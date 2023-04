TUMI I McLAREN NAWIĄZUJĄ WSPÓŁPRACĘ, ABY STWORZYĆ KOLEKCJĘ NA SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIE McLAREN Z UDZIAŁEM LANDA NORRISA

Współpraca TUMI i McLaren z tej okazji po raz kolejny będzie płynnie łączyć modę, lifestyle i technologię z najnowszymi sezonowymi elementami kolekcji dzięki kombinacji najnowszych technologii, innowacji i doskonałości w projektowaniu.

Stworzona z myślą o sprostaniu potrzebom pionierów, podróżników i poszukiwaczy przygód limitowana kolekcja oferuje szeroki zakres stylów w charakterystycznym dla McLarena odcieniu papaya, m.in. plecak Velocity, poszerzana walizka Aero International na 4 kółkach oraz torba Torque Sling, prezentowane na zdjęciach Landa z kampanii „Unpack Tomorrow". Oficjalna premiera nowej kolekcji przypada dzisiaj, 13 kwietnia, i można ją dostać w sklepach TUMI na całym świecie oraz na stronie TUMI.com.

„Wraz z TUMI chcieliśmy wykorzystać sukces naszej kolekcji podstawowej i kolekcji produktów z włókna węglowego, tworząc specjalny segment kapsułowy dla uczczenia sześćdziesięciolecia McLaren - powiedział Goran Ozbolt, główny projektant McLaren Automotive. - Ta edycja luksusowych artykułów podróżniczych wyraża także uznanie dla pasji naszego założyciela Bruce'a McLarena ukierunkowanej na przyszłość, przekraczanie granic i łączenie swobodnej funkcjonalności z nowoczesnym językiem designu, który odzwierciedla etos obydwu firm".

Odsłona „Unpack Tomorrow" z udziałem Landa Norrisa, którą poprzedzały występy członków załogi TUMI Richarlisona de Andrade'a i Reneé Rapp, prezentuje tę supergwiazdę wyścigów w krótkim montażu filmowym z jego podróży, w którym można oglądać supersamochód z napędem hybrydowym McLaren Artura i dowiedzieć się, w jaki sposób jakość noszonej przez Norrisa torby TUMI nawiązuje do jego osiągnięć.

Film powstały w ramach kampanii z udziałem kierowcy formuły 1 zawiera przypomnienie o najlepiej sprzedających się elementach kolekcji podstawowej TUMI | McLaren, które marka ponownie wprowadziła w tym sezonie jako kontynuacja obchodów specjalnej rocznicy McLarena i trwającego partnerstwa między międzynarodową marką podróżniczą i lifestyle'ową a luksusową marką motoryzacyjną.

Oprócz wprowadzenia kolekcji na sześćdziesięciolecie McLaren TUMI rozszerzy współpracę z firmą McLaren dzięki serii treści o zasięgu globalnym na najważniejszych wyścigach Grand Prix, do których należą liczne taktyki mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnych, udział influencerów oraz ekskluzywne nagrody.

TUMI

Od 1975 r. firma TUMI produkuje światowej klasy produkty biznesowe i podróżne oraz wytrzymałe produkty luksusowe, które ułatwiają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze, oraz podnoszą jego poziom. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma z zaangażowaniem udoskonala podróżowanie jako towarzysz dynamicznych osób, które dążą do realizacji własnych pasji. Więcej informacji na temat TUMI można znaleźć na stronie TUMI.com.

TUMI i logo TUMI są zarejestrowanymi znakami towarowymi Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

Grupa McLaren:

Sześćdziesiąt lat temu pochodzący z Nowej Zelandii kierowca wyścigowy, inżynier i wizjoner Bruce McLaren stworzył w Anglii zespół wyścigowy, który do dziś należy do odnoszących największe sukcesy w wyścigach samochodowym na świecie. McLaren zdobył 20 tytułów mistrzowskich w Mistrzostwach Świata Formuły 1, 183 Grand Prix Formuły 1, trzykrotnie wygrał wyścig Indianapolis 500 i zajął pierwsze miejsce w dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans przy pierwszym podejściu. W latach 60. zeszłego wieku Bruce osobiście zaprezentował M6GT, pierwszy supersamochód McLarena stanowiący wyraz jego wizji tworzenia najlepszych samochodów do jazdy po torze i po drodze.

Grupa McLaren jest światowym liderem w dziedzinie luksusowych i elitarnych wyścigów samochodowych i koncentruje swoją działalność na produkcji supersamochodów i wyścigach. Grupa, założona w 1963 r. przez kierowcę wyścigowego, inżyniera i przedsiębiorcę Bruce'a McLarena, obejmuje dział McLaren Automotive, który zajmuje się ręcznym budowaniem lekkich supersamochodów oraz udział większościowy w McLaren Racing biorącym udział w Mistrzostwach Świata Formuły 1 i INDYCAR w USA. Siedziba główna Grupy znajduje się w legendarnym Centrum Technologicznym McLaren w Woking w angielskim hrabstwie Surrey. Znane z innowacyjności i doskonałości technologicznej, McLaren jest jednym z największych niezależnych przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii.

KONTAKT:

TUMI

Alexandra Gillis

kierowniczka ds. PR i mediów społecznościowych

e-mail: [email protected]

TUMI

Nicole Colasanto

e-mail: [email protected]

SHADOW

McLaren Automotive

Daniel Golding

dyrektor globalny ds. komunikacji korporacyjnej

e-mail: [email protected]

Chloe-Elise Bradford

rzeczniczka prasowa ds. korporacyjnych i lifestyle

e-mail: [email protected]

McLaren Racing

Curtis Nice

kierownik ds. komunikacji z partnerami

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2049852/Tumi_McClaren_Collection.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2049853/Tumi_McClaren_Lando_Norris.jpg

SOURCE Tumi, Inc.