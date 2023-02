TUMI PRICHÁDZA S KAMPAŇOU „UNPACK TOMORROW" NA JAR 2023, V KTOREJ VYSTUPUJÚ NOVÍ A NAVRÁTIVŠÍ ČLENOVIA TÍMU TUMI: RICHARLISON DE ANDRADE, RENEÉ RAPP, LANDO NORRIS A SON HEUNG-MIN

Spolu s kampaňou uvedie značka na sezónu aj množstvo nových ikonických štýlov, pričom každý z nich predstaví jedna z popredných svetových hviezd športu a zábavy

Snímky z kampane vo vysokom rozlíšení TU

Fotografie // TUMI

NEW YORK, 15. februára 2023 /PRNewswire/ -- Medzinárodná značka v oblasti cestovania a životného štýlu TUMI dnes zahájila svoju najnovšiu globálnu kampaň „Unpack Tomorrow" (Rozbaliť zajtrajšok), ktorá ilustruje dôležitosť spoľahlivých produktov na cestovanie vo svete plného neznámych vecí. Kampaň, ktorú realizoval riaditeľ Todd Tourso, bude počas sezóny zahŕňať tri krátke filmy s profesionálnym futbalistom Richarlisonom de Andrade, herečkou a speváčkou/skladateľkou Reneé Rapp a navrátivším členom tímu TUMI a jazdcom formuly 1 tímu McLaren Landom Norrisom. Séria, ktorá ponúka blízky a osobný pohľad na každú z ich rôznych ciest, predstaví mnohé spôsoby najnovšej ponuky spoločnosti TUMI z kolekcií Alpha Bravo, Voyageur a McLaren, ktoré pomáhajú uľahčiť život každej globálnych hviezd športu a zábavy.

„V tejto sezóne sme sa inšpirovali novou skupinou spotrebiteľov, ktorí cestujú častejšie ako kedykoľvek predtým, či už za prácou alebo zábavou," povedal Victor Sanz, kreatívny riaditeľ TUMI. „Naše kolekcie na jar 2023 boli navrhnuté tak, aby vyhovovali konkrétne potrebám našich spotrebiteľov, a predstavujú kúsky, ktoré poskytujú odolnosť, funkčnosť a štýl všade, kam ich cesty zavedú."

V prvej časti „Unpack Tomorrow" hviezdi brazílsky profesionálny futbalista Richarlison, ktorý nedávno pomohol dostať svoj tím do štvrťfinále majstrovstiev sveta 2022. Video bude dokumentovať jeden deň v živote športovca a demonštrovať spôsoby zostavenia kolekcie Alpha Bravo od TUMI tak, aby zvládla čokoľvek, čo mu deň prinesie. Spoločnosť TUMI predstaví vo svojej ikonickej kolekcii Alpha Bravo sezónne novinky s novými farebnými prevedeniami, ktoré zostávajú verné základom úžitkovosti kolekcií a odkazu inšpirovanému armádou. V tejto časti sa Son Heung-min prostredníctvom vlastného pohľadu predstaví pri športe so svojimi obľúbenými predmetmi z kolekcie. „V mojom druhom roku spolupráce so spoločnosťou TUMI môžem rozhodne potvrdiť, že moje tašky sú vyrobené tak, aby vydržali," povedal Son. „Ako športovec nikdy neviem, čo príde ďalej, ale s mojimi TUMI cítim istotu, že som pripravený na to, čo prinesie zajtrajšok."

Ostatné videá kampane „Unpack Tomorrow" budú predstavené v marci a apríli a naďalej posúvajú TUMI do popredia „nomádskeho" cestovateľského hnutia. V marci videá herečky Reneé Rapp Sex Lives of College Girls a Mean Girls: The Musical zdôraznia spôsoby, akými mladá hviezda prináša TUMI kamkoľvek ju zavedie jej kariéra. Súčasťou kampane s Reneé bude opätovné uvedenie obľúbenej dámskej kolekcie Voyageur od TUMI, ktorá sa u svojich hlavných dizajnov môže pochváliť recyklovanými materiálmi. S novým dizajnom, ktorý sa zameriava na všestrannosť a vylepšenú funkčnosť, značka znovu predstaví kľúčové štýly v trendových nylonových materiáloch.

Posledná časť kampane „Unpack Tomorrow" bude spustená v apríli a spolu s treťou kolekciou TUMI | McLaren predstaví opätovného člena tímu TUMI a pilota F1 Landa Norrisa, tentoraz s oslavou 60. výročia McLaren a s jej charakteristickou farbou Papaya. Videá Landovej kampane budú v zostrihu sledovať pretekársku superhviezdu na jeho cestách, pričom predstavia vozidlo McLaren Artura a spôsob, akým sa výkon jeho tašky TUMI zhoduje s jeho vlastným. Spomienková spolupráca spoločností TUMI a McLaren na počesť špeciálneho výročia elitnej motoristickej značky a značky superauta bude aj naďalej bezproblémovo spájať módu, životný štýl a technológie so svojimi najnovšími sezónnymi kúskami.

Počas sezóny sa očakáva, že značka usporiada množstvo globálnych akcií, ktoré svetu ukážu, ako sa dá „Unpack Tomorrow" s TUMI. Podrobnejšie informácie budú poskytované počas sezóny.

O spoločnosti TUMI

Od roku 1975 TUMI vytvára prvotriedne luxusné prvky pre obchodné, cestovateľské a výkonnostné aktivity, ktoré sú navrhnuté tak, aby vylepšovali, nekomplikovali a skrátili všetky aspekty aktívneho života. Spájame bezchybnú funkčnosť s duchom vynaliezavosti a zaviazali sme sa podporovať cestovanie ako celoživotný partner pre cestovateľov a tvorcov pri oddávaní sa ich vášňam. Značka sa celosvetovo predáva vo viac ako 75 krajinách s približne 2 000 predajnými miestami.

Viac informácií o spoločnosti TUMI nájdete na stránkach TUMI.com

Kontakty pre médiá



Alexandra Gillis

alexandra[email protected]

TUMI

Nicole Colasanto

[email protected]

SHADOW PR

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.