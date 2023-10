TUMI annonce son partenariat officiel avec le club Tottenham Hotspur Women pour la saison 2023-2024

Les bagages et sacs de la marque seront désormais utilisés par les joueuses de la première équipe lors de leurs déplacements

NEW YORK, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TUMI a annoncé un partenariat avec le club Tottenham Hotspur Women pour la saison en cours.

TUMI est devenu le partenaire officiel des bagages de l'équipe féminine, et son logo apparaîtra à l'arrière des maillots des joueuses pendant tous les matchs, une première pour la marque axée sur le style de vie.

Les joueuses et le personnel d'entraînement et de soutien voyageront avec des produits personnalisés TUMI qui les aideront à rendre leurs déplacements plus faciles grâce à leurs aspects fonctionnels, et ce pour tous les matchs de cette saison, qu'ils se déroulent à domicile ou à l'extérieur. Les produits comprennent des articles issus de certaines des collections emblématiques de TUMI, comme les valises extensibles à 4 roues 19 Degree International, les sacs à dos Search Alpha Bravo, les trousses toilette Voyageur Madeline, les sacs Duffel Just in Case® et les pochettes à double face « packing cube ».

Ce récent partenariat renforce la relation de TUMI avec le club, puisque l'entreprise avait déjà établi un partenariat avec l'équipe masculine pour sa récente tournée en Asie-Pacifique. Le capitaine de l'équipe masculine Heung-Min Son est également ambassadeur mondial de TUMI.

« La possibilité de continuer à élargir et à renforcer le partenariat de TUMI avec Tottenham Hotspur Women est un prolongement naturel pour nous, et cadre bien avec notre engagement à optimiser les déplacements des joueuses dans la poursuite de leurs passions. Les produits de TUMI reposent sur l'excellence et l'endurance, et c'est pour nous un grand honneur d'être en mesure de soutenir les joueuses de l'équipe féminine qui jouent à leur plus haut niveau », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale du marketing mondial et du commerce électronique de TUMI.

Todd Kline, directeur commercial de Tottenham Hotspur, a confié pour sa part : « De par nos récents partenariats fructueux, le Club a une très haute estime pour TUMI et ses produits. Nous savons que nos joueuses profiteront énormément des produits de TUMI lors de leurs déplacements. Juste avant notre premier match à domicile de la saison, ce nouveau partenariat renforce l'enthousiasme pour la campagne à venir et montre à quel point il est passionnant d'être associé au club Tottenham Hotspur Women. »

Le logo de TUMI apparaîtra pour la première fois sur les maillots des joueuses lors du premier match du Championnat d'Angleterre féminin de football de la saison qu'elles disputeront ce dimanche contre le club Bristol City Women. Suivez @tumitravel et @spurswomen sur les réseaux sociaux.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et les performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mouvement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaires à vie de personnes dynamiques dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, consultez le site TUMI.com . TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

