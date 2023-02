TUMI ESTREIA A CAMPANHA 'UNPACK TOMORROW' PARA A PRIMAVERA DE 2023 APRESENTANDO OS NOVOS E RETORNANTES MEMBROS DA TUMI CREW RICHARLISON DE ANDRADE, RENEÉ RAPP, LANDO NORRIS E SON HEUNG-MIN

A marca também lançará uma variedade de novos estilos icônicos para a temporada juntamente com a campanha, com cada um sendo apresentado por um dos astros em destaque da do esporte e entretenimento globais

NOVA YORK, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a marca internacional de viagens e estilo de vida TUMI lançou sua mais recente campanha global, "Unpack Tomorrow", ilustrando a importância de produtos de viagem confiáveis em um mundo cheio de desconhecidos. Produzida pelo diretor Todd Tourso, a campanha incluirá três curta-metragens durante toda a temporada, apresentando o jogador de futebol profissional Richarlison de Andrade, a atriz e cantora/compositora Reneé Rapp e o antigo membro da TUMI Crew e piloto de Fórmula 1 da McLaren Lando Norris. Oferecendo uma lente próxima e pessoal em cada uma de suas jornadas multifacetadas, a série apresentará as muitas maneiras pelas quais as ofertas mais recentes da TUMI nas coleções Alpha Bravo, Voyageur e McLaren ajudam a tornar a vida de cada um dos astros globais de esporte e entretenimento mais perfeita.

"Nesta temporada, fomos inspirados por uma nova cultura de consumidores que estão viajando com mais frequência do que nunca, tanto a negócios quanto a lazer", disse Victor Sanz, diretor criativo da TUMI. "Nossas coleções da primavera de 2023 foram desenvolvidas para atender especificamente às necessidades de nosso consumidor, apresentando peças que oferecem durabilidade, funcionalidade e estilo para onde quer que suas viagens os levem".

A primeira edição da "Unpack Tomorrow" estrela o jogador de futebol profissional brasileiro Richarlison, que recentemente ajudou a levar sua equipe para as quartas de final da Copa do Mundo 2022. O vídeo documentará um dia na vida do atleta, demonstrando as maneiras como a coleção TUMI's Alpha Bravo é construída para suportar o que seu dia traz. A TUMI apresentará a novidade sazonal em sua icônica coleção Alpha Bravo, com novas cores que se mantêm fiéis às raízes utilitárias e ao patrimônio de inspiração militar. Juntamente com esta edição, Son Heung-min estará apresentando seus itens favoritos da coleção por meio de suas próprias lentes. "No meu segundo ano em parceria com a TUMI, posso atestar com certeza que minhas malas foram construídas para durar", disse Son. "Como atleta, nunca sei o que acontecerá em seguida, mas me sinto confiante com minha TUMI sabendo que estou pronto para o que o amanhã traz".

Os vídeos remanescentes da "Unpack Tomorrow" serão lançados em março e abril, continuando a posicionar a TUMI na vanguarda do movimento "nômade". Em março, os vídeos da atriz de A Vida Sexual das Universitárias e Meninas Malvadas: o Musical, Reneé Rapp, destacarão as maneiras pelas quais a jovem estrela traz a TUMI onde quer que sua carreira a leve. A parte da campanha de Reneé contará com o relançamento da adorada coleção feminina Voyageur da TUMI, ostentando materiais reciclados em seus principais projetos. Com uma reformulação focada na versatilidade e funcionalidade aprimorada, a marca reintroduzirá estilos-chave em materiais de náilon de tendência.

A edição final da "Unpack Tomorrow" será lançada em abril, apresentando o antigo membro da TUMI Crew e piloto de F1 Lando Norris juntamente com a terceira coleção TUMI | McLaren, desta vez celebrando o 60° aniversário da McLaren, apresentando sua exclusiva cor de mamão. Os vídeos de campanha de Lando seguirão o astro da corrida em uma montagem em suas viagens, apresentando um McLaren Artura e as maneiras pelas quais o desempenho de sua bolsa TUMI combina com o seu. A colaboração comemorativa da TUMI e da McLaren em homenagem ao automobilismo de elite e ao aniversário especial da marca de supercarros continuará a integrar perfeitamente moda, estilo de vida e tecnologia com suas mais recentes peças sazonais.

Ao longo da temporada, espera-se que a marca realize uma série de ativações globais, mostrando ao mundo como eles podem "desempacotar amanhã" com a TUMI. Mais detalhes a serem seguidos durante toda a temporada.

