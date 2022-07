TUMI oficializa parceria com Tottenham Hotspur

A TUMI, marca internacional de viagens e estilo de vida, é especializada em produtos com elevada maestria, durabilidade e resiliência. Cada membro da Tottenham Hotspur receberá produtos personalizados da TUMI para facilitar sua viagem, com uma variedade de equipamentos, incluindo a icônica mochila Alpha Bravo Search e a caixa de embalagem expansível de viagem de 19 graus com 4 rodas, ambas compostas por materiais reciclados.

O vencedor da Premier League Golden Boot da Tottenham Hotspur, Son Heung-min, já é um embaixador da marca TUMI. Como parceiro oficial da Tottenham Hotspur, isso amplia o relacionamento da TUMI com Son e apresenta a oportunidade de apoiar seus colegas. Ao comentar sobre a nova parceria do clube com a TUMI, Son disse: "Estou muito feliz que a minha parceira, a TUMI, esteja apoiando o meu clube neste verão para a nossa turnê. Estou entusiasmado por meus colegas de equipe se unirem a mim em meu país natal. É perfeito para eles chegarem em grande estilo graças à TUMI."

"Estamos comprometidos em aperfeiçoar a jornada e estamos há muito inspirados na dedicação inabalável de Son de ser o melhor que ele pode ser, tanto por sua equipe quanto representando seu país natal. Não poderíamos estar mais entusiasmados em expandir nossa parceria para apoiar sua equipe completa nesta viagem importante e esperamos recebê-los na Coreia", disse Jay Jeong, diretor de marca da TUMI Korea.

Em comemoração a esta parceria, a TUMI Korea lançará uma iniciativa especial nas lojas e no TUMI.CO.KR; acesse on-line para saber mais.

Todd Kline, diretor comercial da Tottenham Hotspur acrescentou: "Estamos muito satisfeitos por ter firmado esta parceria com a TUMI. O Clube e a TUMI compartilham os mesmos padrões e determinação incontestáveis para conduzir a excelência. Sabemos que nossos atletas e delegações levam um estilo de vida ativo e viajam constantemente, muitas vezes carregando seus bens mais valiosos enquanto estão em movimento. Queríamos equipar a equipe com produtos de viagem e estilo de vida de alta qualidade, oferecendo-lhes estilo e função, para que eles continuassem a se apresentar de acordo com o mais alto padrão."

De acordo com as iniciativas esportivas recentes da empresa, a parceria Tottenham Hotspur é a segunda desse tipo, onde a TUMI atuará como parceira oficial. Em 2019, a TUMI anunciou uma parceria plurianual com a equipe McLaren Racing da F1, como parceira oficial de bagagem da equipe.

A TUMI é vendida em lojas e on-line no site TUMI.COM. Acesse o site para obter mais informações sobre parcerias, coleções limitadas, excelência em design e muito mais.

A turnê pré-temporada de Tottenham Hotspur à Coreia do Sul inclui duas partidas na série Coupang Play. Primeiro contra o Team K League no Estádio da Copa do Mundo de Seul em 13 de julho e depois contra o Sevilla FC no Estádio da Copa do Mundo de Suwon em 16 de julho de 2022. As duas partidas já estão com as vendas esgotadas.

Desde 1975, a TUMI desenvolve itens essenciais de luxo de classe mundial para negócios, estilo de vida de viagens e desempenho, com o objetivo de atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, estamos empenhados em fazer com que as viagens sejam uma parceira para a vida toda dos viajantes e fabricantes em busca de suas paixões. A marca é vendida no mundo todo em mais de 75 países, com aproximadamente dois mil pontos de venda.

