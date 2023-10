TUMI anuncia parceria oficial com o Tottenham Hotspur Feminino para a temporada 2023-2024

As malas e bolsas da marca agora serão usadas pela equipe principal feminina em suas viagens

NOVA YORK, 6 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- A marca internacional de viagens e estilo de vida TUMI anunciou hoje uma parceria com o Tottenham Hotspur Feminino para a temporada atual.

A TUMI se tornou a Parceira Oficial de Bagagem Formal da Equipe Feminina e aparecerá na parte de trás das camisas das jogadoras durante todos os jogos - uma novidade para a marca de estilo de vida.

Parceria entre a TUMI e a equipe feminina do Tottenham Hotspur

As jogadoras, treinadores e equipe de suporte viajarão com produtos personalizados da TUMI para ajudar a trazer funcionalidade e facilidade para suas viagens para todos os jogos dentro e fora casa desta temporada. Os produtos incluem peças de algumas das coleções icônicas da TUMI, como as malas internacionais expansíveis de quatro rodas 19 Degrees, as mochilas Alpha Bravo Search, os estojos de maquiagem Voyageur Madeline e as bolsas de viagem e cubos de embalagem de dupla face Just in Case®.

Esta última parceria fortalece ainda mais o relacionamento da TUMI com o Clube, que já havia feito parceria anteriormente com a equipe Masculina para a recente Turnê na região da Ásia-Pacífico. Enquanto isso, o capitão da equipe masculina, Heung-Min Son, também é um embaixador global da TUMI.

"A oportunidade de continuar a expandir e solidificar ainda mais a parceria da TUMI com o Tottenham Hotspur Feminino é uma extensão natural para nós e está bem alinhada com nosso compromisso de aperfeiçoar as jornadas na busca de suas paixões. Os produtos da TUMI têm como base a excelência e a resistência, e poder apoiar as jogadoras da equipe feminina que atuam em seu mais alto nível é uma grande honra", disse Jill Krizelman, vice-presidente sênior de marketing global e comércio eletrônico da TUMI.

Todd Kline, diretor comercial do Tottenham Hotspur, compartilhou: "O Clube tem extrema consideração pela TUMI e seus produtos, após parcerias recentes e bem-sucedidas. Sabemos que nossas jogadoras se beneficiarão imensamente dos produtos da TUMI em suas viagens de ida e volta para as partidas. Pouco antes de nosso primeiro jogo em casa da temporada, esta nova parceria aumenta a empolgação para a próxima campanha e ajuda a demonstrar como é empolgante estar associada ao Tottenham Hotspur Feminino".

O logotipo da TUMI aparecerá pela primeira vez em camisas das jogadoras durante a primeira partida em casa da WSL (Women's Super League) deste domingo contra o Bristol City Feminino. Siga os canais sociais @tumitravel e @spurswomen.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI vem criando itens essenciais de luxo de classe mundial para negócios, viagens e desempenho, desenvolvidos para atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, estamos empenhados em capacitar viagens como um parceiro vitalício para promotores e criadores em busca de suas paixões. Para mais informações sobre a TUMI, acesse TUMI.com. TUMI e o logotipo TUMI são marcas registradas da Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

