, superando os limites e combinando funcionalidade fácil com uma linguagem de design moderna que reflete o ethos de ambas as empresas".

A edição "Unpack Tomorrow" de Lando que segue a dos colegas membros da equipe TUMI Richarlison de Andrade e Reneé Rapp, apresenta o superastro da corrida na criação de um curta metragem de suas viagens, apresentando um supercarro híbrido McLaren Artura e as maneiras pelas quais o desempenho de sua bolsa TUMI combina com o dele.

O vídeo da campanha do motorista de Fórmula 1 reintroduz peças mais vendidas da coleção core TUMI | McLaren da TUMI, que a marca relançou nesta temporada, promovendo a celebração do aniversário especial da McLaren e a parceria contínua entre as marcas internacionais de viagens e estilo de vida e automotivo de luxo.

Além do lançamento da coleção de 60º Aniversário, a TUMI ampliará sua parceria com a McLaren por meio de uma série global de conteúdo nas principais corridas do Grande Prix, incluindo várias táticas de engajamento comunitário, talentos de influência e prêmios exclusivos de entrega.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI vem criando itens essenciais de luxo de classe mundial para negócios, viagens e desempenho, desenvolvidos para atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de INGENUITY, estamos comprometidos em capacitar as viagens como uma parceira para toda a vida para viajantes e fabricantes em busca de suas paixões. Para mais informações sobre a TUMI, acesse TUMI.com

TUMI e o logotipo TUMI são marcas registradas da Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

Sobre a McLaren Group:

Há sessenta anos, o piloto engenheiro e visionário nascido na Nova Zelândia, Bruce McLaren criaram a equipe de corrida da Inglaterra, que continua sendo um dos nomes mais bem-sucedidos do mundo no automobilismo. A McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, 183 Grandes Prêmios de Fórmula 1 o Indianápolis 500 três vezes e as 24 horas de Le Mans em sua primeira tentativa. Nos anos de 1960, Bruce lançou o M6GT, o primeiro supercarro McLaren, refletindo sua visão de produzir os melhores carros do mundo para pista e estrada.

O McLaren Group é líder global em esportes automotivos de luxo e de elite com foco em seus negócios automotivos de supercarros e corridas. Fundado em 1963 pelo piloto, engenheiro e empreendedor Bruce McLaren, o Grupo é formado pela McLaren Automotive, que constrói carros superesportivos leves; e uma participação majoritária na McLaren Racing, que compete no Campeonato Mundial de Fórmula 1 e na INDYCAR nos Estados Unidos. O Grupo está sediado globalmente no icônico McLaren Technology Centre em Woking, Surrey, Inglaterra. Com uma reputação de inovação e excelência tecnológica, a McLaren é uma das maiores empresas independentes do Reino Unido.

