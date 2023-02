TUMI STARTUJE Z WIOSENNĄ KAMPANIĄ „UNPACK TOMORROW", KTÓREJ TWARZAMI SĄ NOWI I POWRACAJĄCY CZŁONKOWIE ZAŁOGI TUMI: RICHARLISON DE ANDRADE, RENEÉ RAPP, LANDO NORRIS I SON HEUNG-MIN

Wraz z kampanią marka wprowadzi na rynek wiele nowych, sztandarowych stylów na nadchodzący sezon, a każdy z nich zostanie zaprezentowany przez jedną z gwiazd światowego sportu i rozrywki.

NOWY JORK, 15 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa marka podróżnicza i lifestylowa TUMI wystartowała dziś ze swoją najnowszą globalną kampanią „Unpack Tomorrow" („Rozpakuj jutro"), która podkreśla znaczenie niezawodnych produktów podróżniczych w świecie pełnym niewiadomych. Kampania zrealizowana przez reżysera Todda Tourso obejmuje trzy filmy krótkometrażowe, w których występują: zawodowy piłkarz Richarlison de Andrade, aktorka i piosenkarka Reneé Rapp oraz kierowca Formuły 1 McLaren Lando Norris, który już wcześniej był członkiem załogi TUMI. W nagraniach, które pokazują z bliska wielowymiarową podróż każdej z tych osób, przedstawiono, w jaki sposób najnowsze propozycje TUMI z kolekcji Alpha Bravo, Voyageur i McLaren ułatwiają życie gwiazdom światowego sportu i rozrywki.

„Jeśli chodzi o nadchodzący sezon, inspirowała nas nowa grupa konsumentów, którzy podróżują częściej niż kiedykolwiek, zarówno w celach biznesowych, jak i wypoczynkowych - powiedział Victor Sanz, dyrektor kreatywny TUMI. - Nasze kolekcje na wiosnę 2023 zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach naszych konsumentów, aby zapewnić im trwałe, funkcjonalne i stylowe produkty na każdą podróż".

W pierwszej odsłonie kampanii „Unpack Tomorrow" wystąpi Richarlison - zawodowy piłkarz z Brazylii, który podczas zeszłorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej pomógł swojej drużynie wejść do ćwierćfinału. W nagraniu zostanie przedstawiony dzień z życia sportowca oraz trwałość i wytrzymałość produktów z kolekcji Alpha Bravo firmy TUMI podczas codziennego użytku. TUMI wprowadza nowe sezonowe elementy do swojej kultowej kolekcji Alpha Bravo w postaci nowej kolorystyki, która odzwierciedla tradycyjne walory użytkowe i inspiracje militariami. W ramach tej odsłony kampanii Son Heung-min zaprezentuje swoje ulubione produkty z kolekcji, ukazując je we własnym obiektywie. „Już drugi rok współpracuję z TUMI i muszę przyznać, że torby, których używam, są naprawdę trwałe - powiedział Son. - Będąc sportowcem, nigdy nie mogę być pewien, co się wydarzy, ale z produktami TUMI czuję, że jestem gotowy na to, co przyniesie jutro".

Pozostałe nagrania stworzone na potrzeby kampanii „Unpack Tomorrow" pojawią się w marcu i kwietniu, niezmiennie pozycjonując TUMI na czele „nomadycznego" stylu życia naznaczonego ciągłą podróżą. W marcu będzie mieć premierę odcinek z udziałem Reneé Rapp - aktorki znanej m.in. z produkcji „Sex Lives of College Girls i Mean Girls: The Musical". Młoda gwiazda zaprezentuje produkty TUMI, które towarzyszą jej we wszystkich podróżach. Ta część kampanii będzie poświęcona wznowieniu uwielbianej przez kobiety kolekcji TUMI Voyageur, w której główne elementy zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. W nowym projekcie, który skupia się na wszechstronności i zwiększonej funkcjonalności, marka ponownie wprowadzi kluczowe style z wykorzystaniem modnych materiałów nylonowych.

Finałowy odcinek pojawi się w kwietniu. Wystąpi w nim kierowca F1 Lando Norris, który już wcześniej był członkiem załogi TUMI, wraz z trzecią kolekcją TUMI | McLaren w charakterystycznym kolorze Papaya, tym razem stworzoną z okazji 60. rocznicy powstania firmy McLaren. W nagraniach z udziałem Lando Norrisa będzie można podejrzeć gwiazdę sportu podczas podróży, w których towarzyszą mu produkty TUMI ściśle dopasowane do jego własnych potrzeb. Współpraca TUMI z firmą McLaren, zbiegająca się z obchodami okrągłej rocznicy powstania tej elitarnej marki samochodów i sportów motorowych, pozwoli w dalszym ciągu płynnie łączyć modę, styl życia i technologię z najnowszymi produktami sezonowymi.

Przez cały sezon firma będzie organizować szereg globalnych akcji, ukazując światu możliwości, jakie oferują produkty TUMI. Szczegółowe informacje będą przekazywane na bieżąco.

Od 1975 r. firma TUMI tworzy światowej klasy akcesoria biznesowe, podróżne i luksusowe, zaprojektowane z myślą o łączeniu jakości, prostoty i piękna we wszystkich aspektach życia w podróży. Dzięki doskonałej funkcjonalności i pomysłowości tych produktów TUMI jest partnerem na całe życie dla podróżujących i twórców, ułatwiając im realizację swoich pasji. Produkty tej marki są sprzedawane w około 2 tysiącach punktów sprzedaży zlokalizowanych w ponad 75 krajach na całym świecie.

