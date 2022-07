TUMI a STAPLE spúšťajú exkluzívnu spoluprácu na oslavu energie New Yorku a globálneho bádania

Holub je neoddeliteľnou súčasťou značky STAPLE a slúži ako maskot, ktorý reprezentuje mesto New York. Pri vytváraní značky STAPLE Jeff vnímal vtáka ako symbol toho, že sa nikdy nevzdáva a darí sa mu napriek všetkým prekážkam. Toho istého ducha, ktorý je väčší ako mesto, ktoré nikdy nespí, cítiť v mestských destináciách po celom svete. Spoločnosť TUMI, známa tým, že podporuje cestu každého cestovateľa, sa do tohto konceptu zapojila s dobre navrhnutými a vysoko funkčnými kúskami, ktoré ešte viac dopĺňajú ich cestovanie.

Kampaň v rámci tejto spolupráce kompletne nafotil renomovaný pouličný fotograf a multitalentovaný umelec Jacob Consenstein. Snímky z kampane, ktorá sa odohráva v New Yorku, zachytávajú nielen funkčnosť výrobkov, ale oslavujú aj ich autentickosť, energiu a inšpiráciu.

Kolekcia obsahuje päť nových štýlov, z ktorých každý je navrhnutý pre moderného mestského bádateľa a spája mentalitu mestského ruchu s typickými inováciami značky TUMI. Ružová farba holuba a obrys mapy New Yorku pripomínajú mesto, ktoré vychovalo Jeffa Stapla. Kolekcia berie zákazníkov na cestu okolo sveta, od priestranného batoha so vzorom inšpirovaným ulicami São Paula až po malú sling tašku, ktorá je inšpirovaná Tokiom. Zábavnejší kúsok, crossbody taška Ping Pong, má potlač pripomínajúcu dlaždice z Barcelony a pojme viac než len pingpongové rakety. Je dokonale veľká, aby ste v nej mali poruke to najdôležitejšie a zároveň prezentovala DNA značky STAPLE a dokonalý dizajn TUMI. Crossbody taška Kit odkazuje na architektúru Los Angeles a vďaka odpojiteľnému remeňu, ktorý umožňuje nosenie na štýl tašky alebo cestovnej súpravy, dáva na obdiv svoju vynaliezavosť. Rozšíriteľný 4-kolieskový kufor International sa vyznačuje zložitým dizajnom maskovania STAPLE Pigeon inšpirovaným New Yorkom.

„Jeff Staple je inovátor a podnikateľ. Nikdy sa neusadil a vždy sa snaží ísť za hranice normy, aby priniesol na svetovú scénu streetwearovú kultúru," hovorí o svojom spolupracovníkovi kreatívny riaditeľ spoločnosti TUMI Victor Sanz. „Jeff je skutočným globálnym občanom, pretože je príkladom svetobežníka, ktorý nestráca zmysel pre domov alebo miesto, odkiaľ pochádza, a zároveň prijíma iné kultúry, aby sa inšpiroval a rozvíjal. To je skutočne v súlade s tým, ako vnímame svet. Vždy hľadáme inšpiráciu vonku a vždy staviame na našich základoch," uzavrel Sanz.

„Spoločnosť TUMI pre mňa vždy predstavovala vrchol luxusu, cestovania, inovácií a technológií," uviedol zakladateľ umeleckého oddelenia STAPLE & Reed Jeff Staple. „V oboch našich značkách je silná spojitosť medzi cestovaním a vystupovaním a tým, ako tento zážitok ovplyvňuje váš každodenný život. Veľmi si cením hodnotu dobre navrhnutých cestovných doplnkov, najmä keď ste v novom meste a neustále na cestách. Dizajnérska mentalita, ktorú STAPLE Pigeon reprezentuje, začala ako spôsob, ako prehovoriť ku kultúre New Yorku, ale počas mojich ciest som zistil, že reprezentuje rovnaký étos v mestách po celom svete. V tejto spolupráci s TUMI prinášame tohto ducha v plnom rozsahu prostredníctvom jedinečných a zdôraznených dizajnových detailov v každom štýle kolekcie."

Kolekcia je celosvetovo dostupná na TUMI.com, vo vybraných maloobchodných predajniach TUMI a na stránkach StaplePigeon.com. Výrobky sú dostupné v Severnej Amerike a v Európe od 7. júla a v Ázii a Tichomorí od 18. júla.

Maloobchodné ceny kolekcie TUMI x STAPLE:

Rozšíriteľný 4-kolieskový kufor International za 1195 USD

Sling taška za 495 USD

Crossbody taška Pingpong za 250 USD

Crossbody taška Kit 295 USD

Batoh za 695 USD

O SPOLOČNOSTI TUMI

Od roku 1975 TUMI vytvára prvotriedne luxusné prvky pre obchodné, cestovateľské a výkonnostné aktivity, ktoré sú navrhnuté tak, aby vylepšovali, nekomplikovali a skrátili všetky aspekty aktívneho života. Spájame bezchybnú funkčnosť s duchom vynaliezavosti a zaviazali sme sa podporovať cestovanie ako celoživotný partner pre cestovateľov a tvorcov pri oddávaní sa ich vášňam. Značka sa celosvetovo predáva vo viac ako 75 krajinách s viac ako 2 000 predajnými miestami. Viac informácií o spoločnosti TUMI nájdete na stránkach www.TUMI.com.

O SPOLOČNOSTI JEFF STAPLE

Jeff Staple (rodným menom Jeffrey Ng) je kreatívny vizionár, ktorého práca zahŕňa grafický a módny dizajn, dizajn obuvi, ako aj marketing značky. Je zakladateľom spoločnosti REED ART DEPARTMENT (predtým známa pod názvom Staple Design), kde pracoval na nespočetných kreatívnych projektoch pre klientov od začínajúcich značiek až po spoločnosti zo zoznamu Fortune 100. Tento rok si pripomíname 25. výročie, odkedy Jeff v roku 1997 založil priekopnícku streetwearovú značku STAPLE s dnes už neslávne známym logom „holuba" a neskôr v roku 2002 aj zážitkový butik REED SPACE.

Viac informácií o spoločnosti TUMI nájdete na stránkach www.TUMI.com

Viac informácií o spoločnosti STAPLE nájdete na stránkach https://www.staplepigeon.com/

