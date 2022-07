TUMI e STAPLE lançam colaboração exclusiva para celebrar a energia da cidade de Nova York e a exploração global

O pombo faz parte da marca STAPLE e atua como um mascote que representa a cidade de Nova York. Quando criou a STAPLE, Jeff passou a ver o pássaro como um símbolo de nunca desistir e de prosperar apesar de todos os obstáculos. Maior do que a cidade que nunca dorme, esse mesmo espírito é palpável em destinos urbanos do mundo todo. A TUMI, conhecida por apoiar o caminho de cada viajante, adotou esse conceito, com peças bem projetadas e altamente funcionais para complementar ainda mais suas viagens.

A campanha que apresenta a colaboração foi totalmente fotografada pelo renomado fotógrafo de rua e artista com múltiplos talentos Jacob Consenstein. Ambientadas na cidade de Nova York, as imagens da campanha não só capturam a funcionalidade do produto, mas também celebram sua autenticidade, energia e inspiração.

A coleção inclui cinco novos modelos, cada um projetado para o explorador de cidades da era moderna e combinando a mentalidade de agitação das cidades urbanas com a inovação exclusiva da TUMI. Um pombo rosa e o tracejado de um mapa de Nova York está presente em todo lugar como um cumprimento à cidade que viu Jeff Staple crescer. A coleção leva os compradores em uma viagem ao redor do mundo, desde a espaçosa mochila, com uma estampa inspirada nas ruas de São Paulo, até a sling compacta, com traços de Tóquio. Uma peça mais lúdica, a subversiva bolsa transversal Ping Pong conta com uma impressão que lembra os azulejos de Barcelona e com um espaço em que cabe mais do que apenas raquetes. O tamanho é perfeito para que se mantenham os itens essenciais por perto e exibe o DNA da STAPLE e a excelência em design da TUMI. O Kit Crossbody faz referência à arquitetura de Los Angeles e demonstra engenhosidade, com uma alça removível que permite que a peça seja carregada como uma bolsa ou utilizada como um kit de viagem. A mala de mão internacional expansível com quatro rodas apresenta uma estampa complexa de camuflagem com o pombo da STAPLE, inspirada na cidade de Nova York.

"Jeff Staple é um inovador e um empreendedor. Ele nunca sossegou e sempre se esforçou para ir além da norma para levar a cultura da moda urbana para o cenário global", disse Victor Sanz, diretor de criação da TUMI, sobre o colaborador. "Jeff é um verdadeiro cidadão global, pois exemplifica o viajante mundial que não perde seu senso de casa ou de onde veio, ao mesmo tempo que abraça outras culturas para obter inspiração e crescimento pessoal. Isso se alinha realmente com a forma como vemos o mundo. Estamos sempre procurando inspiração fora e sempre desenvolvendo nossos fundamentos", concluiu Sanz.

"Para mim, a TUMI sempre foi o auge do luxo, das viagens, da inovação e da tecnologia", comentou Jeff Staple, fundador da STAPLE & Reed Art Department. "Há uma forte convergência, em ambas as nossas marcas, entre viagens e desempenho e como a experiência afeta seu dia a dia. Realmente aprecio o valor dos acessórios de viagem bem projetados, principalmente quando se está em uma nova cidade e constantemente em movimento. Com sabedoria em termos de design, a mentalidade de agitação que o pombo da STAPLE representa começou como uma forma de falar sobre a cultura da cidade de Nova York, mas ao longo de minhas viagens, acabei vendo que ele representa esse mesmo ethos em cidades do mundo todo. Com essa colaboração com a TUMI, estamos trazendo esse círculo completo por meio dos detalhes de design diferenciados e aprimorados em cada modelo da coleção."

A coleção está disponível para o mundo todo em TUMI.com, em lojas selecionadas da TUMI e em StaplePigeon.com. O produto estará disponível na América do Norte e em toda a Europa a partir de 7 de julho e em toda a Ásia-Pacífico a partir de 18 de julho.

Preços de varejo da coleção TUMI x STAPLE:

Mala de mão internacional expansível com quatro rodas USD 1.195

Sling USD 495

Bolsa transversal Ping Pong USD 250

Kit Crossbody USD 295

Mochila USD 695

SOBRE A TUMI

Desde 1975, a TUMI desenvolve itens essenciais de luxo de classe mundial para negócios, estilo de vida de viagens e desempenho, com o objetivo de atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, estamos empenhados em fazer com que as viagens sejam uma parceira para a vida toda dos viajantes e fabricantes em busca de suas paixões. A marca é vendida no mundo todo em mais de 75 países, com mais de dois mil pontos de venda. Para saber mais sobre a TUMI, acesse www.TUMI.com.

SOBRE JEFF STAPLE

Jeff Staple (nascido Jeffrey Ng) é um profissional de criação visionário cujo trabalho engloba design gráfico, de moda e de calçados, bem como marketing de marca. Ele é o fundador da REED ART DEPARTMENT (conhecida anteriormente como Staple Design), onde trabalhou em inúmeros projetos criativos para clientes que vão desde marcas de startups até empresas da Fortune 100. Este ano marca o aniversário de 25 anos de fundação da STAPLE por Jeff, em 1997, a marca de moda urbana pioneira, sediada em Nova York, com o atual logotipo infame do "pombo". Posteriormente, foi lançada a boutique de estilo de vida experimental REED SPACE, em 2002.

