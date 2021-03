TUMI prezentuje kolekcję walizek kabinowych i artykułów podróżnych klasy premium inspirowanych marką McLaren

NOWY JORK i LONDYN, 31 marca 2021 r. /PRNewswire/ -- TUMI, wiodąca, międzynarodowa marka podróżna i lifestylowa, zaprezentowała dziś nową kolekcję zaprojektowaną i stworzoną we współpracy z firmą McLaren, producentem luksusowych superaut i zespołem Formuły 1.

Projektanci, inżynierowie i rajdowcy McLarena co roku przemierzają świat wszerz i wzdłuż w poszukiwaniu doskonałości. Podobnie jak zwycięstwo każdego kierowcy rajdowego w dużej mierze zależy od stanu prowadzonego bolidu, tak dotarcie towarzyszącego mu zespołu do miejsca przeznaczenia zależy od odpowiednio spakowanego bagażu i organizacji podróży. Prezentowana kolekcja doskonale wpisuje się w tę filozofię.

Przez ponad 45 lat TUMI budowało swoją reputację w dziedzinie innowacyjności, funkcjonalności i trwałości oferowanych produktów umożliwiających obywatelom świata zoptymalizowanie odbywanej podróży.

Od 2019 r., kiedy pojawiła się informacja o nawiązaniu współpracy między obiema spółkami, dyrektor kreatywny TUMI Victor Sanz i dyrektor ds. projektowania superaut McLarena Rob Melville wspólnie pracowali nad stworzeniem kolekcji eleganckich, biznesowych walizek kabinowych klasy premium oraz artykułów podróżnych i codziennego użytku. Każdy produkt stworzono po to, zapewnić maksymalną wygodę na każdym etapie podróży.

TUMI czerpie inspirację z najbardziej innowacyjnych branż światowych, od przemysłu motoryzacyjnego po branżę sportową. McLarenowi – cieszącemu się światową sławą liderowi w dziedzinie wdrażania przełomowych technologii przy jednoczesnej dbałości o estetykę oferowanych produktów – podróżowanie i life style są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Obie marki współdzielą wizję ciągłego dążenia do osiągania coraz wyższych poziomów doskonałości, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kolekcji produktów TUMI inspirowanych marką McLaren, charakteryzujących się unikalnymi detalami i tworzywami.

Kolekcja walizek kabinowych odzwierciedlających etos doskonałej jakości, jaki wspólnie wyznają marki TUMI i McLaren, obejmuje dziewięć elementów. Każdy z nich zawiera w sobie elementy charakterystyczne dla eleganckich, unikalnych superaut i bolidów McLaren. Wszystkie wyróżniają się tradycyjną dla McLarena kolorystyką papai i detalami wykonanymi z włókien węglowych CX6®.

Najważniejsze produkty z tej kolekcji to 4-kołowa walizka kabinowa Aero International Expandable 4 Wheel Carry-On oraz torba podróżna Quantum Duffel. Walizkę wykonano z tworzyw hybrydowych, między innymi z tworzywa Tegris®, niezwykle wytrzymałego, termoplastycznego tworzywa warstwowego stosowanego w bolidach wyścigowych. Twardą powłokę zewnętrzną skontrastowano z bezszwowym pokryciem materiałowym o wyglądzie inspirowanym superautami, motywem przewijającym się w produktach opracowanych w ramach współpracy obu marek.

Solidna konstrukcja produktów wchodzących w skład kolekcji chroni zawartość bagażu, a jednocześnie wyróżnia je ze względu na akcenty inspirowane superautami McLaren. Wewnątrz walizki znajduje się pasek stabilizujący wzorowany na sześciostopniowych pasach bezpieczeństwa stosowanych w samochodach i bolidach wyścigowych, między innymi w pojazdach McLarena z limitowanej serii Senna GTR.

Plecak Velocity Backpack wyposażono w port USB i wyściełaną kieszeń na laptopa, dzięki czemu jego posiadacz ma nieprzerwany kontakt ze światem. Opatentowany przez TUMI pasek „Add-a-Bag" umożliwia zamocowanie plecaka na uchwycie dowolnej walizki z kolekcji.

Torba na ramię Torque Sling i Lumin Utility Pouch to produkty uzupełniające kolekcję, umożliwiające przenoszenie bagażu podręcznego i zapewniające wolne ręce. Saszetka Orbit Small Packing Cube, organizer Trace Expandable Organizer oraz kosmetyczka Teron Travel Kit to niezwykle poręczne akcesoria do przechowywania, zabezpieczenia i zorganizowania rzeczy osobistych dostępnych w dowolnym momencie podróży.

Produkty z kolekcji będzie można nabyć od 31 marca za pośrednictwem strony TUMI.com, w sklepach detalicznych oferujących produkty TUMI, na stronie McLarenstore.com oraz w wybranych sklepach detalicznych oferujących produkty McLarena.

Victor Sanz, dyrektor kreatywny TUMI powiedział: „Dla mnie to ukoronowanie współpracy opartej na synergii między TUMI i McLaren. Jesteśmy dwiema podobnie myślącymi markami wyznającymi te same wartości – niezrównaną jakość, innowacyjność technologiczną i doskonałość wykonania. Wartość tej współpracy wykracza jednak poza produkt. Dzięki koncentracji na trendach lifestylowych tworzymy produkty wywierające pozytywny wpływ na doświadczenia klientów. Zaawansowana technologia McLaren i nasze najlepsze tworzywa sprawiają, że oferowany przez nas sprzęt uprzyjemni nawet najcięższą podróż, a może nawet znajdzie zastosowanie w życiu codziennym".

Rob Melville, dyrektor Działu Projektowania McLaren Automotive powiedział: „Podczas pierwszego spotkania z Victorem, na którym mieliśmy określać kolekcję, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że każdy z nas przyszedł na to spotkanie z identyczną wizją kreatywną tego, co chcemy uzyskać".

„W McLaren skupiamy się na prostym języku projektowania i doborze tworzyw odwołujących charakterystycznych dla osiągów naszych aut. W ramach współpracy z TUMI zależało nam na tym, aby w naszych produktach ująć te aspekty, dlatego też wiele czasu poświęciliśmy na analizowanie i doskonalenie każdego z elementów kolekcji. Jestem niezwykle dumy z osiągniętego efektu i wierzę, że dzięki niemu klienci zdobędą lepsze doświadczenia oraz utwierdzą się w przekonaniu, że tak jak to ma miejsce w przypadku naszych samochodów, produkty te mają służyć uprzyjemnieniu podróży, a nie tylko cieszeniu się pobytem w miejscu przeznaczenia".

Mark Waller, dyrektor handlowy McLaren Racing, powiedział: „McLaren dąży do przekraczania granic w dziedzinie projektowania, wykonania i doskonałości w każdej sferze prowadzonej działalności, na drodze i na torze wyścigowym. Współpraca ta to odzwierciedlenie tego podejścia. Cieszymy się, że udało nam się stworzyć tę kolekcję wspólnie z TUMI. Jesteśmy przekonani, że po otwarciu sezonu Formuły 1 w 2021 r. nasz zespół będzie korzystał z tych produktów".

TUMI

Od 1975 r. firma TUMI produkuje światowej klasy produkty biznesowe i podróżne, które podnoszą poziom oraz ułatwiają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma jest towarzyszem w podróży dynamicznych osób, które dążą do realizacji własnych pasji i ambicji. Produkty marki dostępne są w 75 krajach i w około 2000 punktach sprzedaży. Więcej informacji na temat marki TUMI można znaleźć na stronie www.TUMI.com.

McLaren Automotive

McLaren Automotive to podmiot zajmujący się tworzeniem luksusowych, wysokowydajnych superaut. Każdy pojazd jest ręcznie montowany w fabryce McLaren Production Centre (MPC) położonej w Woking w angielskim hrabstwie Surrey. Utworzona w 2010 r. spółka jest dziś największym podmiotem koncernu McLaren.

Oferta produktów firmy, obejmująca pojazdy klasy GT, superauta, bolidy wyścigowe i pojazdy oparte na rewolucyjnych technologiach, jest dostępna w 40 krajach świata za pośrednictwem 85 sprzedawców detalicznych.

McLaren jest pionierem ciągle przekraczającym granice. W 1981 r. firma zaprezentowała lekkie i wytrzymałe zawieszenie wykonane z włókien węglowych, które zastosowano w bolidzie Formuły 1 McLaren MP4/1.

Następnie, w 1993 r., firma zaprojektowała i zbudowała samochód osobowy McLaren F1 - od tego czasu spółka już nigdy nie skonstruowała samochodu bez zawieszenia wykonanego z włókien węglowych. W ramach serii Ultimate koncern McLaren jako pierwszy wyprodukował hipersamochód hybrydowy McLaren P1™.

W 2019 r. McLaren zaprezentował auto 600LT Spider, a także nowy pojazd z serii GT, służący wyłącznie do jazdy po torze wyścigowym, Senna GTR oraz 620R i McLaren Elva.

W 2020 r. McLaren przedstawił pojazd 765LT. Ponadto zaprezentował zupełnie nową, lekką konstrukcję opracowaną i wyprodukowaną w wartym 50 mln funtów ośrodku technologicznym McLarena Composites Technology Centre na północy Anglii, w regionie Sheffield. Konstrukcja ta dała początek kolejnej dekadzie pojazdów elektrycznych McLarena.

Aby wspierać rozwój, konstruowanie i produkcję innowacyjnych samochodów sportowych i superat, McLaren Automotive współpracuje z wiodącymi na świecie spółkami oferującymi specjalistyczną wiedzę, technologię i rozwiązania. Do grona współpracowników McLarena należą AkzoNobel, Ashurst, Dell Technologies, Gulf, Pirelli, Richard Mille i Tumi.

O McLaren Racing

McLaren Racing założył w 1963 r. nowozelandzki kierowca wyścigowy Bruce McLaren. Zespół McLarena po raz pierwszy wziął udział w wyścigu Formuły 1 w 1966 r. Od tego czasu McLaren zdobył 20 tytułów mistrza świata Formuły 1, ponad 180 nagród Grand Prix Formuły 1, za pierwszym podejściem wygrał wyścig Le Mans 24 oraz był trzykrotnym zwycięzcą wyścigu Indianapolis 500.

Obecnie McLaren Racing bierze udział w wyścigach Formuły 1 organizowanych w różnych miejsc ach świata oraz w amerykańskim wyścigu INDYCAR. Zespół weźmie również udział w Mistrzostwach Świata FIA Formuła 1 2021, w których wystartuje dwóch kierowców: Lando Norris i Daniel Ricciardo, a także będzie się ścigał w wyścigu Serii INDYCAR, w którym pojadą Pato O'Ward i Felix Rosenqvist.

